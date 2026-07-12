Rezultate finale bacalaureat 2026: Rata de promovare din prima sesiune a crescut după contestații

Rezultatele finale ale examenului de bacalaureat 2026 au fost publicate duminică, 12 iulie. După soluționarea contestațiilor, procentul de promovare la nivel național a urcat la 76,9%, cu 2,1 puncte procentuale peste cel înregistrat la afișarea primelor note (74,8%), potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației. În urma reevaluării lucrărilor, 97.020 de candidați au promovat sesiunea de vară, iar 70 de absolvenți au încheiat examenul cu media generală 10, obținând punctaj maxim la toate probele scrise.

Absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat pot intra în etapa următoare a parcursului educațional - admiterea la facultate. În această perioadă, universitățile din întreaga țară desfășoară înscrierile pentru programele de licență, fiecare instituție având propriul calendar și propriile criterii de admitere.

Peste 97.000 de candidați au promovat examenul de bacalaureat 2026

Rezultatele finale obținute la probele scrise din sesiunea iunie-iulie au fost publicate atât pe platforma dedicată examenului (bacalaureat.edu.ro), cât și în centrele de examen, în format anonimizat, pe baza codurilor individuale atribuite candidaților.

Potrivit datelor oficiale, sesiunea de vară a bacalaureatului 2026 s-a încheiat cu 97.020 de candidați declarați promovați. Dintre aceștia, 92.502 fac parte din promoția curentă, pentru care rata de reușită a ajuns la 81,6%, în timp ce 4.518 provin din seriile anterioare, unde procentul de promovare este de 35,1%.

70 de candidați au obținut media generală 10

La sesiunea din această vară, 70 de absolvenți au obținut media generală 10. Cei mai mulți dintre candidații care au promovat examenul au fost notați cu medii între 9,00 și 9,49, categorie în care se regăsesc 16.704 absolvenți din promoția curentă și din seriile anterioare.

Mii de note de 10 la probele scrise

La nivelul probelor scrise, cele mai multe note maxime au fost obținute la disciplinele din cadrul probei obligatorii a profilului. Distribuția notelor de 10 este următoarea:

Limba și literatura română: 499;

Limba și literatura maternă: 35;

Proba obligatorie a profilului: 3.832 (Matematică: 2.455 + Istorie: 1.377);

Proba la alegere a profilului și a specializării: 3.312 (cele mai multe note de 10 au fost obținute la disciplina logică și argumentare: 886).

Peste 29.000 de candidați nu au promovat examenul de bacalaureat 2026

Potrivit rezultatelor finale publicate de Ministerul Educației, 29.084 de candidați au fost declarați respinși la examenul național de bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2026. De asemenea, alți 69 de candidați au fost eliminați din examen pentru tentative de fraudă.

Ministerul Educației precizează că rata de promovare este calculată în raport cu numărul total al candidaților prezenți la examen, categorie în care sunt incluși și cei eliminați pentru fraudă.

Peste 55.000 de contestații depuse după afișarea rezultatelor inițiale

În sesiunea din acest an au fost depuse 55.454 de contestații, echivalentul a 15,02% din numărul total al lucrărilor evaluate. Cele mai multe au vizat proba scrisă la limba și literatura română (E.a) - 21.901, urmată de proba la alegere a profilului și specializării (E.c), cu 16.943 de solicitări, proba obligatorie a profilului (E.d), cu 16.121, și proba la limba și literatura maternă (E.b), pentru care au fost înregistrate 489 de contestații.

Calendarul complet al examenului național de bacalaureat 2026 - sesiunea de toamnă

14-21 iulie 2026: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe;

Probele de competențe

3-4 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A;

4-5 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B;

5-6 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C;

6-7 august 2026: Evaluarea competențelor digitale - proba D;

Probele scrise

10 august 2026: Limba și literatura română - proba E.a) - probă scrisă;

11 august 2026: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - probă scrisă;

12 august 2026: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - probă scrisă;

13 august 2026: Limba și literatura maternă - proba E.b) - probă scrisă;

Afișarea rezultatelor

18 august 2026: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00);

19-20 august 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

20-21 august 2026: Soluționarea contestațiilor;

24 august 2026: Afișarea rezultatelor finale.

Editor : M.C.