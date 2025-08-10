Record de înscrieri la Universitatea din Cernăuți. De ce aleg tot mai mulți absolvenți de liceu din Ucraina să studieze aici

Universitatea Națională „Iuri Fedkovici” din Cernăuți a înregistrat în 2025 un număr record de peste 22.000 de cereri de înscriere la cursurile de licență, cu peste 40% mai multe decât anul trecut. Prestigiul instituției și siguranța orașului sunt principalele motive pentru care tot mai mulți absolvenți de liceu din Ucraina aleg să studieze aici.

Potrivit rectorului Ruslan Biloscurschi, peste 22.000 de absolvenţi de liceu din Ucraina au optat pentru cursuri universitare la Cernăuţi. Numărul înscrişilor este cu peste 40% mai mare faţă de anul precedent, când au fost înregistrate peste 15.000 de cereri.

Acesta susține că creşterea interesului faţă de universitatea pe care o conduce este dată atât de prestigiul instituţiei, cât şi de faptul că aici cursurile au loc cu prezenţă fizică, în condiţiile în care Cernăuţiul este considerat unul dintre cele mai sigure oraşe din Ucraina.

"Este una dintre universităţile de top din Ucraina şi e pe lista primelor zece cele mai prestigioase universităţi din Ucraina. După începerea războiului de către Federaţia Rusă, universitatea noastră este una dintre puţinele în care cursurile au loc cu prezenţa fizică. Aceasta este una dintre explicaţii pentru care foarte mulţi dintre absolvenţii de liceu se înscriu la noi. Bineînţeles, pe lângă calitatea învăţământul de la Universitatea din Cernăuţi. Anul acesta, după numărul de cereri depuse la universitate, suntem pe locul şase în Ucraina, după universităţile din Kiev şi Lvov", a afirmat rectorul Universităţii Cernăuţi.

Potrivit acestuia, cele mai populare specializări sunt filologie - engleză, administraţie publică, economie şi psihologie. „Ca şi anul trecut, foarte căutată este Psihologia, în urma evenimentelor din ţară devine o specialitate care va fi căutată o bună perioadă de timp. (...) Ne-am dori, pentru viitor, să fie mai multe cereri pentru fizică, chimie şi disciplinele de inginerie", a adăugat Biloscurschi.

Acesta susţine că 30% din candidaţii înscrişi sunt din oraşul Cernăuţi, 30% din regiunea Cernăuţi şi restul din toată ţara, inclusiv din zone aflate deja sub ocupaţia trupelor ruseşti.

Universitatea Cernăuţi va împlini în acest an 150 de ani de la înfiinţare. Instituţia de învăţământ din fosta regiune românească îi are ca absolvenţi de-a lungul istoriei, printre alţii, pe Ciprian Porumbescu, Gala Galaction sau Dumitru Stăniloaie și are sediul în clădirea fostei Reședințe a Mitropoliților Bucovinei și Dalmației, construită între 1864-1882, fiind înscrisă pe lista patrimoniului mondial UNESCO din 2011.

Editor : M.I.