Rezultate bacalaureat 2026: Cea mai mare rată de promovare în sesiunea de toamnă. Câți candidați au trecut examenul

Rezultatele inițiale ale examenului de bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, indică o rată de promovare de 33,8%, cea mai ridicată înregistrată în etapa din august de la introducerea actualului format de organizare. Peste 9.600 de absolvenți au obținut medii de trecere înainte de soluționarea contestațiilor, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației și Cercetării.

Ministerul Educației a publicat marți, 18 august, rezultatele la bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Candidații își pot verifica notele pe platforma oficială, bacalaureat.edu.ro, dar și la avizierele centrelor de examen.

Bacalaureat 2026: Sinteza rezultatelor înregistrate în a doua sesiune

La nivel național, 9.623 de candidați au promovat examenul de bacalaureat 2026 în sesiunea de toamnă, înainte de soluționarea contestațiilor. Raportat la numărul participanților, procentul de reușită este de 33,8%.

Rata a crescut cu 5,4 puncte procentuale comparativ cu aceeași etapă din 2025, când rezultatele inițiale indicau 28,4%. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, aceasta este cea mai bună performanță consemnată în sesiunea a doua de la introducerea formei de organizare și desfășurare stabilite în baza Legii educației naționale nr. 1/2011.

Câți absolvenți din promoția curentă au promovat

Dintre cei 9.623 de candidați care au îndeplinit criteriile necesare, 6.700 provin din promoția 2026. În cazul acestora, procentul de succes s-a situat la 34,9%. Alți 2.923 de participanți sunt absolvenți ai promoțiilor anterioare, categorie în care rata de reușită a ajuns la 31,6%.

Diferența dintre cele două grupuri este, astfel, de 3,3 puncte procentuale în favoarea celor care au încheiat studiile liceale în acest an. Potrivit centralizării oficiale, cinci persoane au încheiat probele scrise cu medii cuprinse între 9,50 și 9,99. Niciun participant nu a obținut media generală 10 înainte de contestații.

Aproape 28.500 de candidați s-au prezentat la examen

Pentru etapa din august s-au înscris 33.455 de absolvenți, însă la probe au participat 28.481, ceea ce corespunde unei prezențe de 85,1%. Prin urmare, 4.974 dintre cei înscriși nu s-au prezentat.

În timpul desfășurării testărilor, 56 de persoane au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Acestea pierd dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale bacalaureatului. Ministerul precizează că procentul de promovare este calculat din totalul candidaților prezenți, categorie în care sunt incluși și cei eliminați.

În ce condiții este promovat bacalaureatul

Pentru a obține diploma, un absolvent trebuie să fi susținut toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, precum și examenele scrise prevăzute pentru profilul urmat.

Nota minimă la fiecare probă scrisă este 5, iar media generală trebuie să fie cel puțin 6. Cele două condiții referitoare la notele obținute se aplică simultan, astfel că o medie generală de minimum 6 nu poate compensa un rezultat mai mic de 5 la una dintre discipline.

Rezultatele finale vor fi publicate pe 24 august

Mediile definitive ale celei de-a doua sesiuni vor fi afișate luni, 24 august 2026, după soluționarea tuturor contestațiilor. Până atunci, datele anunțate pe 18 august au caracter inițial, iar rata națională de promovare se poate modifica în urma reevaluării lucrărilor.

Editor : C.S.