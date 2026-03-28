Rezultate simulare BAC 2026: Când se afișează notele și unde le pot vedea elevii

Rezultatele simulării examenului național de Bacalaureat 2026 vor fi publicate în luna aprilie, oferind elevilor o evaluare orientativă a nivelului de pregătire înaintea probelor din vară. Notele vor putea fi consultate la avizierele școlilor și, în unele cazuri, pe site-urile unităților de învățământ, în format anonimizat, pe baza codurilor individuale primite de candidați la prima probă scrisă.

Examenul național de Bacalaureat 2026 este programat să înceapă la finalul lunii iunie, iar rezultatele finale vor fi publicate în iulie. În acest context, simularea reprezintă un reper important pentru ajustarea pregătirii în perioada premergătoare examenului.

Când se afișează rezultatele la simulare

Simularea Bacalaureatului este organizată anual de Ministerul Educației, cu scopul de a-i familiariza pe elevi cu cerințele și condițiile examenului național. În 2026, probele scrise s-au desfășurat în luna martie, conform structurii standard, care include limba și literatura română, proba obligatorie a profilului și disciplina la alegere. Potrivit calendarului oficial, rezultatele vor fi afișate pe 3 aprilie, după finalizarea evaluării lucrărilor.

Cum își pot verifica elevii notele

Rezultatele simulării sunt comunicate la nivelul unităților de învățământ, în conformitate cu procedurile aplicate în ultimii ani, care urmăresc atât transparența, cât și protecția datelor personale. Elevii își pot consulta notele la avizierele școlilor în care sunt înscriși, iar în unele cazuri acestea sunt publicate și pe site-urile instituțiilor de învățământ.

Afișarea se face în format anonimizat, fiecare candidat fiind identificat printr-un cod unic primit înainte de susținerea probelor. Listele includ informații relevante pentru evaluarea nivelului de pregătire, fără a face publică identitatea elevilor.

Simularea nu are doar rol de evaluare, ci și unul formativ, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se familiariza cu condițiile reale de examen și de a-și testa strategiile de rezolvare. În același timp, experiența contribuie la gestionarea emoțiilor și la reducerea stresului asociat probelor din vară.

Rezultatele obținute constituie un reper important atât pentru elevi, cât și pentru profesori, indicând nivelul actual de pregătire și aspectele care necesită îmbunătățiri. Aceste date pot fi utilizate la nivelul școlilor pentru ajustarea procesului de predare și implementarea unor măsuri de sprijin dedicate elevilor.

