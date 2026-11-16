Reacția Ministerului Educaţiei, după ce o universitate anunţă trecerea la cursuri online pentru a face economii la plata utilităţilor

Ministerul Educaţiei a transmis, luni, că poate suplimenta sumele alocate universităţilor, pentru funcţionare şi utilităţi, după ce Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a anunţat că îşi va suspenda cursurile în format fizic pentru a face economii la plata utilităţilor. Potrivit MEC, această universitate a beneficiat de finanţare în acest an.

„Ministerul Educaţiei şi Cercetării a alocat lunar fiecărei universităţi de stat, implicit şi Universităţii «Aurel Vlaicu» din Arad (UAV), sumele care le revin acestora în baza Metodologiilor de finanţare aprobate prin ordin de ministru. Sumele alocate UAV trebuie să acopere atât cheltuielile de personal, cât şi plata utilităţilor, necesare funcţionării instituţiei de învăţământ superior. În situaţia în care sumele alocate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării nu sunt suficiente la nivelul instituţiei, acest aspect ţine de managementul financiar-contabil al universităţii şi de politica de personal la nivel instituţional”, a transmis Ministerul Educaţiei, într-un comunicat de presă de luni.

De asemenea, Ministerul Educaţiei a precizat că va suplimenta finanţarea Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.

„Vă informăm că, în urma rectificării, printr-un act adiţional care va fi transmis astăzi, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va suplimenta finanţarea Universităţii «Aurel Vlaicu» din Arad cu suma de 1.261.534 de lei. În aceeaşi măsură, Ministerul Educaţiei şi Cercetării poate suplimenta sumele alocate Universităţii «Aurel Vlaicu» din Arad, din Fondul pentru Situaţii Speciale, dacă echipa de conducere a universităţii îşi asumă deficienţele de management care au dus la situaţia actuală, într-o solicitare scrisă adresată Ministerului Educaţiei şi Cercetării. În această situaţie, UAV va intra în monitorizare pentru o perioadă de un an”, a transmis Ministerul Educaţiei.

Ce spune universitatea

Peste 7.000 de studenţi de la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad vor urma cursurile online până la vacanţa de iarnă pentru a reduce cheltuielile cu încălzirea şi electricitatea, în urma unei decizii a conducerii instituţiei de învăţământ.

Studenţii şi-au exprimat nemulţumirea faţă de această măsură, invocând pierderea interacţiunii sociale şi dificultăţile de învăţare, în special în cazul celor de la inginerie, pentru care laboratoarele sunt esenţiale în învăţarea practică.

Editor : S.S.