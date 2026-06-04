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Video Propunerea lui Dragoș Pîslaru privind sporul de dirigenție: „Se vor gândi și sindicatele și vom avea o discuție pe această sumă”

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Conferință organizată de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, cu privire la noua lege a salarizării, București, 25 mai 2026. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat că va negocia o sumă fixă pentru sporul de dirigenție, beneficiul care a scos dăscăli în stradă și care în proiectul inițial al legii salarizării era tăiat. În prezent, indemnizația este calculată procentual, ceea ce înseamnă că profesorii mai bine plătiți primesc și un spor de dirigenție mai mare, în timp ce debutanții iau mai puțin pentru aceeași muncă.

„Am avut o discuție cu domnul ministru cu privire la indemnizația de dirigenție. Impactul bugetar, dacă ar fi să aplici exact așa cum era indemnizația, era unul uriaș, de peste 1,2 miliarde de lei. Întrebarea pe care am pus-o familiei ocupaționale este dacă n-am putea să ne gândim la o indemnizație de dirigenție în sumă fixă. Să fie o indemnizație care să stimuleze, pe care s-o gândim astfel încât să fie cel puțin pentru toată lumea care avea salarii mai mici în sistem, să fie mai mare decât aveau sau cel puțin egală decât aveau în prezent. Pentru ca să ne asigurăm de un lucru foarte clar, și anume că nimeni din baza sistemului de educație, adică mai ales profesorii cu venituri mai degrabă mai reduse, nu are nevoie de salarii compensatorii. Înțelegerea mea este că se vor gândi și sindicatele și vom avea o discuție pe această sumă.

Nu am vehiculat, n-am avansat noi în acest moment o astfel de sumă”, a explicat Dragoș Pîslaru.

Anterior, fostul ministru al Muncii Florin Manole a susținut că sporul de dirigenție era inclus în proiectul noii legi a salarizării la momentul plecării PSD de la guvernare și l-a acuzat pe Dragoș Pîslaru că încearcă să își asume o modificare care exista deja în document. Declarațiile sale au venit după ce ministrul interimar al Muncii a afirmat că sporul de dirigenție lipsea din proiectul legii salarizării și că acesta trebuie reintrodus.

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Editor : A.M.G.

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