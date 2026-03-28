Rezultate simulare BAC 2026: Când se afișează notele și unde le pot vedea elevii

Rezultate simulare BAC. Foto Getty Images
Când se afișează rezultatele la simulare Cum își pot verifica elevii notele

Rezultatele simulării examenului național de Bacalaureat 2026 vor fi publicate în luna aprilie, oferind elevilor o evaluare orientativă a nivelului de pregătire înaintea probelor din vară. Notele vor putea fi consultate la avizierele școlilor și, în unele cazuri, pe site-urile unităților de învățământ, în format anonimizat, pe baza codurilor individuale primite de candidați la prima probă scrisă.

Examenul național de Bacalaureat 2026 este programat să înceapă la finalul lunii iunie, iar rezultatele finale vor fi publicate în iulie. În acest context, simularea reprezintă un reper important pentru ajustarea pregătirii în perioada premergătoare examenului.

Când se afișează rezultatele la simulare

Simularea Bacalaureatului este organizată anual de Ministerul Educației, cu scopul de a-i familiariza pe elevi cu cerințele și condițiile examenului național. În 2026, probele scrise s-au desfășurat în luna martie, conform structurii standard, care include limba și literatura română, proba obligatorie a profilului și disciplina la alegere. Potrivit calendarului oficial, rezultatele vor fi afișate pe 3 aprilie, după finalizarea evaluării lucrărilor.

Cum își pot verifica elevii notele

Rezultatele simulării sunt comunicate la nivelul unităților de învățământ, în conformitate cu procedurile aplicate în ultimii ani, care urmăresc atât transparența, cât și protecția datelor personale. Elevii își pot consulta notele la avizierele școlilor în care sunt înscriși, iar în unele cazuri acestea sunt publicate și pe site-urile instituțiilor de învățământ.

Afișarea se face în format anonimizat, fiecare candidat fiind identificat printr-un cod unic primit înainte de susținerea probelor. Listele includ informații relevante pentru evaluarea nivelului de pregătire, fără a face publică identitatea elevilor.

Simularea nu are doar rol de evaluare, ci și unul formativ, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se familiariza cu condițiile reale de examen și de a-și testa strategiile de rezolvare. În același timp, experiența contribuie la gestionarea emoțiilor și la reducerea stresului asociat probelor din vară.

Rezultatele obținute constituie un reper important atât pentru elevi, cât și pentru profesori, indicând nivelul actual de pregătire și aspectele care necesită îmbunătățiri. Aceste date pot fi utilizate la nivelul școlilor pentru ajustarea procesului de predare și implementarea unor măsuri de sprijin dedicate elevilor.

Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Chef Florin Dumitrescu, un nou capitol! A făcut ANUNȚUL momentului: 'Din toamnă, ne vedem la...'
Fanatik.ro
Ce știe puțină lume despre Mirel Rădoi? Locul special din România unde merge foarte des, e preferat de mulți...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Ipostaza unică în care a apărut Mihaela Cambei. Halterofila a întors toate privirile
Adevărul
Discursul fără vocale al lui Ilie Bolojan, o parodie Divertis devenită virală: „Ț-N-Ț-V B-N”
Playtech
Tichetele de creșă cresc din aprilie. Câți bani vor primi părinții
Digi FM
Are doar 21 de ani și a cheltuit 16.000 de dolari pe intervenții estetice. Cum justifică decizia în fața...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Tiger Woods s-a răsturnat cu mașina, s-a târât pe uşa pasagerului, dar polițiștii au venit rapid și l-au...
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Amenda cât prețul unei case plătită de un șofer care a condus cu viteza de 59 km/h. Cum a fost calculată...
Newsweek
Vin banii în plus la pensie de la Mica recalculare: „Am primit 50 de lei. Eu - 300 lei”. Cum poți pierde bani?
Digi FM
Reguli noi pentru șoferii fără permis. Ce condiție trebuie îndeplinită pentru reducerea perioadei de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
El este Merlin, porcul „vorbitor” care a cucerit internetul. A intrat în Cartea Recordurilor cu peste 1...
Film Now
Charlie Sheen, imagine rară alături de fosta soție și fiica lor, Lola. Fanii au reacționat imediat: „Ești un...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”