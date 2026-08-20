Programul „Euro 200” 2026: Elevii și studenții primesc bonurile valorice din 31 august. Până când pot cumpăra calculatoare

Programul „Euro 200” intră în etapa acordării bonurilor valorice și a achiziționării calculatoarelor. În acest an, 2.339 de elevi și studenți incluși pe lista aprobată de Ministerul Educației și Cercetării beneficiază de sprijinul financiar în valoare de 200 de euro. Guvernul a adoptat joi, 20 august, hotărârea prin care este stabilit modelul documentului ce va fi utilizat în 2026.

Ajutorul nu este oferit în numerar, ci prin intermediul unui bon care poate fi folosit pentru cumpărarea unui calculator personal nou, în condițiile stabilite prin legislația programului.

Când vor fi eliberate bonurile valorice „Euro 200”

Documentele vor ajunge la persoanele eligibile în perioada 31 august-11 septembrie 2026, conform calendarului aprobat prin Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 3.616/2026. Înaintea acestei etape, ministerul le achiziționează și le distribuie inspectoratelor școlare și instituțiilor de învățământ superior.

Beneficiarii vor putea cumpăra echipamentele între 7 septembrie și 16 octombrie. Cele două intervale se suprapun, ceea ce înseamnă că elevii și studenții care intră mai devreme în posesia documentului îl pot utiliza după începerea perioadei rezervate achizițiilor.

Ulterior, copiile facturilor și ale proceselor-verbale de predare-primire trebuie depuse de către până la 30 octombrie, potrivit calendarului oficial. Decontarea sumelor către operatorii economici se va desfășura până la 27 noiembrie.

Cine beneficiază de ajutorul de 200 de euro

Programul este destinat elevilor și studenților în vârstă de până la 26 de ani, înscriși în învățământul de stat sau particular acreditat și proveniți din familii cu venituri reduse. Plafonul luat în calcul este de maximum 500 de lei venit brut lunar pentru fiecare membru al familiei.

Principala noutate introdusă este aceea că venitul brut lunar pe membru de familie a fost majorat de la 250 de lei la 500 de lei, urmare a evoluției indicelui prețului de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.

Ajutorul nu este oferit în numerar, ci prin intermediul unui bon care poate fi folosit pentru cumpărarea unui calculator personal nou, în condițiile stabilite prin legislația programului.

Lista aferentă anului 2026 a fost aprobată prin Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 4.157/2026. Prin urmare, bonurile care urmează să fie distribuite nu pot fi solicitate de alte persoane în această etapă, ci revin exclusiv celor 2.339 de beneficiari selectați în urma procedurii derulate anterior.

Ce echipamente pot fi cumpărate prin programul „Euro 200”

Configurația minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziționarea cărora se acordă sprijinul financiar este următoarea:

a) pentru desktop: procesor cu frecvență nominală minimum 3.0 GHz, HDD minimum 500 GB sau SSD minim 240 GB, RAM tip DDR3 sau DDR4 minimum 8 GB, monitor LCD sau LED cu diagonală minimum 18.5“ și rezoluție minimum 1920 x 1080, tastatură, mouse optic, cameră WEB;

b) pentru laptop sau notebook, ultrabook sau dispozitive echivalente: procesor cu minimum 2 nuclee, RAM tip DDR3 sau DDR4 minimum 8 GB, HDD minimum 500 GB sau SSD minimum 240GB, diagonală minimum 14“, rezoluție minimum 1.366 x 768, cameră WEB.

Ajutorul reprezintă echivalentul în lei al sumei de 200 de euro, fără a putea depăși prețul calculatorului cumpărat. Dacă produsul ales este mai scump decât valoarea înscrisă pe bon, diferența va fi suportată de beneficiar.

Editor : C.S.