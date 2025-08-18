Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. La ce oră se afișează notele inițiale, înainte de contestații

Ministerul Educației va publica luni, 18 august, până cel târziu la ora 12:00, primele rezultate ale examenului de bacalaureat, sesiunea de toamnă, înainte de soluționarea contestațiilor. Notele vor fi disponibile atât pe site-ul oficial al examenului (bacalaureat.edu.ro), cât și la avizierele centrelor de examen (unități de învățământ liceal sau alte instituții de profil). Listele vor fi anonimizate, fiecare candidat fiind identificat printr-un cod unic alfanumeric, atribuit la prima probă scrisă susținută în cadrul examenului.
Listele tipărite de comisiile școlare includ: codul candidatului, unitatea de învățământ, județul, promoția, forma de învățământ, specializarea, notele la probele scrise, media și mențiunile aferente (reușit/respins/etc.)
Cum se depun contestațiile la bacalaureat și când se afișează rezultatele finale
În sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat din acest an, candidații pot solicita luni, 18 august, în intervalul 14:00 - 18:00, consultarea lucrărilor după afișarea primelor rezultate și pot depune primele contestații.
- Contestațiile mai pot fi depuse și în zilele de marți, 19 august, și miercuri, 20 august.
„Contestațiile pot fi depuse atât în format standard, cât și electronic. În acest sens, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip, prin intermediul căreia își exprimă acordul informat privind faptul că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz (prin creștere sau descreștere), nota inițială.”, potrivit Edu.
Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate luni, 26 august.
Examenul este promovat de candidații care îndeplinesc, simultan, următoarele condiţii: au susţinut toate probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise (fiind notați cu minimum 5 la fiecare dintre acestea) și au obținut cel puțin media 6 (în baza notelor primite la probele scrise).
Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea de toamnp, pentru fiecare județ, conform Edu.ro
- Rezultate BAC București 2025
- Rezultate BAC Alba 2025
- Rezultate BAC Argeș 2025
- Rezultate BAC Arad 2025
- Rezultate BAC Bacău 2025
- Rezultate BAC Bihor 2025
- Rezultate BAC Bistrița-Năsăud 2025
- Rezultate BAC Botoșani 2025
- Rezultate BAC Brăila 2025
- Rezultate BAC Brașov 2025
- Rezultate BAC Buzău 2025
- Rezultate BAC Călărași 2025
- Rezultate BAC Caraș-Severin 2025
- Rezultate BAC Covasna 2025
- Rezultate BAC Constanța 2025
- Rezultate BAC Cluj 2025
- Rezultate BAC Dâmbovița 2025
- Rezultate BAC Dolj 2025
- Rezultate BAC Galați 2025
- Rezultate BAC Giurgiu 2025
- Rezultate BAC Gorj 2025
- Rezultate BAC Harghita 2025
- Rezultate BAC Hunedoara 2025
- Rezultate BAC Ialomița 2025
- Rezultate BAC Iași 2025
- Rezultate BAC Ilfov 2025
- Rezultate BAC Maramureș 2025
- Rezultate BAC Mehedinți 2025
- Rezultate BAC Mureș 2025
- Rezultate BAC Neamț 2025
- Rezultate BAC Olt 2025
- Rezultate BAC Prahova 2025
- Rezultate BAC Satu Mare 2025
- Rezultate BAC Sălaj 2025
- Rezultate BAC Sibiu 2025
- Rezultate BAC Suceava 2025
- Rezultate BAC Teleorman 2025
- Rezultate BAC Timiș 2025
- Rezultate BAC Tulcea 2025
- Rezultate BAC Vâlcea 2025
- Rezultate BAC Vrancea 2025
- Rezultate BAC Vaslui 2025
Editor : C.S.