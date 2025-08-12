Reorganizarea școlilor: Care este procedura pentru comasarea unităților de învățământ în anul educațional 2025-2026

În baza ordinului ministrului educației privind reorganizarea și constituirea formațiunilor de studiu în învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2025-2026, conform măsurilor prevăzute de Legea nr. 141/2025, ARACIP va transmite inspectoratelor școlare, până cel târziu la 25 august 2025, ordinele prin care a fost aprobată reorganizarea unităților de învățământ.

Cele două acte normative trimise spre publicare în Monitorul Oficial reglementează modul în care se vor reorganiza rețelele școlare în luna august, înainte de începerea cursurilor din noul an școlar, precum și regulile după care vor fi constituite normele didactice.

Ordinul ministrului educației nr. 5197/06.08.2025 - pentru aprobarea Procedurii privind reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar de stat și constituirea formațiunilor de studiu, în anul școlar 2025-2026;

Ordinul ministrului educației nr. 5198/06.08.2025 - pentru aprobarea Procedurii privind constituirea normelor didactice de predare-învățare-evaluare în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2025-2026.

Procedura privind reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar de stat și constituirea formațiunilor de studiu

Procedura privind reorganizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi constituirea formaţiunilor de studiu în învăţământul preuniversitar de stat, în anul şcolar 2025 - 2026, ca urmare a măsurilor adoptate prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare. (Anexă la OMEC nr. 5197/06.08.2025)

Reorganizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

Conducerile inspectoratelor şcolare identifică în reţeaua şcolară aprobată prin hotărâri ale consiliului local/ordin al ministrului educaţiei şi cercetării pentru anul şcolar 2025-2026, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care nu se mai încadrează în prevederile din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, pentru a funcţiona cu personalitate juridică, şi care trebuie să intre în proces de reorganizare.

În procesul de analiză, pentru identificarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, vor fi luate în calcul inclusiv unităţile de învăţământ reorganizate începând cu 1 septembrie 2025, pentru care s-a emis ordinul ministrului.

În procesul de analiză şi identificare a unităţilor de învăţământ se iau în considerare efectivele prevăzute în proiectul planului de şcolarizare aferent anului şcolar 2025-2026.

Termenul limită pentru identificare unităților de învățământ care intră în reorganizare

Până la data de 8 august 2025, conducerile inspectoratelor şcolare au avut obligaţia de a stabili, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, modalităţile de reorganizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi lista tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care urmează să intre în proces de reorganizare pentru asigurării funcţionării acestora.

Lista unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică propuse pentru reorganizare, însoţită de o notă de fundamentare a modului în care au fost puse în aplicare prevederile, s-a transmis de inspectoratele şcolare la ARACIP şi, spre informare, Ministerului Educaţiei şi Cercetării, până la data de 8 august 2025.

Pot intra în proces de reorganizare şi unităţi de învăţământ preuniversitar de stat care deţin doar componente organizatorice autorizate să funcţioneze provizoriu, iar procesul de reorganizare poate viza şi componente organizatorice de tipul structură şcolară arondată sau locaţie. (Metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 6799/2023, doar pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat incluse în reţeaua şcolară aferentă anului şcolar 2025-2026).

Calendarul reorganizării școlilor

La nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în perioada 8 - 11 august 2025 s-au analizat situaţiile divergente şi se decide asupra modului de reorganizare a respectivelor unităţi de învăţământ, comunicat ulterior inspectoratelor şcolare implicate şi ARACIP.

Până la data de 13 august 2025, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) comunică Ministerului Educaţiei şi Cercetării hotărârea Consiliului privind aprobarea reorganizărilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat transmise de inspectoratele şcolare, respectiv de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

ARACIP comunică inspectoratelor şcolare, până cel târziu la data de 25 august 2025, ordinele ministrului educaţiei şi cercetării prin care s-a aprobat reorganizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică.

În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea ordinelor, conducerile inspectoratelor şcolare au obligaţia de a le comunica autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea includerii de drept a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat rezultate în urma procesului de reorganizare în reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ. (În aceste situaţii nu este necesară emiterea avizului conform de către inspectoratele şcolare.)

Luând în considerare intrarea în vigoare a măsurilor adoptate prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru anul şcolar 2025-2026, modificările în reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar se finalizează până la data începerii cursurilor anului şcolar 2025-2026. (Sursa: Edu.ro)

Procedura privind constituirea normelor didactice de predare-învățare-evaluare în anul școlar 2025–2026

Aplicarea noii norme didactice de 20 ore/săptămână, prevăzută de Legea 141/2025, și reorganizarea posturilor didactice în condițiile reducerilor de activitate. (Anexă la OMEC nr. 5198/06.08.2025)

Pentru cadrele didactice şi candidaţii repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante în perioada 31 iulie - 4 august 2025, inspectoratele şcolare au avut obligaţia de a emite deciziile de repartizare, astfel încât aceştia să se prezinte la unităţile de învăţământ, în vederea încheierii contractelor individuale de muncă, până la data de 8 august 2025.

În perioada 8 - 18 august 2025 se reactualizează lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate.

