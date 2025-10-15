Live TV

Raport francez: Libertatea academică este în regres peste tot în lume. România, pe o secțiune specială alături de Ungaria

Data publicării:
Universitatea din București
Universitatea din București. Foto: Profimedia
Din articol
Vigilență specială

Un raport francez dat publicităţii miercuri indică regrese îngrijorătoare în ceea ce priveşte libertatea academică în întreaga lume, transmite AFP. România se numără printre statele UE care „au un nivel de libertate academică sub medie, ceea ce, potrivit documentului, necesită o vigilenţă specială”.

Aceste încălcări sunt rezultatul „derapajelor iliberale care vizează ştiinţa, sub influenţa regimurilor autoritare şi/sau a mişcărilor populiste contemporane”, potrivit raportului semnat de Stéphanie Balme, directoarea Centrului de cercetări internaţionale (CERI) de la Sciences Po, pentru France Universités, o asociaţie care reuneşte preşedinţi de universităţi şi instituţii de învăţământ superior, scrie Agerpres.

„În Statele Unite, toate universităţile, prestigioase sau modeste, private sau publice, din toate disciplinele, de la ştiinţe sociale la ştiinţe climatice (...) sunt afectate”, într-un context de „ostilitate politică”, deplânge raportul.

Vigilență specială

În UE, sunt menţionate „nouă state membre” care „au un nivel de libertate academică sub medie: Austria, Malta, România, Croaţia, Bulgaria, Ţările de Jos, Grecia, Polonia şi Ungaria”, ceea ce necesită „o vigilenţă specială”.

În Polonia, mai mulţi cercetători „care studiau Holocaustul au fost urmăriţi penal pentru că au scos la lumină complicitatea anumitor segmente ale populaţiei” la persecuţia evreilor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

În Franţa, libertatea academică este „semnificativ în urmă”, în special din punct de vedere juridic şi politic, notează autoarea raportului. Şi asta „spre deosebire de alte domenii legate de libertăţile fundamentale”, în care acest stat poate fi considerat pionier, cum ar fi libertatea presei sau drepturile economice şi sociale.

„Înmulţirea criticilor la adresa aşa-numitului wokism al multor universităţi europene, provenind atât de la media, cât şi de la grupuri politice, a contribuit la fragilizarea libertăţii academice”, se arată în raport.

Documentul aminteşte în special acuzaţiile de „islamo-stângism” aduse împotriva anumitor cadre universitare sau polemicile din jurul mobilizărilor pro-palestiniene de la Sciences Po.

În Franţa, anumite institute precum INRAE (Institutul naţional pentru cercetări agricole, alimentare şi de mediu) şi INSERM (Institutul naţional de sănătate şi cercetare medicală) „au fost printre primele instituţii care au reacţionat” la ofensiva împotriva universităţilor, condusă de preşedintele american Donald Trump şi de mişcarea sa politică din Statele Unite, subliniază documentul.

În ceea ce priveşte soluţiile, France Universités recomandă în special „reafirmarea libertăţii academice ca principiu fundamental de drept”, „favorizarea, în cadrul societăţii, a apariţiei unei culturi comune a libertăţii academice” şi promovarea unei „diplomaţii ştiinţifice europene”.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
Maria Corina Machado
3
Venezuela a decis închiderea ambasadei din Oslo după ce liderul opoziției a primit...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
4
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
mana introduce card in atm, close up
5
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite...
Acum e oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
Digi Sport
Acum e oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
guvern
Explicațiile lui Emanuel Ungureanu despre plângerea penală pentru...
sofer, ride sharing
Cum funcționează evaziunea fiscală din ride-sharing. Schema care a...
Luca Protopopescu
Copilul-fenomen cu origini românești: Luca Protopopescu a înfruntat...
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - ICCJ - TRAGERE LA SORTI JUDECATORI B
Înalta Curte decide joi dacă sesisează Curtea Constituțională privind...
Ultimele știri
Odesa, plasată sub administrare militară de către Volodimir Zelenski, pe fondul unui conflict cu primarul orașului-port
Italia a furnizat Rusiei materii prime importante folosite la rachetele Iskander, una dintre cele mai mari amenințări pentru Ucraina
Ministrul Apărării, discuții cu omologul spaniol. Moșteanu „apreciază participarea activă a Spaniei la Grupul de Luptă NATO în România”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vitamina D
Un supliment alimentar popular, care se ia începând cu luna octombrie, poate avea un efect neașteptat, avertizează experții
Close-up of young people toasting with plastic cups with alcohol drinks at a party
Schimbare de preferințe în rândul tinerilor europeni: consumă din ce în ce mai puțin alcool. Care sunt motivele (studiu)
HHS Secretary Robert F. Kennedy, Jr Testifies on Capitol Hill
Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr, vine cu o nouă teorie neverificată și face legătura între circumcizie și autism
celule canceroase
Cum a ajuns cancerul de colon să afecteze tot mai mulți tineri și care este cauza principală, indicată de studii
Vaccinul HPV gratuit în România. Foto Getty Images
Cât de eficiente sunt vaccinurile împotriva HPV: „există dovezi clare ale imunităţii colective”, arată un studiu
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, noi dezvăluiri incendiare. Rob Kardashian a vrut să se căsătorească cu ea, dar Elvis a...
Cancan
Ce a apărut azi în locul unde Elena a fost ucisă? Femeia s-a stins chiar în apropiere de propria casă
Fanatik.ro
Motivul pentru care noul director de la Apele Române a solicitat mărirea salariului cu 15%. Ce se întâmplă cu...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Dezvăluiri șocante! Pilotul profesionist este acuzat că a violat o asistentă care avea grijă de Michael...
Adevărul
SRI va lupta din nou cu corupția. Avertismentul unui profesor de Drept: „Nu se face anticorupție implicând...
Playtech
Care dintre cele trei vehicule trece primul prin intersecție? Întrebarea, o capcană pentru şoferi
Digi FM
Donald Trump, fermecat de cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria Casei Albe. Cine e și cum arată...
Digi Sport
S-a terminat! Posibila adversară a României și-a dat afară selecționerul, după o umilință istorică
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
Adevarul
Istoria uitată a Americii rusești. Cum au ajuns rușii să aibă colonii pe continentul american, inclusiv în...
Newsweek
Mica Recalculare i-a tăiat 500 lei din pensie unui pensionar. Ce document i-a scăzut pensia?
Digi FM
O tânără prezentatoare TV din Milano a fost ucisă de iubitul ei de 52 de ani. Cearta ar fi izbucnit după ce...
Digi World
Renunţarea la fumat, chiar şi mai târziu în viaţă, ar putea ajuta la încetinirea apariţiei problemelor de...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nu ai cum să-l recunoști! A jucat în "Singur acasă", dar azi nu se mai poate deplasa decât în cărucior
UTV
Emily Burghelea, momente de panică înainte de naștere. „Mi s-a rupt apa ca în filme” – a devenit mamă pentru...