Live TV

Rezultate Simulare Bacalaureat 2026: Elevii află astăzi notele finale. Calendarul complet al examenului din vară

Data publicării:
Rezultate Simulare Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Rezultate Simulare Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Din articol
Simulare BAC 2026: Comunicarea rezultatelor Rezultate simulare Bacalaureat 2026, proba la limba și literatura română Rezultate simulare Bacalaureat 2026, proba obligatorie a profilului (matematică/istorie) Rezultate simulare Bacalaureat 2026, proba la alegere a profilului Rezultate simulare Bacalaureat 2026, limba maternă Calendarul examenului național de bacalaureat 2026 

Ministerul Educației comunică astăzi rezultatele finale ale simulării examenului de Bacalaureat 2026, după ce termenul inițial a fost depășit din cauza întârzierilor în procesul de corectare. Aproximativ 3% dintre lucrări nu au fost evaluate până la data-limită stabilită inițial, 3 aprilie, ceea ce a impus extinderea perioadei de afișare a notelor până pe 9 aprilie. În continuare, instituția anunță că va publica, până pe 20 aprilie, o analiză detaliată a performanțelor elevilor, care va include statistici privind gradul de reușită pentru fiecare item, pe tipuri de probe, la nivel național.

Simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat 2026 a fost organizată în 1.364 de unități de învățământ din întreaga țară, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Educației pe 3 aprilie. Rezultatele au caracter orientativ și sunt menite să ofere elevilor și cadrelor didactice o evaluare realistă a nivelului de pregătire, în perspectiva examenului final din vară.

Simulare BAC 2026: Comunicarea rezultatelor

În contextul volumului ridicat de lucrări și al stadiului evaluării raportat la termenul inițial, Ministerul Educației și Cercetării a decis prelungirea perioadei de comunicare a rezultatelor până la data de 9 aprilie, prin modificarea calendarului simulării probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat 2026, aprobat prin ordinul nr. 6.059/2025. Măsura a fost adoptată pentru a permite finalizarea corectării tuturor lucrărilor. Prin comparație, în anul 2025, rezultatele simulării au fost comunicate pe 8 aprilie.

Pentru lucrările a căror evaluare este finalizată (aproape 97% dintre ele), rezultatele înregistrate la probele scrise ale simulării examenului național de bacalaureat 2026 au fost transmise către Inspectoratele Școlare Județene/al Municipiului București.

În contextul utilizării platformei de evaluare digitalizată, Ministerul Educației va face publice, până pe 20 aprilie, statistici privind gradul de reușită pe fiecare item, pe tipuri de probă, la nivel național.

Rezultate simulare Bacalaureat 2026, proba la limba și literatura română

Potrivit datelor centralizate prin intermediul platformei informatice, până la data de 3 aprilie, ora 13:30, au fost corectate 111.447 de lucrări, ceea ce reprezintă 97,2% din totalul celor repartizate pentru evaluare. Prin comparație, în sesiunea similară din 2025 au fost evaluate 101.433 de lucrări.

În ceea ce privește performanța elevilor, procentul notelor egale sau mai mari de 5 a ajuns la 76,98%, în creștere semnificativă față de anul precedent, când rata de promovare a fost de 66,84%.

Rezultate simulare Bacalaureat 2026, proba obligatorie a profilului (matematică/istorie)

Datele centralizate arată că, până la 3 aprilie, ora 13:30, au fost evaluate 111.800 de lucrări, reprezentând 98,87% din totalul celor alocate pentru corectare. În comparație, în anul 2025 au fost corectate 99.958 de lucrări.

Rata notelor egale sau mai mari de 5 este de 64,36%, în ușoară creștere față de anul precedent, când procentul de promovare a fost de 63,28%.

Rezultate simulare Bacalaureat 2026, proba la alegere a profilului

(Disciplinele incluse: Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană, biologie vegetală și animală, chimie, economie, fizică, filosofie, geografie, informatică, logică, psihologie, sociologie)

Potrivit datelor centralizate până la 3 aprilie, ora 13:30, au fost evaluate 105.093 de lucrări, ceea ce reprezintă 94,64% din totalul celor repartizate pentru corectare. În sesiunea din 2025, numărul lucrărilor evaluate a fost de 98.347.

În ceea ce privește rezultatele, 73% dintre elevi au obținut note mai mari sau egale cu 5, în creștere față de anul trecut, când procentul a fost de 69,46%.

Rezultate simulare Bacalaureat 2026, limba maternă

Pentru proba de Limba maternă, datele centralizate până la 3 aprilie, ora 13:30, arată că au fost evaluate 5.829 de lucrări, echivalentul a 94,58% din totalul celor repartizate. În 2025, numărul lucrărilor corectate a fost de 5.554.

Rata notelor egale sau mai mari de 5 a ajuns la 86,46%, marcând o creștere față de anul precedent, când procentul de promovare a fost de 82,5%.

Calendarul examenului național de bacalaureat 2026 

Sesiunea iunie - iulie 2026, probele de competențe

  • 2 - 4 iunie 2026: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen;
  • 4 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/ a XIII-a;
  • 8 - 10 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A;
  • 10 - 11 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B;
  • 11 - 12 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C;
  • 15 - 17 iunie 2026: Evaluarea competențelor digitale - proba D.

Probele scrise

  • 29 iunie 2026: Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă;
  • 30 iunie 2026: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă;
  • 2 iulie 2026: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă;
  • 3 iulie 2026: Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă;
  • 7 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 - 18.00);
  • 8 - 9 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
  • 9 - 10 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor; 13 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

