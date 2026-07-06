Rezultate Titularizare 2026: Au fost publicate notele la inspecțiile speciale la clasă. Când are loc examenul scris

Rezultatele obținute de candidații înscriși la concursul național de Titularizare 2026 la inspecțiile speciale la clasă și probele practice au fost afișate vineri, 3 iulie, potrivit calendarului oficial al Ministerului Educației și Cercetării. Aceste evaluări reprezintă o etapă obligatorie înaintea probei scrise, programată în 21 iulie.

După încheierea tuturor etapelor concursului, inspectoratele școlare organizează ședințele de repartizare, în cadrul cărora candidații își aleg posturile disponibile în ordinea descrescătoare a mediilor obținute. Procesul stabilește ocuparea catedrelor pentru anul școlar 2026-2027.

Titularizare 2026: Ce reprezintă rezultatele afișate pe 3 iulie

În perioada 8-30 iunie 2026, candidații înscriși la concursul de Titularizare au susținut inspecțiile speciale la clasă, precum și probele practice sau orale, în funcție de disciplina și postul pentru care au candidat.

Notele sunt acordate pe o scară de la 1 la 10 și reprezintă o etapă eliminatorie în cadrul concursului. Candidații care obțin mai puțin de nota 5 la inspecția specială la clasă ori la proba practică sau orală, după caz, nu pot participa la examenul scris.

Potrivit metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic, concursul național de titularizare cuprinde două etape de evaluare: proba practică ori inspecția specială la clasă, în funcție de specificul postului didactic pentru care candidează fiecare participant, și proba scrisă, susținută pe baza programelor aprobate prin ordin al ministrului Educației.

Candidații care au susținut inspecțiile speciale la clasă și probele practice ori orale își pot consulta rezultatele pe platforma oficială dedicată concursului național de titularizare, la adresa titularizare.edu.ro, în secțiunea aferentă concursului din 2026, precum și pe site-urile inspectoratelor școlare județene.

Titluarizare 2026

Proba scrisă la Titluarizare

După încheierea etapelor practice, următorul moment important al concursului este proba scrisă, programată pentru 21 iulie 2026. Examenul se desfășoară la nivel național, pe discipline de concurs, iar subiectele sunt elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare.

Pentru a putea ocupa un post pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7 la proba scrisă, în timp ce pentru angajarea ca suplinitor este necesară minimum nota 5, cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute de metodologia concursului.

Calendar Titluarizare 2026

16 iulie 2026 : Reactualizarea datelor de înscriere Afișarea datelor de înscriere reactualizate ale candidaților;

: Reactualizarea datelor de înscriere Afișarea datelor de înscriere reactualizate ale candidaților; 21 iulie 2026: Desfășurarea probei scrise a concursului de Titularizare, în centre de examen la nivel national.

Afișarea rezultatelor inițiale și contestații

28 iulie 2026 : Afișarea rezultatelor inițiale la proba scrisă;

: Afișarea rezultatelor inițiale la proba scrisă; 28-29 iulie 2026 : Înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora comisiilor de soluţionare a contestaţiilor ;

: Înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora comisiilor de soluţionare a contestaţiilor ; 29 iulie-3 august 2026 - Soluţionarea contestațiilor;

- Soluţionarea contestațiilor; Până la 4 august 2026 : Comunicarea rezultatelor finale;

: Comunicarea rezultatelor finale; Perioada 5-6 august 2026: Repartizarea candidaţilor

Titularizarea este concursul național prin care profesorii pot ocupa un post didactic vacant sau rezervat din învățământul preuniversitar. În funcție de rezultatele obținute și de existența posturilor disponibile, candidații pot fi angajați pe perioadă nedeterminată, devenind titulari în sistemul de învățământ, sau pe perioadă determinată, ca suplinitori.

Editor : C.S.