Rezultate finale la bacalaureat 2026: Când se afișează notele după contestații

Ministerul Educației publică luni, 13 iulie, notele finale obținute de absolvenți la examenul de bacalaureat 2026, după soluționarea contestațiilor. Acestea pot fi consultate atât pe platforma dedicată, cât și la centrele de examen și reprezintă situația definitivă a sesiunii iunie-iulie. Marți, 7 iulie, au fost comunicate notele înainte de contestații, iar candidații au avut posibilitatea să își vizualizeze lucrările și să solicite recorectarea acestora.

Absolvenții care nu au promovat sau nu s-au prezentat la toate probele se pot înscrie la sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat 2026, organizată conform calendarului aprobat de Ministerul Educației.

Rezultatele finale ale examenului de bacalaureat 2026

Ministerul Educației publică luni, 13 iulie, rezultatele finale ale examenului de bacalaureat 2026, după încheierea procesului de soluționare a contestațiilor. Listele pot fi consultate pe site-ul dedicat, bacalaureat.edu.ro, precum și la avizierele centrelor de examen.

La fel ca în etapa anterioară, notele sunt afișate în format anonimizat, prin intermediul codurilor individuale primite de candidați la prima probă scrisă. Acestea înlocuiesc numele și prenumele absolvenților, în conformitate cu regulile privind protecția datelor cu caracter personal.

Rezultatele inițiale au fost publicate pe 7 iulie

Prima etapă a afișării notelor a avut loc în 7 iulie. După publicarea acestora, candidații au avut posibilitatea să își consulte lucrările și să decidă dacă solicită recorectarea.

Vizualizarea lucrării nu a reprezentat o condiție obligatorie pentru depunerea unei contestații, iar absolvenții au putut cere reevaluarea chiar dacă au ales să nu își consulte lucrarea în prealabil. Contestațiile au fost depuse în perioada 7-9 iulie, conform calendarului oficial, iar soluționarea acestora este programată pentru intervalul 9-10 iulie 2026.

Cum se stabilește promovarea examenului

Potrivit Ministerului Educației, pentru promovarea examenului național de Bacalaureat, un candidat trebuie să îndeplinească simultan trei condiții: să susțină toate probele de evaluare a competențelor și toate probele scrise, să obțină cel puțin nota 5 la fiecare test scris și să încheie examenul cu o medie de minimum 6.

Mediile afișate după soluționarea contestațiilor sunt definitive pentru sesiunea iunie-iulie și stau la baza eliberării diplomelor de bacalaureat, precum și a admiterii în învățământul superior.

Ce urmează după publicarea rezultatelor finale

Odată cu afișarea mediilor finale, se încheie prima sesiune a examenului național de Bacalaureat din 2026. Candidații declarați promovați își pot continua demersurile pentru admiterea la facultate, fiecare universitate având propriul calendar de înscriere și propriile criterii de admitere.

Calendar bacalaureat sesiunea iulie-august 2026

14-21 iulie 2026 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe;

3-4 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;

4 - 5 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B;

6 - 7 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C;

5 - 6 august 2026 Evaluarea competențelor digitale - proba D;

10 august 2026 Limba și literatura română – proba E.a) - proba scrisă;

11 august 2026 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă;

12 august 2026 Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă;

13 august 2026 Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă;

18 august 2026 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00);

19-20 august 2026 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

20-21 august 2026 Soluționarea contestațiilor;

24 august 2026 Afișarea rezultatelor finale.

Editor : C.S.