Live TV

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. La ce oră se afișează notele inițiale, înainte de contestații

Data publicării:
Rezultate bac, sesiunea de toamnă 2025. Foto Getty Images
Rezultate bac, sesiunea de toamnă 2025. Foto Getty Images
Din articol
Cum se depun contestațiile la bacalaureat și când se afișează rezultatele finale Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea de toamnp, pentru fiecare județ, conform Edu.ro

Ministerul Educației va publica luni, 18 august, până cel târziu la ora 12:00, primele rezultate ale examenului de bacalaureat, sesiunea de toamnă, înainte de soluționarea contestațiilor. Notele vor fi disponibile atât pe site-ul oficial al examenului (bacalaureat.edu.ro), cât și la avizierele centrelor de examen (unități de învățământ liceal sau alte instituții de profil). Listele vor fi anonimizate, fiecare candidat fiind identificat printr-un cod unic alfanumeric, atribuit la prima probă scrisă susținută în cadrul examenului.

Listele tipărite de comisiile școlare includ: codul candidatului, unitatea de învățământ, județul, promoția, forma de învățământ, specializarea, notele la probele scrise, media și mențiunile aferente (reușit/respins/etc.)

Cum se depun contestațiile la bacalaureat și când se afișează rezultatele finale

În sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat din acest an, candidații pot solicita luni, 18 august, în intervalul 14:00 - 18:00, consultarea lucrărilor după afișarea primelor rezultate și pot depune primele contestații.

  • Contestațiile mai pot fi depuse și în zilele de marți, 19 august, și miercuri, 20 august.

„Contestațiile pot fi depuse atât în format standard, cât și electronic. În acest sens, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip, prin intermediul căreia își exprimă acordul informat privind faptul că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz (prin creștere sau descreștere), nota inițială.”, potrivit Edu.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate luni, 26 august.

Examenul este promovat de candidații care îndeplinesc, simultan, următoarele condiţii: au susţinut toate probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise (fiind notați cu minimum 5 la fiecare dintre acestea) și au obținut cel puțin media 6 (în baza notelor primite la probele scrise). 

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea de toamnp, pentru fiecare județ, conform Edu.ro

  • Rezultate BAC București 2025
  • Rezultate BAC Alba 2025
  • Rezultate BAC Argeș 2025
  • Rezultate BAC Arad 2025
  • Rezultate BAC Bacău 2025
  • Rezultate BAC Bihor 2025
  • Rezultate BAC Bistrița-Năsăud 2025
  • Rezultate BAC Botoșani 2025
  • Rezultate BAC Brăila 2025
  • Rezultate BAC Brașov 2025
  • Rezultate BAC Buzău 2025
  • Rezultate BAC Călărași 2025
  • Rezultate BAC Caraș-Severin 2025
  • Rezultate BAC Covasna 2025
  • Rezultate BAC Constanța 2025
  • Rezultate BAC Cluj 2025
  • Rezultate BAC Dâmbovița 2025
  • Rezultate BAC Dolj 2025
  • Rezultate BAC Galați 2025
  • Rezultate BAC Giurgiu 2025
  • Rezultate BAC Gorj 2025
  • Rezultate BAC Harghita 2025
  • Rezultate BAC Hunedoara 2025
  • Rezultate BAC Ialomița 2025
  • Rezultate BAC Iași 2025
  • Rezultate BAC Ilfov 2025
  • Rezultate BAC Maramureș 2025
  • Rezultate BAC Mehedinți 2025
  • Rezultate BAC Mureș 2025
  • Rezultate BAC Neamț 2025
  • Rezultate BAC Olt 2025
  • Rezultate BAC Prahova 2025
  • Rezultate BAC Satu Mare 2025
  • Rezultate BAC Sălaj 2025
  • Rezultate BAC Sibiu 2025
  • Rezultate BAC Suceava 2025
  • Rezultate BAC Teleorman 2025
  • Rezultate BAC Timiș 2025
  • Rezultate BAC Tulcea 2025
  • Rezultate BAC Vâlcea 2025
  • Rezultate BAC Vrancea 2025
  • Rezultate BAC Vaslui 2025

