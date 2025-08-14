Reorganizare masivă în învăţământ: peste 500 de şcoli îşi pierd personalitatea juridică. Anunțul Ministerului Educaţiei

Ministerul Educaţiei a anunţat joi că 507 unităţi şcolare cu personalitate juridică vor deveni structuri arondate altor şcoli, în urma reorganizării reţelei şcolare naţionale. Instituţia precizează că schimbarea nu presupune închiderea fizică a unităţilor, relocarea elevilor sau desfiinţarea posturilor, cu excepţia funcţiei de director din şcolile care îşi pierd personalitatea juridică.

„În urma colaborării între autorităţile locale (primării) şi inspectoratele şcolare judeţene, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a primit propunerile de reorganizare a reţelei şcolare naţionale, pornind de la analiza iniţială, potrivit căreia circa 850 de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică nu îndeplineau pragul minim de elevi/preşcolari prevăzut în Legea 141/2025. Urmare a procesului de reorganizare, 507 unităţi şcolare cu personalitate juridică (aprox. 8,1% din numărul total de unităţi cu personalitate juridică existente) devin structuri şcolare arondate altor unităţi”, a transmis, joi, Ministerul Educaţiei.

Sursa citată a precizat că, în procesul de reorganizare a celor 850 de unităţi şcolare, unele s-au reorganizat prin fuziune între ele, iar altele s-au reorganizat cu unităţi şcolare care îndeplineau deja pragul minim de elevi/preşcolari prevăzut în Legea 141/2025, relatează News.ro.

„Această schimbare de statut juridic nu presupune închiderea fizică a unităţilor de învăţământ, nu obligă la relocarea activităţilor educaţionale şi nu implică renunţarea la posturile existente, cu excepţia celui de director din unitatea fără personalitate juridică”, a mai transmis instituţia citată.

Potrivit acesteia, în acest proces generat de aplicarea programului de guvernare şi a măsurilor fiscal-bugetare, ministerul a lăsat posibilitatea ca fiecare unitate administrativ-teritorială (UAT) să poată avea cel puţin o unitate de învăţământ cu personalitate juridică.

„Dincolo de urgenţa generată de criza fiscal-bugetară, prin acest demers se reduce din fragmentarea reţelei şcolare, generându-se astfel şi un efect subsecvent pozitiv, dar şi premisele unui proces mai eficient în stabilirea normelor didactice. Având ca punct de pornire această experienţă impusă de criza fiscal-bugetară, se va face o analiză a modului de funcţionare implicat de această redimensionare a reţelei, iar acolo unde va fi nevoie de eficientizări, acestea se vor face prin coordonarea autorităţilor locale cu inspectoratele şcolare, pentru anii şcolari viitori”, au mai transmis reprezentanţii Ministerului Educaţiei.

Instituţia reiterează ideea că „absolut toate acţiunile care vizează reorganizarea reţelei şcolare au ca numitor comun interesul superior al copilului şi asigurarea unei educaţii incluzive de calitate, în contextul restrictiv impus de criza fiscal-bugetară”.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării va comunica în mod constant în privinţa procesului de reorganizare a reţelei şcolare, pe măsură ce acest proces se finalizează în judeţe şi se actualizează informaţiile.

