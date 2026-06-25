Live TV

Protest al sindicaliștilor din Educație, joi, în fața Parlamentului. Ce solicită cadrele didactice

Data publicării:
Sindicaliști din Educație, la protest. Foto FSLI Facebook
Sindicaliști din Educație, la protest. Foto: FSLI/ Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Sindicaliştii din educaţie vor picheta joi, începând cu ora 11:00, Palatul Parlamentului, au anunţat într-un comunicat de presă reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, ai Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" şi Federaţiei Naţionale Sindicale "ALMA MATER".

Cadrele didactice solicită, între altele, reducerea numărului de elevi din clase, revenirea la vechiul mod de calcul al plății cu ora și diminuarea normei didactice pentru profesorii cu experiență.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”, organizații care reprezintă peste 300.000 de angajați din învățământul preuniversitar, universitar și din cercetare, vor picheta Palatul Parlamentului începând cu ora 11:00, relatează Agerpres.

În paralel cu protestul, liderii sindicali vor depune la Registratura Parlamentului cele peste 160.000 de semnături necesare pentru susținerea inițiativei cetățenești de modificare a Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și a Legii învățământului superior nr. 199/2023.

Potrivit reprezentanților federațiilor, proiectul urmărește eliminarea prevederilor introduse prin Legea nr. 141/2025, pe care le consideră „anti-educație”, și corectarea unor modificări legislative care, în opinia lor, afectează calitatea actului educațional, relatează RRA.

Printre principalele propuneri se numără limitarea numărului de elevi din clase, astfel încât în învățământul primar să existe cel mult 22 de elevi într-o clasă, iar în gimnaziu și liceu maximum 26 de elevi. Sindicatele susțin că reducerea supraaglomerării școlare este o condiție esențială pentru îmbunătățirea procesului de învățare.

De asemenea, organizațiile sindicale cer revenirea la modul de calcul al plății cu ora și la norma didactică existente înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 141/2025. În plus, propun reducerea normei cu două ore pentru profesorii care au obținut gradul didactic I și au o vechime de peste 25 de ani în sistem.

Inițiativa legislativă include și măsuri pentru atragerea cadrelor didactice în zonele izolate sau defavorizate. Sindicatele propun acordarea, începând cu anul școlar 2026-2027, a unei prime de instalare neimpozabile echivalentă cu trei salarii de bază pentru profesorii titularizați în aceste localități, cu obligația de a rămâne pe post timp de cinci ani.

Alte propuneri vizează organizarea separată a claselor a VIII-a, indiferent de numărul elevilor, acordarea unor burse egale cu salariul net al unui profesor debutant pentru studenții înscriși la programe de licență didactică cu dublă specializare sau la masterat didactic, precum și menținerea burselor de excelență pentru liceenii medaliați la olimpiade internaționale pe întreaga durată a studiilor universitare de licență în România, cu condiția păstrării performanțelor.

De asemenea, solicită sindicaliştii, liceenii medaliaţi la olimpiadele internaţionale îşi vor păstra bursa de excelenţă pe toată durata studiilor universitare de licenţă în România, dacă îşi menţin performanţa.

"Facem un apel către parlamentarii din Parlamentul României, solicitându-le discutarea în regim de urgenţă a acestei iniţiative legislative, astfel încât anul şcolar 2026-2027 să înceapă în condiţii optime, atât pentru angajaţii din învăţământ, cât şi pentru beneficiarii direcţi ai sistemului educaţional", susţin sindicaliştii. 

