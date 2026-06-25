Protest al sindicaliștilor din Educație, joi, în fața Parlamentului. Ce solicită cadrele didactice

Sindicaliştii din educaţie vor picheta joi, începând cu ora 11:00, Palatul Parlamentului, au anunţat într-un comunicat de presă reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, ai Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" şi Federaţiei Naţionale Sindicale "ALMA MATER".

Cadrele didactice solicită, între altele, reducerea numărului de elevi din clase, revenirea la vechiul mod de calcul al plății cu ora și diminuarea normei didactice pentru profesorii cu experiență.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”, organizații care reprezintă peste 300.000 de angajați din învățământul preuniversitar, universitar și din cercetare, vor picheta Palatul Parlamentului începând cu ora 11:00, relatează Agerpres.

În paralel cu protestul, liderii sindicali vor depune la Registratura Parlamentului cele peste 160.000 de semnături necesare pentru susținerea inițiativei cetățenești de modificare a Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și a Legii învățământului superior nr. 199/2023.

Potrivit reprezentanților federațiilor, proiectul urmărește eliminarea prevederilor introduse prin Legea nr. 141/2025, pe care le consideră „anti-educație”, și corectarea unor modificări legislative care, în opinia lor, afectează calitatea actului educațional, relatează RRA.

Printre principalele propuneri se numără limitarea numărului de elevi din clase, astfel încât în învățământul primar să existe cel mult 22 de elevi într-o clasă, iar în gimnaziu și liceu maximum 26 de elevi. Sindicatele susțin că reducerea supraaglomerării școlare este o condiție esențială pentru îmbunătățirea procesului de învățare.

De asemenea, organizațiile sindicale cer revenirea la modul de calcul al plății cu ora și la norma didactică existente înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 141/2025. În plus, propun reducerea normei cu două ore pentru profesorii care au obținut gradul didactic I și au o vechime de peste 25 de ani în sistem.

Inițiativa legislativă include și măsuri pentru atragerea cadrelor didactice în zonele izolate sau defavorizate. Sindicatele propun acordarea, începând cu anul școlar 2026-2027, a unei prime de instalare neimpozabile echivalentă cu trei salarii de bază pentru profesorii titularizați în aceste localități, cu obligația de a rămâne pe post timp de cinci ani.

Alte propuneri vizează organizarea separată a claselor a VIII-a, indiferent de numărul elevilor, acordarea unor burse egale cu salariul net al unui profesor debutant pentru studenții înscriși la programe de licență didactică cu dublă specializare sau la masterat didactic, precum și menținerea burselor de excelență pentru liceenii medaliați la olimpiade internaționale pe întreaga durată a studiilor universitare de licență în România, cu condiția păstrării performanțelor.

De asemenea, solicită sindicaliştii, liceenii medaliaţi la olimpiadele internaţionale îşi vor păstra bursa de excelenţă pe toată durata studiilor universitare de licenţă în România, dacă îşi menţin performanţa.



"Facem un apel către parlamentarii din Parlamentul României, solicitându-le discutarea în regim de urgenţă a acestei iniţiative legislative, astfel încât anul şcolar 2026-2027 să înceapă în condiţii optime, atât pentru angajaţii din învăţământ, cât şi pentru beneficiarii direcţi ai sistemului educaţional", susţin sindicaliştii.

La final, federațiile sindicale fac apel la parlamentari să dezbată și să adopte în regim de urgență inițiativa legislativă, astfel încât noul an școlar, 2026-2027, să înceapă în condiții considerate optime atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi și studenți.

Editor : M.C