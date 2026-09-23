Tehnologia de ultimă oră nu mai este doar pentru elevii de la oraș. Două școli din Gorj au acum echipamente de ultimă generație, cu ajutorul banilor europeni. Profesorii spun că schimbările îi fac pe copii mai interesați de școală și îi ajută să învețe mai ușor. „Sunt fascinați!”, constată cu încântare directoarea uneia dintre școli.

„Putem să dăm aici - începe testul. Este foarte creativă! Am scris și pe tablă cu cretă în clasele mai mici. Foarte obositor! Trebuia să mergem după să ne spălăm pe mâini, să nu acumulăm foarte mulți microbi de la cretă”, explică un elev.

Tabla inteligentă, imprimantele și creioanele 3D sau ochelarii VR au transformat învățământul de la țară într-o experiență completă și interactivă. Leea este unul dintre elevii norocoși.

„Putem să intrăm pe manualul digital, putem să dăm la cântece, să căutăm anumite informații. Cu creionul 3D, am văzut cum anumite piese desenate de mine sau de colegii mei prind viață”, spune încântată Leea.

„Eram foarte curios dacă putem să configurăm aceste figurine sub această formă. Ochelarii cu care putem vizualiza ce o să filmăm cu drona. Ne ajută să ne dezvoltăm”, spune un alt băiat.

Elevii de la Școala Gimnazială Câlnic, din Gorj, și-au personalizat chiar hainele.

„Și pe bluza asta am făcut logo-ul școlii. Am făcut pe plasă logo-ul școlii noastre”, spune încântată o altă elevă.

„Copiii sunt fascinați! Copilul poate să privească și pe tabla inteligentă, și pe telefon modul în care funcționează o imprimantă 3D, un gravator, un creion 3D, dar, în momentul în care le-am pus la dispoziție acest aparat și el își propune ceva și ajunge să-l facă, este ceva unic”, explică Florentina Stoenoiu, directoarea școlii din Câlnic.

Și la Peștișani, elevii profită de tehnologia de ultimă generație.

„Pentru că profilul liceului este unul tehnologic, elevii învață să realizeze foarte multe aparaturi automatizate. Așa este și acest coș de gunoi, al cărui capac se deschide pe bază de senzori și se închide singur după 8 secunde”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

„Este super! La ora de biologie, îi folosim pentru a vedea cum un om sub influența drogurilor sau alcoolului vede lumea”, povestește un elev.

„Încercăm să atragem elevii cât mai mult spre învățământul rural, să caute să rămână acasă, să nu mai plece din mediul rural. Educația se poate realiza și în mediul rural”, spune convins Alin Dobromirescu, directorul școlii din Peștișani.

Aproximativ un milion de euro, bani europeni, au fost investiți în infrastructura școlară.

reporter: Anamaria Ianc

Editor : Izabela Zaharia