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Video Proiectul privind admiterea la liceu, blocat de două amendamente contradictorii. Senatorii l-au retrimis la Comisia pentru învățământ

Data publicării:
BUCURESTI - PLEN - SENAT - 5 FEB 2024
Ședință în plenul Senatului. Inquam Photos / Mălina Norocea
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Senatorii au decis, miercuri, retrimiterea la Comisia pentru învățământ a proiectului privind noul examen de admitere la liceu. Decizia a fost luată după ce plenul a aprobat un amendament al USR care prevede eliminarea completă a examenului, în timp ce raportul comisiei conținea un alt amendament, prin care aplicarea acestuia era amânată cu patru ani.

Propunerea legislativă vizează prorogarea termenului prevăzut la articolul 248 alineatul (4) din Legea învățământului preuniversitar 198/2023, referitor la aplicarea noului sistem de admitere la liceu și de evaluare națională.

Potrivit amendamentului aprobat inițial de Comisia pentru învățământ, noile reguli urmau să fie aplicate începând cu generația de elevi care a început clasa a V-a în anul școlar 2025-2026, după absolvirea clasei a VIII-a.

În timpul dezbaterilor din plen, senatorul USR Ștefan Pălărie a propus votarea unui amendament care prevede abrogarea în totalitate a examenului separat de admitere la liceu. Amendamentul a fost adoptat de senatori.

Întrucât textul cuprindea atât prevederea referitoare la amânarea cu patru ani a examenului, cât și amendamentul privind eliminarea acestuia, senatorul PSD Daniel Zamfir a solicitat retrimiterea proiectului la Comisia pentru învățământ, pentru corelarea celor două dispoziții. Propunerea a fost aprobată de plen.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat că proiectul va fi dezbătut și supus din nou votului marți, săptămâna viitoare, în prima ședință de plen din sesiunea ordinară.

Editor : A.D.

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