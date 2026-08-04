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Rezultate finale Titularizare 2026: Ministerul Educației a publicat notele după contestații. Situația pe județe

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Rezultate finale Titularizare 2026. Foto Getty Images
Rezultate finale Titularizare 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Rezultatele finale la Titularizare 2026 pe județe Titularizare 2026: Sinteza rezultatelor

Ministerul Educației și Cercetării a publicat marți, 4 august, rezultatele finale ale concursului național de Titularizare 2026, după soluționarea contestațiilor depuse în urma probei scrise susținute pe 21 iulie. Digi24.ro prezintă situația notelor din fiecare județ, pe baza datelor afișate în centrele de concurs și pe platforma titularizare.edu.ro.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, se va realiza în ședințe publice organizate de inspectoratele şcolare în zilele de 5 și 6 august.

Rezultatele finale la Titularizare 2026 pe județe

Rezultate Titularizare 2026 Județul Alba

Rezultate Titularizare 2026 Județul Argeș

Rezultate Titularizare 2026 Județul Arad

Rezultate Titularizare 2026 Municipiul București

Rezultate Titularizare 2026 Județul Bacău

Rezultate Titularizare 2026 Județul Bihor

Rezultate Titularizare 2026 Județul Bistriţa-Năsăud

Rezultate Titularizare  2026 Județul Brăila

Rezultate Titularizare  2026 Județul Botoşani

Rezultate Titularizare  2026 Județul Braşov

Rezultate Titularizare 2026 Județul Buzău

Rezultate Titularizare  2026 Județul Cluj

Rezultate Titularizare 2026 Județul Călăraşi

Rezultate Titularizare 2026 Județul Caraş-Severin

Rezultate Titularizare 2026 Județul Constanța

Rezultate Titularizare  2026 Județul Covasna

Rezultate Titularizare 2026 Județul Dâmbovița

Rezultate Titularizare  2026 Județul Dolj

Rezultate Titularizare 2026 Județul Gorj

Rezultate Titularizare 2026 Județul Galaţi

Rezultate Titularizare  2026 Județul Giurgiu

Rezultate Titularizare 2026 Județul Hunedoara

Rezultate Titularizare 2026 Județul Harghita

Rezultate Titularizare  2026 Județul Ilfov

Rezultate Titularizare 2026 Județul Ialomița

Rezultate Titularizare 2026 Județul Iaşi

Rezultate Titularizare 2026 Județul Mehedinți

Rezultate Titularizare 2026 Județul Maramureş

Rezultate Titularizare 2026 Județul Mureş

Rezultate Titularizare 2026 Județul Neamț

Rezultate Titularizare 2026 Județul Olt

Rezultate Titularizare 2026 Județul Prahova

Rezultate Titularizare 2026 Județul Sibiu

Rezultate Titularizare 2026 Județul Sălaj

Rezultate Titularizare 2026 Județul Satu Mare

Rezultate Titularizare 2026 Județul Suceava

Rezultate Titularizare 2026 Județul Tulcea

Rezultate Titularizare 2026 Județul Timiş

Rezultate Titularizare 2026 Județul Teleorman

Rezultate Titularizare 2026 Județul Vâlcea

Rezultate Titularizare 2026 Județul Vrancea

Rezultate Titularizare 2026 Județul Vaslui

Titularizare 2026: Sinteza rezultatelor

Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației și Cercetării, au fost înregistrate 7.222 de contestații (reprezentând 22,84% din totalul lucrărilor). Procesul de reevaluare a lucrărilor cu note contestate a generat modificarea notelor inițiale pentru 7.121 de lucrări (98,6%), astfel: prin mărire -pentru 4.452 de lucrări (62,52%), respectiv prin micșorare - pentru 2.669 de lucrări (37,48%).

Implicit, aceste modificări au condus la creșterea cu 3,36% a numărului de candidați cu note peste 7 (de la 16.140 la 17.205 candidați), respectiv a procentului final de note ≥7 (șapte): 54,41% (în creștere cu aproape 8% față de anul precedent - 46,66%).

Din promoția curentă, 48,23% dintre candidați (+3,08% după contestații) au obținut note ≥7 (șapte).

Rata notelor sub 5 a scăzut cu 2,58%, în timp ce rata notelor între 5 și 6,99 a înregistrat o scădere nesemnificativă (0,78%). În raport cu prima afișare, numărul notelor de 10 a rămas neschimbat (28).

Date suplimentare de context:

33.881 de candidaţi prezenți (84,71%) din totalul celor 39.996 de candidaţi cu drept de participare.

2.187 dintre candidații prezenți s-au retras în condițiile prevăzute de metodologie (2.101 candidați din motive personale, respectiv 86 de candidați din motive medicale). 52 de candidaţi au fost eliminaţi din examen (dintre care 20 pentru fraudă/tentative de fraudă - aceștia nu vor fi repartizați/nu vor putea ocupa posturi didactice/catedre în anul școlar următor).

După anularea a 18 lucrări pentru nerespectarea normelor de redactare (în condițiile prevăzute de metodologie), au intrat în evaluare digitalizată 31.623 de lucrări.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, se va realiza în ședințe publice organizate de inspectoratele şcolare în zilele de 5 și 6 august. În acest scop, au fost publicate 6.166 de posturi vacante, disponibile pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

Cele mai multe posturi publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată sunt:

  • posturi aferente învățământului antepreșcolar: 871;
  • posturi aferente învățământului preșcolar: 770;
  • posturi aferente învățământ primar: 714;
  • posturi pentru profesori itineranți și de sprijin: 428;
  • posturi pentru profesori-consilieri școlari: 338.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

Editor : C.S.

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