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Rezultate bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Când se afișează primele note

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Când se afișează rezultatele inițiale la bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Foto Getty Images
Când se afișează rezultatele inițiale la bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Foto Getty Images
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Din articol
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Rezultate inițiale Ce urmează după afișarea rezultatelor Când se afișează rezultatele finale

Primele rezultate ale examenului național de bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, vor fi afișate marți, 18 august, până la ora 12:00, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Notele vor putea fi consultate la centrele de examen și online, în format anonimizat. Ulterior, candidații vor avea posibilitatea să își vizualizeze lucrările și să depună contestații, dacă doresc reevaluarea acestora.

Publicarea rezultatelor reprezintă un moment important pentru absolvenții de liceu, deoarece notele obținute pot influența admiterea la facultate și, implicit, parcursul educațional ulterior.

Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Rezultate inițiale

Primele rezultate ale examenului național de bacalaureat 2026, sesiunea din august, vor fi afișate marți, 18 august, până la ora 12:00. Candidații își vor putea consulta notele online, pe pagina dedicată examenului și pe site-urile inspectoratelor școlare, precum și la centrele unde au susținut probele, potrivit informațiilor publicate de Ministerul Educației și Cercetării.

Datele vor fi comunicate în format anonimizat, prin utilizarea codurilor individuale care înlocuiesc numele și prenumele absolvenților. Acestea le-au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură, la prima probă susținută.

Înainte de a formula o contestație, absolvenții pot solicita vizualizarea propriilor lucrări. Consultarea tezelor are însă un caracter strict informativ, nu presupune recorectarea acestora și nici nu condiționează depunerea unei cereri de reevaluare.

Ce urmează după afișarea rezultatelor

Ulterior primei afișări, candidații pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat, și pot formula contestații marți, 18 august, în intervalul orar 14:00 - 18:00, respectiv în zilele de 19 și 20 august.

Contestațiile pot fi depuse la centrul de examen sau transmise prin mijloace electronice, în conformitate cu procedura stabilită de Comisia Națională de Bacalaureat. Vizualizarea tezei nu este obligatorie pentru solicitarea reevaluării și nici nu îl obligă pe candidat să conteste nota primită.

Absolvenții care cer recorectarea trebuie să completeze, să semneze și să depună ori să transmită electronic o declarație-tip prin care confirmă că au luat la cunoștință faptul că rezultatul inițial poate fi modificat atât prin creștere, cât și prin scădere. În momentul consultării lucrărilor, candidații minori trebuie să fie însoțiți de un părinte sau de reprezentantul legal.

Tezele contestate sunt reevaluate, iar nota acordată în urma soluționării cererii devine definitivă și va fi luată în calcul la stabilirea mediei examenului.

Când se afișează rezultatele finale

Rezultatele finale vor fi comunicate luni, 24 august, după încheierea procesului de soluționare a contestațiilor. Notele afișate vor include eventualele modificări rezultate în urma reevaluării și nu vor mai putea fi contestate.

După publicarea acestora, absolvenții își pot stabili următorii pași în funcție de media obținută. Candidații care intenționează să-și continue studiile trebuie să consulte calendarele și condițiile de admitere stabilite de fiecare instituție de învățământ superior.

În funcție de universitate și de programul ales, selecția se poate realiza pe baza rezultatelor de la bacalaureat sau poate include probe scrise, interviuri, teste de aptitudini și alte criterii specifice.

Editor : M.C.

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