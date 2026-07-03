Rezultate Bacalaureat 2026: Când se afișează primele note și când pot fi depuse contestațiile

Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate marți, 7 iulie, până la ora 12:00, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. Notele vor putea fi consultate atât în centrele de examen, cât și online, în format anonimizat. Tot în aceeași zi începe și etapa contestațiilor, candidații având posibilitatea să își vizualizeze lucrările înainte de a decide dacă solicită reevaluarea acestora. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 13 iulie.

Publicarea rezultatelor reprezintă unul dintre cele mai importante momente pentru absolvenții de liceu, întrucât notele obținute pot influența admiterea la facultate și traseul educațional pe care îl vor urma.

Când se afișează rezultatele inițiale la examenul de Bacalaureat 2026

Rezultatele inițiale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate pe 7 iulie, până la ora 12:00. Acestea vor putea fi consultate atât la avizierele centrelor de examen, cât și online, în format anonimizat, pe baza codurilor individuale primite de fiecare candidat.

Și în sesiunea din 2026, Ministerul Educației păstrează procedura care le permite candidaților să își vizualizeze lucrările înainte de a decide dacă solicită reevaluarea acestora. Măsura are rolul de a crește transparența procesului de evaluare, însă consultarea lucrărilor are doar caracter informativ și nu înlocuiește depunerea unei contestații.

Ce urmează după afișarea rezultatelor: Cum se depun contestațiile la Bacalaureat 2026

După publicarea rezultatelor inițiale ale examenului de Bacalaureat 2026 începe etapa dedicată consultării lucrărilor și depunerii contestațiilor, desfășurată conform calendarului stabilit de Ministerul Educației.

Pe 7 iulie 2026, între orele 14:00 și 18:00, candidații își pot vizualiza lucrările și pot depune contestații. Aceeași procedură continuă și pe 8, respectiv 9 iulie, potrivit programului stabilit de fiecare centru de examen.

Solicitările pot fi depuse direct la centrul de examen sau prin modalitățile comunicate de inspectoratele școlare. În cazul candidaților minori, cererea trebuie semnată atât de absolvent, cât și de părinte sau de reprezentantul legal, conform prevederilor în vigoare.

Lucrările contestate sunt evaluate de alți profesori decât cei care au realizat corectarea inițială, iar nota stabilită în urma acestei proceduri devine definitivă.

Când se afișează rezultatele finale la Bacalaureat 2026

Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate pe 13 iulie, odată cu încheierea oficială a sesiunii de examen. Notele afișate vor include modificările rezultate în urma soluționării contestațiilor și vor avea caracter definitiv, fără posibilitatea unor noi schimbări.

După afișarea rezultatelor finale ale examenului de Bacalaureat 2026, absolvenții intră în etapa înscrierii la facultate sau își stabilesc următorii pași în plan profesional. În funcție de media obținută și de opțiunile personale, candidații își depun dosarele la instituțiile de învățământ superior, cu respectarea calendarului de admitere stabilit de fiecare universitate.

În cazul programelor de studii unde selecția nu se face exclusiv pe baza mediei de la Bacalaureat, viitorii studenți trebuie să susțină probe suplimentare, precum examene scrise, interviuri sau teste de aptitudini. Condițiile de admitere diferă în funcție de universitate și de specializarea aleasă.

Editor : M.C.