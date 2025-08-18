Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. La ce oră se afișează notele inițiale, înainte de contestații

Ministerul Educației va publica luni, 18 august, până cel târziu la ora 12:00, primele rezultate ale examenului de bacalaureat, sesiunea de toamnă, înainte de soluționarea contestațiilor. Notele vor fi disponibile atât pe site-ul oficial al examenului (bacalaureat.edu.ro), cât și la avizierele centrelor de examen (unități de învățământ liceal sau alte instituții de profil). Listele vor fi anonimizate, fiecare candidat fiind identificat printr-un cod unic alfanumeric, atribuit la prima probă scrisă susținută în cadrul examenului.

Listele tipărite de comisiile școlare includ: codul candidatului, unitatea de învățământ, județul, promoția, forma de învățământ, specializarea, notele la probele scrise, media și mențiunile aferente (reușit/respins/etc.)

Cum se depun contestațiile la bacalaureat și când se afișează rezultatele finale

În sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat din acest an, candidații pot solicita luni, 18 august, în intervalul 14:00 - 18:00, consultarea lucrărilor după afișarea primelor rezultate și pot depune primele contestații.

Contestațiile mai pot fi depuse și în zilele de marți, 19 august, și miercuri, 20 august.

„Contestațiile pot fi depuse atât în format standard, cât și electronic. În acest sens, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip, prin intermediul căreia își exprimă acordul informat privind faptul că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz (prin creștere sau descreștere), nota inițială.”, potrivit Edu.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate luni, 26 august.

Examenul este promovat de candidații care îndeplinesc, simultan, următoarele condiţii: au susţinut toate probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise (fiind notați cu minimum 5 la fiecare dintre acestea) și au obținut cel puțin media 6 (în baza notelor primite la probele scrise).

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea de toamnp, pentru fiecare județ, conform Edu.ro

Rezultate BAC București 2025

Rezultate BAC Alba 2025

Rezultate BAC Argeș 2025

Rezultate BAC Arad 2025

Rezultate BAC Bacău 2025

Rezultate BAC Bihor 2025

Rezultate BAC Bistrița-Năsăud 2025

Rezultate BAC Botoșani 2025

Rezultate BAC Brăila 2025

Rezultate BAC Brașov 2025

Rezultate BAC Buzău 2025

Rezultate BAC Călărași 2025

Rezultate BAC Caraș-Severin 2025

Rezultate BAC Covasna 2025

Rezultate BAC Constanța 2025

Rezultate BAC Cluj 2025

Rezultate BAC Dâmbovița 2025

Rezultate BAC Dolj 2025

Rezultate BAC Galați 2025

Rezultate BAC Giurgiu 2025

Rezultate BAC Gorj 2025

Rezultate BAC Harghita 2025

Rezultate BAC Hunedoara 2025

Rezultate BAC Ialomița 2025

Rezultate BAC Iași 2025

Rezultate BAC Ilfov 2025

Rezultate BAC Maramureș 2025

Rezultate BAC Mehedinți 2025

Rezultate BAC Mureș 2025

Rezultate BAC Neamț 2025

Rezultate BAC Olt 2025

Rezultate BAC Prahova 2025

Rezultate BAC Satu Mare 2025

Rezultate BAC Sălaj 2025

Rezultate BAC Sibiu 2025

Rezultate BAC Suceava 2025

Rezultate BAC Teleorman 2025

Rezultate BAC Timiș 2025

Rezultate BAC Tulcea 2025

Rezultate BAC Vâlcea 2025

Rezultate BAC Vrancea 2025

Rezultate BAC Vaslui 2025

