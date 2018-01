Noul ministru al educației și declarația despre plagiat. Reacția rectorului Mircea Dumitru: Îmi aduce aminte de un reflex din vremea comunistă

Rectorul Universității București, Mircea Dumitru, a declarat la Digi24 că nu se războiește politic cu nimeni, dar este în război cu „niște mentalități”. Mircea Dumitru a motivat astfel de ce și-a anunțat luni seara demisia din Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) după declarațiile noului ministrul al educației, Valentin Popa, referitoare la calitatea învățământului din România, care ar fi umbrită de discuțiile excesive despre plagiatele din România.



„Eu nu declar război nimănui. Eu sunt un profesor în primul rând și țin la demnitatea acestei meserii. Și cred că nu există un profesor adevărat în lumea asta care să închidă ochii cu ușurință la ceea ce înseamnă copiat, fraude și înșelăciune. Aceste este motivul. Nu am un război politic cu nimeni. Denunț o chestiune de genul acesta, că e o motivație politică și că eu sunt într-un război cu un minister. Mai degrabă sunt în război cu niște mentalități, cu anumite viziuni, care nu sunt ale mele”, a declarat Mircea Dumitru la Digi24.

„În primul rând, am constatat că nu mă regăsesc în declarațiile publice și în programul pe care l-a anunțat actualul ministru al educației. Eu am lucrat în ultima vreme destul de mult pentru a consolida spiritul unei cercetări oneste, în limitele regulilor deontologice profesionale. Am constatat ieri, după ce actualul ministru desemnat al educației, dl. profesor universitar Valentin Popa, a spus ca nu mai e o prioritate în momentul de față acest aspect important - după părerea mea - al cercetării științifice, am constatat că nu mă mai pot identifica cu acest proiect și mă dau la o parte, pentru că trebuie să fie răspunderea actualei echipe modul în care implementează proiectul și, bineînțeles, să poată să culeagă și laurii rezultatelor pozitive și să dea seama și de viitoarele lipsuri sau eșecuri. Acesta este motivul pentru care am crezut că este bine și pentru mine, și pentru instituție să-mi dau demisia”, a explicat profesorul Mircea Dumitru care este semnificația gestului său.

„La o anumită vârstă, trebuie să pui în acord credințele tale, principiile, valorile pentru care militezi cu acțiunile publice. Nu poți să trăiești într-o fractură între valori și acțiuni. E mai bine și pentru mine, și pentru ceilalți pe care probabil că i-am deranjat foarte mult în ultimii ani. Să vedem dacă proiectele domniilor lor sunt mai bune, sunt potrivite pentru cercetarea din România, pentru învățământ și pentru educație. Voi fi primul care să-i felicite”, a declarat Mircea Dumitru la Digi24.

Întrebat despre declarația ministrului Popa referitoare la calitatea învățământului și discuțiile excesive despre plagiate, Mircea Dumitru a arătat că cele două lucruri nu se exclud în mod necesar. „Învățământul poate avea aspecte bune și chiar și are, pentru altfel nu s-ar justifica faptul că sunt mulți dintre absolvenții universităților din România care sunt foarte bine pregătiți. Aceasta nu înseamnă că trebuie să închidem ochii la frauda academică și la furtul intelectual!”, a subliniat rectorul Universității București.

Cele două lucruri nu se exclud. Modul în care au fost prezentate - că dacă vorbim și dacă încercăm să rezolvăm problema plagiatelor aruncăm cu noroi în învățământ - mie îmi aduce aminte de un reflex din vremea comunistă. Potrivit dogmelor comuniștilor, nu există o realitate despre care nu vorbești. Deci, dacă taci din gură, atunci lucrurile dispar. Și lucrurile nu stau așa, totuși. Lucurile nu dispar, ele există acolo și ne urmăresc în continuu”, spune Mircea Dumitru.

„Dar ceea ce mă deranjează - și nu neapărat la dl Popa, cu care am avut o relație profesională normală și corectă, nu e o chestiune în primul rând personală împotriva domniei sale - mă deranjează modul acesta în care nu reușim să ne asumăm niște răspunderi publice și un gen de superficialitate și de demagogie”, a punctat rectorul Universității București.

CONTEXT

Mircea Dumitru, rectorul Universității București și unul dintre cei care nu au semnat scrisoarea de susținere a lui Valentin Popa pentru Ministerul Educației, și-a dat demisia din Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU).

Mircea Dumitru, care a ocupat funcția de ministru al Educației în guvernul Cioloș, a explicat într-o postare pe Facebook adresată actualului ministru decizia de a demisiona din toate funcțiile pe care le ocupă în cadrul CNATDCU: membru în Consiliul General, Președinte al Comisiei de Filosofie, membru al Comisiei de Filosofie.

Gestul rectorului vine ca un protest la scrisoarea de susținere a lui Valentin Popa, semnată de 44 de rectori, în ciuda criticilor privind numirea acestuia. Popa, rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a comis mai multe greșeli gramaticale și de exprimare, care au ridicat semne de întrebare privind includerea sa în guvernul Dăncilă. Luni, la audierile din comisia parlamentară care au precedat învestirea ca ministru, Valentin Popa a făcut o nouă declarație controversată, afirmând că „învăţământul nostru este foarte bun şi este păcat că umbrim aceste valori ale învăţământului românesc printr-o scoatere în evidenţă a unor elemente nu atât de importante, cum ar fi plagiatele”.