Norma didactică de predare în învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal, din unităţile de educaţie extraşcolară, precum şi pentru personalul didactic de predare din învăţământul special se constituie după cum urmează:

Pentru profesorii din învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal:

pentru profesorii din unităţile şi clasele cu program integrat şi suplimentar de artă şi sportiv, din unităţile de educaţie extraşcolară;

pentru profesorii de instruire practică şi maiştrii-instructori din învăţământul liceal, profesional, postliceal şi din unităţile de educaţie extraşcolară;

pentru personalul didactic de predare din învăţământul special, respectiv învăţători, profesori la predare, profesori care efectuează terapiile specifice, învăţători-educatori, institutori-educatori, profesori-educatori, profesori preparatori (nevăzători), maiştrii-instructori şi profesori pentru instruire practică, (conform prevederilor art. LVIII lit. a), b), d)-f) din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare).

Pentru cadrele didactice cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi gradul didactic I, numărul de ore aferent activităţilor (prevăzute la alin. (2) lit. b), alin. (3) lit. b), alin. (4) lit. b), alin. (5) lit. b), alin. (6) lit. b), alin. (7) lit. b), alin. (8) lit. b), alin. (9) lit. b), alin. (10) lit. b) sau alin. (11) lit. b) ) poate fi redus cu 2 ore/săptămână, fără afectarea drepturilor salariale.

În palatele şi cluburile copiilor/Palatul Naţional al Copiilor:

26 de ore pe săptămână pentru absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic sau ai unei alte şcoli echivalente cu specializarea „Învăţătoare/Învăţător” şi pentru absolvenţii colegiilor universitare de institutori cu diplomă de absolvire în profilul postului, încadraţi în funcţia didactică de învăţător/învăţătoare, precum şi pentru absolvenţii cu diplomă ai şcolilor postliceale, încadraţi în funcţia de antrenor.

În cluburile sportive şcolare, 20 de ore pe săptămână pentru absolvenţii cu diplomă ai şcolilor postliceale, încadraţi în funcţia de antrenor.

Norma de activitate a coordonatorului serviciilor de sprijin educaţional din cadrul compartimentului de servicii educaţionale specializate din cadrul centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, denumite în continuare CJRAE, sau din cadrul Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, denumit în continuare CMBRAE, cuprinde un număr de 40 de ore/săptămână, repartizate astfel:

20 de ore de activităţi de coordonare metodologică şi organizatorică a activităţii profesorilor consilieri-şcolari, profesorilor-psihologi, profesorilor-logopezi sau a profesorilor itineranţi şi de sprijin,

din care 6-8 ore constau în activităţi de consiliere psihopedagogică, terapie logopedică sau activităţi de sprijin educaţional, după caz, pentru beneficiarii serviciilor educaţionale;

monitorizarea şi evaluarea activităţii profesorilor consilieri-şcolari, profesorilorpsihologi, profesorilor-logopezi sau a profesorilor itineranţi şi de sprijin, după caz, încadraţi la CJRAE/CMBRAE, cu consultarea obligatorie a directorilor unităţilor de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea;

asigurarea suportului şi îndrumării profesorilor debutanţi, precum şi coordonarea procesului de intervizare profesională;

coordonarea procesului de elaborare a materialelor suport şi a instrumentelor de lucru din domeniul specific;

coordonarea programelor şi proiectelor din domeniul specific, derulate la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti;

coordonarea elaborării de analize, studii, cercetări, alte lucrări de specialitate; b

20 de ore/săptămână care constau în: activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică şi complementară, stabilirea măsurilor şi întocmirea programelor de prevenire şi intervenţie psihoeducaţional.

Norma didactică aferentă postului de profesor-consilier şcolar din compartimentul de servicii educaţionale specializate al CJRAE/CMBRAE cuprinde un număr de 40 de ore/săptămână, repartizate astfel:

20 de ore de activităţi de suport şi coordonare metodologică a profesorilor-consilieri şcolari din unităţile de învăţământ preuniversitar, de consiliere şcolară, consiliere şi orientare în carieră a beneficiarilor primari ai educaţiei, activităţi de consiliere acordată părinţilor şi consultanţă cadrelor didactice, elaborarea de analize, studii, cercetări, proiecte şi alte lucrări în specialitate,

dintre care 12-14 ore de activităţi de consiliere psihopedagogică, desfăşurate individual şi în grup cu preşcolarii/elevii, consiliere şi orientare în carieră, consiliere în vederea orientării şi reorientării şcolare şi profesionale a antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor cu CES, activităţi de consiliere acordată părinţilor/reprezentanţilor legali şi consultanţă cadrelor didactice;

20 de ore/săptămână care constau în: activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică şi complementară, stabilirea măsurilor şi întocmirea programelor de prevenire şi intervenţie psihoeducaţională, activităţi metodico-ştiinţifice, colaborarea cu comunitatea educaţională/locală, participarea la comisiile metodice şi alte activităţi metodico-ştiinţifice.

Cadrelor didactice afectate de reducerea normei didactice de predare ale căror cereri de completare de normă nu se soluţionează la nivelul unităţilor de învăţământ/consorţiilor şcolare, precum şi cererile cadrelor didactice afectate de restrângere de activitate se soluţionează prin completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată sau nedeterminată/transfer/modificarea repartizării, după caz, în şedinţe de repartizare organizate la nivelul inspectoratelor şcolare în perioada 20-22 august 2025.

Cadrelor didactice titulare în 3 sau mai multe unităţi de învăţământ pe catedre din discipline cu 1-2 ore/săptămână, în anul şcolar 2025-2026, li se va constitui norma didactică de predare, în condiţii legii, astfel încât numărul unităţilor de învătământ să fie cel mult egal cu al celor din anul şcolar 2024-2025.

Editor : C.S.