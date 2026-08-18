Rezultatele la bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, se afișează astăzi. La ce oră și unde pot fi consultate notele inițiale

Rezultatele la bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, vor fi afișate marți, 18 august, până la ora 12:00, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației. Candidații își vor putea verifica notele pe platforma oficială bacalaureat.edu.ro, precum și la avizierele centrelor de examen.

Rezultatele sunt publicate în format anonimizat, numele și prenumele candidaților fiind înlocuite cu coduri individuale. Acestea au fost distribuite fiecărui participant, pe bază de semnătură, la prima probă susținută în cadrul examenului.

Când se depun contestațiile la bacalaureat 2026

După afișarea rezultatelor inițiale începe etapa de vizualizare a lucrărilor și depunere a contestațiilor. Marți, 18 august, candidații vor putea solicita consultarea tezelor și vor putea contesta notele în intervalul orar 14:00-18:00. Procedura va continua pe 19 și 20 august, potrivit programului comunicat de fiecare centru.

Contestațiile vor putea fi depuse la centrul de examen sau transmise prin mijloace electronice, în condițiile stabilite de autoritățile responsabile. Candidații vor completa și semna o declarație prin care confirmă că au luat la cunoștință faptul că nota acordată în urma reevaluării poate fi mai mare sau mai mică decât cea inițială. În cazul minorilor, documentul trebuie semnat și de un părinte sau de reprezentantul legal.

Contestațiile vor fi soluționate în perioada 20-21 august. Rezultatele finale ale celei de-a doua sesiuni a examenului de bacalaureat 2026 vor fi publicate luni, 24 august, conform calendarului Ministerului Educației. Notele afișate după această etapă sunt definitive.

Pentru a promova examenul de bacalaureat, candidații trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

să fi susținut probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale sau să le fi fost recunoscute ori echivalate, potrivit metodologiei;

să fi susținut toate probele scrise;

să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă;

să obțină minimum media 6 la evaluările scrise.

Rezultatele la bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Notele pe județe

Rezultate bacalaureat 2026 București

Rezultate bacalaureat 2026 Alba

Rezultate bacalaureat 2026 Argeș

Rezultate bacalaureat 2026 Arad

Rezultate bacalaureat 2026 Bacău

Rezultate bacalaureat 2026 Bihor

Rezultate bacalaureat 2026 Bistrița-Năsăud

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Rezultate bacalaureat 2026 Buzău

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Rezultate bacalaureat 2026 Caraș-Severin

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Rezultate bacalaureat 2026 Dâmbovița

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Rezultate bacalaureat 2026 Iași

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Rezultate bacalaureat 2026 Maramureș

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Rezultate bacalaureat 2026 Timiș

Rezultate bacalaureat 2026 Tulcea

Rezultate bacalaureat 2026 Vâlcea

Rezultate bacalaureat 2026 Vrancea

Rezultate bacalaureat 2026 Vaslui

Editor : M.C.