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Rezultate finale Definitivat 2026: Notele pe județe după contestații

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Rezultate finale Definitivat 2026. Foto Getty Images
Rezultate finale Definitivat 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Rezultatele finale la Definitivat 2026 au fost publicate. Notele pe judete, dupa contestatii Rata de promovare a crescut la 76,68% după contestații Peste 9.200 de candidați au susținut proba scrisă Notele obținute la Definitivat 2026 Cum se calculează media finală la examenul de Definitivat

Rezultatele finale ale examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, după soluționarea contestațiilor depuse la proba scrisă, au fost publicate luni, 27 iulie. Afișarea notelor definitive marchează încheierea procesului de evaluare pentru sesiunea 2026, iar candidații își pot consulta rezultatele atât pe platforma dedicată examenului, cât și la avizierele centrelor de examen.

După evaluarea celor 2.023 de contestații depuse, încă 513 candidați au obținut note care au generat medii de examen mai mari sau egale cu 8 (opt) și implicit dreptul de practică în învățământul preuniversitar.

Rezultatele finale la Definitivat 2026 au fost publicate. Notele pe judete, dupa contestatii

Rezultate Definitivat 2026 Județul Alba

Rezultate Definitivat 2026 Județul Argeș

Rezultate Definitivat 2026 Județul Arad

Rezultate Definitivat 2026 Municipiul București

Rezultate Definitivat 2026 Județul Bacău

Rezultate Definitivat 2026 Județul Bihor

Rezultate Definitivat 2026 Județul Bistriţa-Năsăud

Rezultate Definitivat 2026 Județul Brăila

Rezultate Definitivat 2026 Județul Botoşani

Rezultate Definitivat 2026 Județul Braşov

Rezultate Definitivat 2026 Județul Buzău

Rezultate Definitivat 2026 Județul Cluj

Rezultate Definitivat 2026 Județul Călăraşi

Rezultate Definitivat 2026 Județul Caraş-Severin

Rezultate Definitivat 2026 Județul Constanța

Rezultate Definitivat 2026 Județul Covasna

Rezultate Definitivat 2026 Județul Dâmbovița

Rezultate Definitivat 2026 Județul Dolj

Rezultate Definitivat 2026 Județul Gorj

Rezultate Definitivat 2026 Județul Galaţi

Rezultate Definitivat 2026 Județul Giurgiu

Rezultate Definitivat 2026 Județul Hunedoara

Rezultate Definitivat 2026 Județul Harghita

Rezultate Definitivat 2026 Județul Ilfov

Rezultate Definitivat 2026 Județul Ialomița

Rezultate Definitivat 2026 Județul Iaşi

Rezultate Definitivat 2026 Județul Mehedinți

Rezultate Definitivat 2026 Județul Maramureş

Rezultate Definitivat 2026 Județul Mureş

Rezultate Definitivat 2026 Județul Neamț

Rezultate Definitivat 2026 Județul Olt

Rezultate Definitivat 2026 Județul Prahova

Rezultate Definitivat 2026 Județul Sibiu

Rezultate Definitivat 2026 Județul Sălaj

Rezultate Definitivat 2026 Județul Satu-Mare

Rezultate Definitivat 2026 Județul Suceava

Rezultate Definitivat 2026 Județul Tulcea

Rezultate Definitivat 2026 Județul Timiş

Rezultate Definitivat 2026 Județul Teleorman

Rezultate Definitivat 2026 Județul Vâlcea

Rezultate Definitivat 2026 Județul Vrancea

Rezultate Definitivat 2026 Județul Vaslui

Rata de promovare a crescut la 76,68% după contestații

După soluționarea contestațiilor, rata de promovare a crescut de la 70,94% la 76,68%, ceea ce reprezintă un avans de 5,74 puncte procentuale față de rezultatele inițiale. Totodată, procentul este semnificativ mai mare decât cel înregistrat în sesiunea din 2025, când rata de promovare a fost de 69,24%.

În total, 6.854 de candidați au promovat examenul de definitivare în învățământ în sesiunea 2026. Rezultatele urmează să fie validate prin ordin de ministru în perioada 30 iulie - 18 august 2026.

Peste 9.200 de candidați au susținut proba scrisă

În sesiunea din acest an, proba scrisă s-a desfășurat la 106 discipline și a fost susținută de 9.269 de candidați, reprezentând 96,4% din cei 9.615 candidați care aveau drept de participare. Examenul a fost organizat în 42 de centre din întreaga țară.

Au avut acces la proba scrisă doar candidații care au îndeplinit cumulativ condițiile prevăzute de metodologie, respectiv:

  • au efectuat un stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an;
  • au obținut calificativul „Bine” sau „Foarte bine” pentru anul școlar în curs;
  • au avut cel puțin media 8 la inspecțiile la clasă și la evaluarea portofoliului profesional, fără note mai mici de 7 la fiecare dintre aceste probe.

Situația candidaților la proba scrisă

Din cei 9.269 de candidați prezenți la examen:

  • 318 candidați (3,43%) s-au retras;
  • 3 candidați au fost eliminați pentru tentativă de fraudă;
  • lucrările a 9 candidați au fost anulate în centrele de evaluare din cauza nerespectării prevederilor metodologice privind redactarea lucrărilor, prin înscrierea unor semne distinctive.

În urma evaluării și soluționării contestațiilor, au rămas 8.939 de candidați cu note la proba scrisă.

Notele obținute la Definitivat 2026

Dintre cei 8.939 de candidați evaluați:

  • 8.009 au obținut note cuprinse între 5 și 9,49;
  • 417 candidați au fost notați cu rezultate între 9,50 și 9,99;
  • 47 de candidați au obținut nota maximă, 10;
  • 466 de candidați au primit note sub 5.

Cum se calculează media finală la examenul de Definitivat

Potrivit metodologiei, proba scrisă reprezintă o componentă esențială a examenului și are o pondere de 70% în calculul mediei finale. Pentru promovare, candidații trebuie să obțină o medie finală de minimum 8, calculată ca medie ponderată a tuturor probelor susținute, inclusiv proba scrisă.

Editor : M.C.

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