Proiect de 207 milioane de lei pentru combaterea analfabetismului funcțional. Sunt vizați peste 15.000 de elevi din 176 de școli

Data publicării:
elevi care merg la scoala
FOTO: Inquam Photos/ Octav Ganea

Ministerul Educației a semnat un contract de finanțare în valoare de peste 207 milioane de lei pentru un proiect strategic ce urmărește combaterea analfabetismului funcțional. Programul vizează peste 15.000 de elevi din 176 de școli primare și gimnaziale, dar și zeci de mii de cadre didactice, care vor lua parte la activități pentru dezvoltarea competențelor profesionale, potrivit News.ro.

„Ministrul Educației și Cercetării a semnat luni, 15 septembrie 2025, pentru Ministerul Educației și Cercetării (în calitate de beneficiar), contractul de finanțare al proiectului necompetitiv «Mecanism de intervenție pentru alfabetizare funcțională în învățământul preuniversitar (MIAF)», Cod SIMS 335928. Cofinanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, proiectul este unul strategic pentru sistemul educațional preuniversitar și susține alfabetizarea funcțională a elevilor din învățământul primar și gimnazial (ISCED 1-2) în domeniile lectură, matematică, științe, educație civică și educație digitală”, anunță, marți, Ministerul Educației, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, „vor fi proiectate și implementate intervenții integrate care includ elaborarea unui cadru de evaluare a nivelului de alfabetizare funcțională (standarde, seturi de itemi și teste de evaluare), dezvoltarea competențelor cadrelor didactice și implementarea unui mecanism de intervenție pilot vizând alfabetizarea funcțională a elevilor, având ca perspectivă extinderea acestui mecanism la nivel național”.

Prin acțiunile sale, proiectul vizează minimum 15.000 de elevi din 176 de școli din învățământul primar și gimnazial, selectate la nivel național, dar și minimum 37.500 de cadre didactice (personal didactic de predare și personal didactic de conducere, de îndrumare și control), care vor participa la activități pentru dezvoltarea competențelor profesionale în relație cu alfabetizarea funcțională.

Durata de implementare a proiectului este de 48 de luni, începând cu 1 octombrie 2025, fiind implementat în parteneriat cu Institutul de Științe ale Educației (IȘE), Casa Corpului Didactic (CCD) Alba, CCD Argeș, CCD Dolj, CCD Ilfov, CCD Suceava, Inspectoratul Școlar al Județului (ISJ) Alba, ISJ Argeș, ISJ Dolj, ISJ Ilfov și ISJ Suceava.

Valoarea eligibilă totală a proiectului este de 207.160.606,80 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR/FSE+/FC/FTJ) este de 166.709.127,57 lei.

„O problemă esențială a sistemului nostru de educație este legată de nivelul ridicat de analfabetism funcțional, care devine un risc de securitate națională, vulnerabilizându-ne, ca țară, la manipulare (prin narațiuni conspiraționiste) și la subdezvoltare – ca societate bazată pe cunoaștere. Acest proiect completează și permite «pilotări experimentale» pentru demersurile instituționale recent introduse și anume programele remediale la nivelul învățământului primar (prin 2 ore/săptămână) și la nivel gimnazial/liceal (din timpul per disciplină la dispoziția cadrului didactic), programe remediale focalizate pe: (1) consolidarea-fixarea competențelor; (2) dezvoltarea competențelor-țintă, nedezvoltate în demersul standard; (3) utilizarea competențelor în viața cotidiană și (4) dezvoltarea competențelor pentru performanță”, a declarat ministrul Educației, Daniel David.

