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Rezultate finale Evaluarea Națională 2026, după contestații. La ce oră se afișează notele și unde le pot vedea elevii

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Rezultate Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
Rezultate Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Unde pot consulta elevii notele obținute la examen Cum se calculează media de admitere la liceu în 2026

Absolvenții clasei a VIII-a află miercuri, 8 iulie, rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026, după soluționarea contestațiilor. Notele vor fi publicate până la ora 12:00, pe platforma oficială evaluare.edu.ro, și la avizierele centrelor de examen, iar candidații le pot verifica folosind codurile individuale primite la prima probă scrisă a examenului.

Rezultatele Evaluării Naționale 2026 vor putea fi urmărite în timp real și pe Digi24.ro, imediat după publicarea oficială de către Ministerul Educației.

Unde pot consulta elevii notele obținute la examen

Rezultatele sunt disponibile atât în centrele de examen și în unitățile de învățământ în care au fost susținute probele scrise, cât și pe platforma oficială evaluare.edu.ro.

La fel ca în anii precedenți, Ministerul Educației publică listele în format anonimizat, pentru respectarea regulilor privind protecția datelor cu caracter personal. Fiecare candidat își poate identifica rezultatul folosind codul individual primit înainte de începerea examenului. Pe liste sunt afișate codul unic al elevului, unitatea de învățământ de proveniență, notele obținute la fiecare probă și media finală sau, după caz, mențiunile „absent” ori „eliminat”.

Cum se calculează media de admitere la liceu în 2026

Media se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele scrise, cu două zecimale și fără rotunjire. Aceasta reprezintă punctajul cu care fiecare candidat participă la repartizarea computerizată și stabilește poziția sa în ierarhia județeană sau în cea a municipiului București.

În cazul absolvenților care au studiat într-o limbă a minorităților naționale și au susținut examen și la limba și literatura maternă, metodologia prevede posibilitatea ca nota obținută la această probă să nu fie inclusă în calculul mediei generale. Pentru acest lucru este necesară depunerea unei declarații la unitatea de învățământ de proveniență, în termenul prevăzut de calendarul admiterii.

Când contează media claselor V-VIII

Deși media generală a anilor de gimnaziu nu mai influențează calculul mediei de admitere, aceasta continuă să fie folosită în anumite situații. Dacă doi sau mai mulți candidați obțin aceeași medie la Evaluarea Națională și concurează pentru ultimul loc disponibil la aceeași specializare, primul criteriu de departajare este media generală de absolvire a claselor V-VIII. Astfel, elevul care are o medie mai mare în cei patru ani de gimnaziu va avea prioritate la repartizare.

Există o notă minimă pentru admiterea la liceu?

Metodologia în vigoare nu stabilește o notă minimă eliminatorie pentru înscrierea la liceu. Toți absolvenții clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională participă la repartizarea computerizată, indiferent de media obținută. Cu toate acestea, rezultatul examenului influențează direct șansele de admitere la profilul și specializarea dorite, întrucât repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor.

După publicarea rezultatelor finale, Ministerul Educației întocmește ierarhia candidaților la nivelul fiecărui județ și al municipiului București. Pe baza acesteia începe etapa completării fișelor de înscriere, în care elevii își aleg profilurile și specializările pentru care doresc să candideze.

Editor : C.S.

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