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fulger in furtuna
1
Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
2
Ce i-a cerut Putin lui Trump: Ucraina trebuie să se retragă complet din Donețk. Ce oferă...
Trump and Putin hold joint press conference in Alaska after summit
3
Trump anunță că a convenit cu Putin că războiul din Ucraina se va încheia cu un schimb de...
profimedia-1011858694
4
Însoțitorii lui Zelenski: lista liderilor europeni care vor merge la Casa Albă cu...
GettyImages-2221174152
5
SUA au propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 din Tratatul NATO...
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Digi Sport
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
pc calculator tastatura computer
Cum au ajuns rețele globale de fraudare a studiilor să amenințe...
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
Nicușor Dan: România s-a oferit să contribuie la „garanții solide de...
Ocean shark bottom view from below. Open toothy dangerous mouth with many teeth. Underwater blue sea waves clear water shark swims forward
Fascinația politicienilor pentru animale exotice: zebrele lui Orban...
BUCURESTI - MIHAI BRAVU SANTIER TERMOFICARE - PMB - 5 SEP 2024
Jumătate din București a rămas fără apă caldă, după o avarie majoră...
Ultimele știri
Expunerea la anumite substanțe chimice modifică activitatea genelor și este asociată cu boli grave. Ce arată studiile recente
Cercetătorii au descoperit o nouă specie de hominizi care ar putea schimba povestea evoluției omului
Antilopă robotică folosită în Tibet pentru supravegherea acestor animale, amenințate cu dispariția
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Subiecte BAC, sesiunea de toamnă 2025, proba la alegere a profilului și specializării. Foto Getty Images
BAC 2025, sesiunea de toamnă: Subiectele și baremele de corectare pentru proba la alegere a profilului au fost publicate
Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Calendar Bacalaureat 2026: Cum vrea să modifice Ministerul Educației desfășurarea examenului
BAC 2025, proba obligatorie a profilului. Foto Getty Images
BAC 2025, sesiunea de toamnă: Subiectele și baremele de corectare la matematică și istorie au fost publicate
Bac limba română, august 2025. Foto Getty Images
BAC 2025, sesiunea de toamnă: Subiectele și baremele de corectare la limba și literatura română au fost publicate
Bacalaureat 2025, sesiunea din toamnă. Foto Shutterstock
Peste 30.000 de candidați, înscriși la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului. Când vor fi publicate rezultatele
Partenerii noștri
Pe Roz
Din ce face bani Sharon Stone la 67 de ani: "Mai mult decât din filme". Acum 24 de ani a pierdut 18 milioane...
Cancan
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
Fanatik.ro
Momentul în care o femeie îl ia în brațe pe ucigașul soțului ei. Ce-i șoptește la ureche, în fața instanței
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Ea este mama ”vampir”, femeia care și-a chinuit copiii în cel mai crunt mod posibil. Pentru ce a primit 40 de...
Adevărul
Gesturile subtile ale puterii între Trump și Putin, descifrate de experți
Playtech
Carmen Iohannis, abandonată de soț! Klaus Iohannis a dispărut, ce se întâmplă cu milionul de euro cerut de...
Digi FM
Nicușor Dan, drumeție cu fiul lui în spate, până la Chilia lui Arsenie Boca. Ce au transmis turiștii care...
Digi Sport
Ar fi al treilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului: au pus banii pe masă!
Pro FM
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă la palat, o rochie de mireasă superbă, petrecere în aer liber
Film Now
(VIDEO) Momentul în care Jason Momoa își dă jos barba pentru „Dune: Part Three”: „La naiba, urăsc asta!”...
Adevarul
Trump era nervos pe Putin după summitul din Alaska. Detalii despre discuțiile în toiul nopții cu europenii
Newsweek
Magistrații sar la gâtul lui Bolojan care le-a tăiat pensiile speciale cu 18.000 lei. Asasinat moral
Digi FM
Cea mai mică pensie din România. Câți bani ia o persoană care a lucrat doar o singură zi
Digi World
Cum scapi de sforăit? Cele mai simple trucuri care chiar funcționează
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre cel mai mare regret din cariera sa. A refuzat un rol care a devenit „o capodoperă”...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...