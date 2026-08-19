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Rezultatele finale la bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Când se afișează notele după contestații

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Când se afișează rezultatele finale, după contestații, în cadrul sesiunii de toamnă. Foto Getty Images
Când se afișează rezultatele finale, după contestații, în cadrul sesiunii de toamnă. Foto Getty Images
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Din articol
Când se afișează rezultatele finale la bacalaureat 2026 Ce urmează după publicarea notelor definitive

Rezultatele finale ale examenului de bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, vor fi afișate luni, 24 august, după soluționarea contestațiilor. Candidații își vor putea consulta notele pe platforma oficială dedicată examenului, precum și la centrele în care au susținut probele.

Primele rezultate au fost publicate marți, 18 august, iar absolvenții nemulțumiți de evaluare pot solicita vizualizarea lucrărilor și reevaluarea acestora până joi, 20 august. Contestațiile sunt soluționate în intervalul 20-21 august, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

Când se afișează rezultatele finale la bacalaureat 2026

Rezultatele definitive din a doua sesiune a examenului de bacalaureat 2026 vor fi publicate luni, 24 august. Listele vor putea fi consultate pe bacalaureat.edu.ro, dar și la avizierele centrelor de examen.

Afișarea se face în format anonimizat, prin intermediul codurilor individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților. Acestea au fost distribuite absolvenților, pe bază de semnătură, la prima probă susținută. Notele stabilite în urma reevaluării sunt definitive și nu mai pot fi modificate printr-o altă contestație.

Rezultatele inițiale au fost publicate pe 18 august

Ministerul Educației și Cercetării a afișat marți, 18 august, primele rezultate obținute în cea de-a doua sesiune a examenului. După publicarea lor, candidații au avut posibilitatea să își consulte lucrările și să solicite o nouă evaluare. Vizualizarea nu reprezintă o condiție pentru contestarea notei. Prin urmare, absolvenții pot cere reevaluarea inclusiv atunci când aleg să nu își vadă lucrarea în prealabil.

Cererile pot fi depuse în perioada 18-20 august. În prima zi, procedura s-a desfășurat între orele 14:00 și 18:00, iar pentru 19 și 20 august programul este stabilit și comunicat de fiecare centru de examen. Soluționarea contestațiilor are loc pe 20 și 21 august.

Condițiile pentru promovarea examenului

Pentru a promova bacalaureatul, candidații trebuie să îndeplinească simultan trei condiții stabilite de Ministerul Educației și Cercetării: să fi susținut toate evaluările competențelor lingvistice și digitale, să participe la toate probele scrise și să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea.

Totodată, media calculată pe baza notelor de la testările scrise trebuie să fie minimum 6. Candidații care îndeplinesc toate aceste criterii sunt declarați promovați și primesc diploma de bacalaureat, document necesar pentru accesul la studiile universitare.

Ce urmează după publicarea notelor definitive

Odată cu afișarea rezultatelor din 24 august se încheie a doua sesiune a bacalaureatului 2026. Absolvenții declarați promovați se pot înscrie la facultate, în funcție de locurile disponibile și de calendarul stabilit de fiecare instituție de învățământ superior.

Procedura, criteriile de selecție și termenele diferă de la o universitate la alta. Candidații trebuie să consulte regulamentele facultăților la care doresc să aplice pentru a afla dacă mai sunt organizate sesiuni de admitere în această perioadă.

Ce pot face absolvenții care nu promovează examenul

Candidații care nu reușesc să promoveze bacalaureatul în sesiunea iulie-august 2026 se pot înscrie din nou la examen, potrivit calendarelor care vor fi aprobate pentru anii următori.

În condițiile prevăzute de metodologia de organizare, aceștia pot solicita recunoașterea probelor promovate în sesiunile anterioare și le vor susține din nou doar pe cele pentru care nu au obținut rezultatele necesare. Recunoașterea nu se face însă automat, ci la cererea candidatului, în momentul înscrierii la o nouă sesiune.

Editor : M.C.

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