La final, federațiile sindicale fac apel la parlamentari să dezbată și să adopte în regim de urgență inițiativa legislativă, astfel încât noul an școlar, 2026-2027, să înceapă în condiții considerate optime atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi și studenți.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
CONGRES PNL vot bolojan motreanu ciucu 2_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
„Epurări” în PNL: Liderii de filiale din tabăra Veștea și-au pierdut funcțiile. Fostul...
Invasive Red Sea species spotted expanding in waters off Antalya
3
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost...
Ludovic Orban.
4
Ludovic Orban, către Nicușor Dan: „Nu îl desemnați premier pe Grindeanu. Ar fi o nouă...
profimedia-1112022296
5
Cea mai călduroasă zi înregistrată vreodată în Franța: marți, 23 iunie 2026. Câte grade...
”Marele trădător al Ucrainei” a rupt tăcerea: ”Am una și cu siguranță nu este română”
Digi Sport
”Marele trădător al Ucrainei” a rupt tăcerea: ”Am una și cu siguranță nu este română”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
becali
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
Votul în Parlament pentru Cabinetul Veștea. Foto Inquam Photos George Călin
Presa internațională: Criza politică se adâncește în România. „Urmează turbulențe și instabilitate”
vacanta la tara
Vacanță la țară, în casele localnicilor. Platforma care deschide porțile gospodăriilor pentru oaspeți: „Vai de mine, cu toată plăcerea”
Nicușor Dan.
Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Mingea a ajuns înapoi în curtea lui Nicușor Dan. Scenariile de lucru
adrian vestea
Adrian Veștea, discurs în Parlament: „Trecem printr-o perioadă complexă, provocări economice serioase, tensiuni sociale”
Recomandările redacţiei
Cutremur în Venezuela. Foto Profimedia
Două cutremure puternice, de magnitudine 7,2 și 7,5, au lovit...
Esmaïl Baghaei, purtătorul de cuvânt al MAE iranian
Reacția furioasă a Iranulului după ce șeful NATO a spus că Italia şi...
caracas
„Am crezut că blocul se va prăbuși peste mine”. Mărturii din Caracas...
INStANT_COTROCENI_CONSULTARI_AUR10_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Reacția lui Nicușor Dan după ce George Simion a susținut că un...
Ultimele știri
Scriitorul Mircea Cărtărescu a fost primit la Vatican de Papa Leon al XIV-lea
După Franța, și Marea Britanie și Spania înregistrează recorduri istorice de temperatură. Canicula se extinde spre estul Europei
Rezultate LOTO - Joi, 25 iunie 2026: La 6/49 sunt în joc peste 6,64 milioane de euro. La Noroc, reportul trece de 1,39 milioane de euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cu ce se ocupă și cum arată azi, la 40 de ani, Kendra, fosta iubită a lui Hugh Hefner: " Am trăit 20 de ani...
Cancan
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Vor fi 42 de grade Celsius în București, pe această dată
Fanatik.ro
Imposibilul aproape posibil: Denis Drăguș la FCSB! Gigi Becali i-a promis cel mai mare bonus de Champions...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Raport rușinos al Curții de Conturi! 35 de federaţii sportive naţionale au făcut cheltuieli neeligibile din...
Adevărul
Val de pensionări în școli? Profesorii cu experiență amenință că pleacă dacă legea salarizării nu se schimbă
Playtech
Creatura din mare care a stârnit controverse în Thassos. Ce este și ce trebuie să faci când o vezi la mal...
Digi FM
Prima măsură pe care ar putea-o lua Sorin Grindeanu dacă ajunge premier. A fost votat în unanimitate pentru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A venit "nota de plată": FIFA, cinci etape de suspendare după momentul "horror" de la Cupa Mondială!
Pro FM
Antonia, criticată dur după apariția într-o ținută îndrăzneață. Fanii au reacționat imediat: „Nu se vede...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gest spectaculos făcut de Adam Sandler pentru soția lui. Ce a apărut pe cer la aniversarea a 23 de ani de...
Adevarul
Ziua în care 17 vagoane cu marfă au sosit de la Moscova în Gara Obor. Ce conțineau cele peste 1400 de cutii...
Newsweek
Pensionarii, din nou păcăliți? Pensiile se indexează cu sume mai mici decât prevede legea. Anunțul ce dă fiori
Digi FM
„Stresul termic”, un pericol pentru sănătate. Fenomenul s-a intensificat la nivel global în ultimii ani. Cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce ni se face rău când citim sau ne uităm pe telefon într-o mașină aflată în mișcare? Explicația are...
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
Orlando Bloom, surprins la Milano alături de iubita sa cu 21 de ani mai tânără. „Există o adevărată chimie...
UTV
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost imobilizat de polițiști și dus la Obregia