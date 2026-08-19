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Programul „Școala după școală” 2026-2027. Când este estimat să înceapă și ce activități pot fi organizate pentru elevi

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Programul „Școala după școală”. Foto Getty Images
Programul „Școala după școală”. Foto Getty Images
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Din articol
Ce este programul „Școala după școală” Programul funcționează în toate unitățile de învățământ? Când ar putea începe „Școala după școală” în 2026 Școli care au anunțat înscrieri pentru anul 2026-2027 Programul este gratuit sau se plătește? Cum se face înscrierea elevilor

Programul „Școala după școală” le oferă elevilor posibilitatea de a rămâne într-un mediu supravegheat înainte sau după cursuri, unde pot primi ajutor la teme și pot participa la activități educative, remediale ori recreative. Serviciul nu este însă disponibil automat în toate unitățile de învățământ, iar pentru anul 2026-2027 nu există o dată unică de începere sau un tarif stabilit la nivel național.

Organizarea programului, înscrierile și eventualele costuri depind de resursele fiecărei instituții și de sursele de finanțare identificate.

Ce este programul „Școala după școală”

„Școala după școală”, cunoscut și prin abrevierea SDS, este un program complementar activității școlare obligatorii. Scopul său este să contribuie la prevenirea abandonului, recuperarea decalajelor de învățare, îmbunătățirea rezultatelor și dezvoltarea personală a copiilor, potrivit metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului Educației nr. 5.349/2011, modificată ulterior prin Ordinul nr. 4.802/2017.

Activitățile pot fi organizate înainte sau după orarul obișnuit, în funcție de programul claselor și de condițiile existente la nivelul unității. Elevii pot beneficia de supraveghere și îndrumare pentru efectuarea temelor, sprijin remedial, consiliere, activități de încurajare a lecturii, ateliere tematice, jocuri, mișcare și alte forme de petrecere educativă a timpului liber.

Pentru învățământul secundar, oferta poate include pregătire suplimentară, asistență psihopedagogică, activități destinate elevilor care participă la concursuri și olimpiade, consiliere pentru carieră sau proiecte de dezvoltare personală. Conținutul nu este identic peste tot, ci este stabilit în funcție de vârsta participanților, nevoile identificate și resursele disponibile, conform informațiilor publicate de Ministerul Educației.

Activităţile sunt proiectate, organizate şi susţinute de cadrele didactice din învăţământul primar şi secundar, consilieri, profesori de sprijin, bibliotecari, logopezi, laboranţi, pedagogi, antrenori, mediatori şcolari, voluntari din şcoală, din instituţii şi organizaţii partenere abilitate.

Programul funcționează în toate unitățile de învățământ?

Programul „Școala după școală” nu este obligatoriu și nu se organizează în toate unitățile de învățământ. O instituție îl poate include în oferta sa numai dacă dispune de spații adecvate, personal și resurse materiale suficiente. Decizia este luată la nivel local, după analizarea solicitărilor venite din partea părinților și a nevoilor elevilor. Oferta educațională trebuie aprobată de structurile de conducere ale școlii și avizată potrivit procedurilor stabilite de inspectoratul școlar.

Existența programului într-un an nu garantează automat continuarea lui în aceeași formă în anul următor. Numărul grupelor, orarul, activitățile oferite și condițiile de participare pot fi modificate în funcție de cereri, personal, spații și finanțare.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a publicat, în martie 2026, procedura operațională privind organizarea și avizarea programului SDS. Documentul reglementează etapele pe care trebuie să le parcurgă unitățile interesate, însă nu stabilește o dată comună pentru începerea activităților în întreaga Capitală.

Când ar putea începe „Școala după școală” în 2026

Cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe luni, 7 septembrie 2026, conform ordinului aprobat de Ministerul Educației. Această dată nu reprezintă însă, în mod obligatoriu, și debutul programului „Școala după școală”.

Fiecare unitate stabilește momentul de la care poate primi elevii, după încheierea înscrierilor, constituirea grupelor, definitivarea orarului și asigurarea personalului. În consecință, activitățile ar putea începe odată cu noul an școlar sau în săptămânile următoare. Nu poate fi indicată, în prezent, o perioadă valabilă pentru toate instituțiile din țară.

Părinții trebuie să verifice anunțurile publicate de unitatea la care este înscris copilul. Informațiile relevante sunt afișate, de regulă, pe site-ul instituției, la avizier sau sunt comunicate prin secretariat și prin intermediul cadrelor didactice.

Școli care au anunțat înscrieri pentru anul 2026-2027

Unele unități din București au publicat deja informații despre înscrierea elevilor. Școala Gimnazială nr. 39 a stabilit perioada 3-12 iunie 2026 pentru depunerea cererilor de participare. Anunțul și formularul necesar sunt disponibile pe site-ul oficial al Școlii Gimnaziale nr. 39. Instituția a precizat că, în intervalul respectiv, au putut depune solicitări elevii care nu au mai participat la activități, precum și cei care fuseseră înscriși anterior, dar se retrăseseră. Cererile au fost primite la departamentul administrativ, potrivit programului comunicat.

Școala Gimnazială nr. 126 a anunțat, la rândul său, că înscrierile pentru 2026-2027 vor avea loc între 31 august și 3 septembrie. Perioada se încheie cu numai câteva zile înainte de debutul cursurilor, dar unitatea nu a comunicat public, până în prezent, o dată certă de la care vor începe activitățile.

Cele două exemple arată că procedurile nu urmează un calendar național: unele instituții formează grupele înaintea vacanței de vară, în timp ce altele primesc solicitări chiar înainte de deschiderea noului an școlar.

Programul este gratuit sau se plătește?

Legislația nu stabilește un tarif național și nici nu prevede că fiecare formă de organizare trebuie să fie gratuită pentru toate familiile. Finanțarea poate proveni din bugetele autorităților locale, programe naționale ori europene, fonduri externe nerambursabile, donații, sponsorizări și alte surse permise de lege.

Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 precizează că programul poate fi susținut inclusiv prin fonduri externe nerambursabile sau din bugetele administrațiilor locale. Metodologia de organizare permite ca în contractul încheiat între școală și familie să existe, după caz, prevederi referitoare la o eventuală contribuție financiară a părinților.

Activitățile derulate în cadrul programului pot fi realizate inclusiv în regim de plată cu ora de personal didactic de predare și, în regim de voluntariat, de către persoane cu pregătire în domeniul pedagogic, în situația în care unitatea de învățământ desfășoară programul în parteneriat cu o organizație neguvernamentală sau cu un cult religios recunoscut în România.

Prin urmare, participarea poate fi gratuită într-o unitate finanțată integral din fonduri publice, în timp ce în altă parte poate presupune suportarea unor costuri. De asemenea, masa, materialele didactice sau anumite activități pot avea un regim financiar distinct.

Cum se face înscrierea elevilor

Participarea nu este automată, ci se realizează la solicitarea părintelui sau a reprezentantului legal. Unitatea anunță perioada în care pot fi depuse cererile, numărul locurilor și condițiile de admitere. Ulterior, între școală și familie se încheie un contract de parteneriat care stabilește drepturile și obligațiile părților.

Informațiile esențiale trebuie solicitate direct de la secretariat: existența programului, perioada înscrierilor, numărul locurilor, sursa de finanțare, contribuția familiei și serviciile incluse. În lipsa unui anunț oficial al școlii sau al autorității locale, o dată ori un cost prezentate la nivel general nu pot fi considerate valabile pentru toți elevii.

Editor : C.S.

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