Rezultate Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026: Anunțul ministrului Educației despre stadiul lucrărilor corectate

Cu doar câteva zile înainte de publicarea rezultatelor la Bacalaureat și Evaluarea Națională 2026, ministrul Educației, Mihai Dimian, a anunțat că procesul de corectare a lucrărilor este în faza finală. Potrivit datelor prezentate sâmbătă, 4 iulie, toate tezele la limba și literatura română au fost deja evaluate, iar la celelalte probe procesul este aproape încheiat.

În cazul Evaluării Naționale, unde termenul oficial de publicare a rezultatelor este 8 iulie, ritmul avansat al procesului de corectare ar putea permite afișarea acestora mai devreme decât data prevăzută în calendar, dacă procedurile vor fi finalizate înainte de termen.

Evaluarea lucrărilor este aproape încheiată la Bacalaureat și Evaluarea Națională

Potrivit unei postări publicate pe Facebook de ministrul Educației, Mihai Dimian, toate lucrările la proba de limba și literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat au fost deja evaluate, iar celelalte probe se află în faza finală de corectare.

Conform datelor prezentate de ministru sâmbătă, 4 iulie, la matematică și istorie au fost evaluate 99,9% dintre lucrări, rămânând doar 208 evaluări de finalizat. La proba la alegere din profil și specializare, gradul de evaluare a ajuns la 99,2%, cu 1.980 de lucrări încă în lucru, iar la limba și literatura maternă procesul este finalizat în proporție de 78,1%, ceea ce înseamnă că mai sunt de corectat 3.176 de lucrări.

Rezultate la Evaluarea Națională după contestații

În ceea ce privește contestațiile depuse la Evaluarea Națională, ministrul a anunțat că reevaluarea este, de asemenea, aproape de final. La limba și literatura română au fost soluționate 90,5% dintre lucrări(1809 evaluări rămase), la matematică procentul a ajuns la 90,7% (910 evaluări rămase), iar la limba și literatura maternă reevaluarea este realizată în proporție de 98,5%, cu doar zece lucrări rămase.

La finalul mesajului, Mihai Dimian a precizat că procesul de evaluare va continua luni.

Când se afișează rezultatele la Bacalaureat și Evaluarea Națională

Potrivit calendarului oficial al examenelor naționale, rezultatele inițiale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate marți, 7 iulie, iar cele de la Evaluarea Națională sunt programate pentru 8 iulie.

Având în vedere stadiul avansat al reevaluării lucrărilor, nu este exclus ca rezultatele Evaluării Naționale să fie publicate înainte de termenul oficial, în cazul în care procesul va fi finalizat mai devreme. Un astfel de scenariu s-a produs și la afișarea rezultatelor inițiale, care au fost publicate cu o zi înainte de data prevăzută în calendarul inițial al examenului. Până în prezent, Ministerul Educației nu a anunțat însă o modificare a calendarului, astfel că data de 8 iulie rămâne termenul oficial pentru publicarea rezultatelor.

Editor : C.S.