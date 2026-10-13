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Reacția lui Nicușor Dan după ce Zelenski a promulgat legea privind educația în limba maternă a românilor din Ucraina

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Nicușor Dan și Volodimir Zelenski. Sursa foto: Profimedia Images
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Președintele Nicușor Dan a salutat marți promulgarea de către omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, a unor modificări legislative privind dreptul minorităților naționale la educație în limba maternă. Șeful statului român a subliniat că noile prevederi consolidează cadrul legal pentru învățământul în limbile minorităților și a anunțat că România va continua discuțiile cu autoritățile de la Kiev pentru ca elevii români să poată studia în limba maternă, inclusiv la liceu.

„Salut promulgarea de către președintele Volodîmîr Zelenski a modificărilor legislative privind dreptul minorităților naționale la educație în limba maternă”, a transmis Nicușor Dan, într-un mesaj publicat marți pe Facebook.

Președintele a explicat că modificările legislative vizează limbile minorităților naționale care sunt și limbi oficiale ale Uniunii Europene, fără a elimina rolul limbii ucrainene în sistemul de învățământ.

„Noile prevederi legislative consolidează cadrul legal pentru educația în limbile minorităților recunoscute ca limbi oficiale ale Uniunii Europene, alături de limba ucraineană. Considerăm că, în acest fel, Ucraina își consolidează poziția de candidat la integrarea în Uniunea Europeană, un proces pe care România îl sprijină ferm. Noile dispoziții legale clarifică faptul că limba maternă poate fi folosită în toate circumstanțele, nu doar în timpul orelor”, a scris șeful statului.

Nicușor Dan a subliniat că autoritățile române vor urmări modul în care aceste prevederi vor fi aplicate, astfel încât drepturile comunității românești din Ucraina să fie respectate și în practică.

„Vom lucra în continuare alături de comunitatea noastră şi de autoritățile ucrainene pentru ca implementarea legislației să ofere copiilor români posibilitatea de a învăța în limba maternă, inclusiv în ciclul liceal. Pentru etnicii români din Ucraina și pentru familiile lor, această chestiune nu este una abstractă. Este vorba despre limba în care copiii învață, despre păstrarea identității și despre transmiterea unei moșteniri culturale de generații”, a subliniat Nicușor Dan.

Noile prevederi au fost adoptate luni, 12 octombrie, de Parlamentul ucrainean și promulgate în aceeași zi de președintele Zelenski. Legea extinde posibilitățile de utilizare a limbilor minorităților naționale care sunt limbi oficiale ale Uniunii Europene, atât în procesul educațional, cât și în comunicarea din instituțiile de învățământ. Totodată, stabilește reguli privind statutul școlilor minorităților și continuarea studiilor în limba maternă în cazul reorganizării unor unități școlare.

Subiectul educației în limba maternă a generat în ultimii ani preocupări în rândul comunității românești din Ucraina, în contextul reformelor sistemului de învățământ și al modificărilor legislative privind folosirea limbilor minorităților.

De altfel, înainte de adoptarea noii legi, mai multe organizații ale românilor din Ucraina au cerut autorităților de la București să intervină pentru modificarea proiectului legislativ, exprimând îngrijorări cu privire la protejarea drepturilor educaționale ale comunității.

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În încheierea mesajului său, Nicușor Dan a reafirmat angajamentul României de a continua cooperarea cu autoritățile ucrainene: „Vom continua dialogul onest cu Ucraina, cu convingerea că rezultatele cooperării noastre vor fi din ce în ce mai bune, în beneficiul ambelor țări. România își promovează activ interesele, între care drepturile românilor de pretutindeni ocupă un rol preeminent.”

Editor : M.I.

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