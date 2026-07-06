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Rezultatele la Bacalaureat 2026: La ce oră se afișează notele inițiale și unde le pot vedea elevii

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Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Unde și la ce oră sunt publicate rezultatele de la Bacalaureat Când se depun contestațiile la Bacalaureat 2026

Absolvenții de liceu află marți, 7 iulie, rezultatele inițiale ale examenului național de Bacalaureat 2026, înainte de etapa contestațiilor. Acestea vor fi publicate până la ora 12:00 pe platforma oficială bacalaureat.edu.ro, precum și la avizierele centrelor de examen. Candidații își vor putea consulta notele folosind codurile individuale primite la prima probă scrisă, în conformitate cu regulile privind protecția datelor cu caracter personal.

Rezultatele de la Bacalaureat 2026 vor putea fi urmărite în timp real și pe Digi24.ro, imediat după publicarea oficială de către Ministerul Educației.

Unde și la ce oră sunt publicate rezultatele de la Bacalaureat

Primele rezultate, înainte de contestații, vor fi afișate, marți, 7 iulie, până la ora 12.00 de Ministerul Educației pe site-ul oficial (bacalaureat.edu.ro/rezultate.edu.ro), dar și la avizierele centrelor de examen (licee/instituții de învățământ).

Rezultatele sunt prezentate anonimizat, fiecare candidat fiind identificat doar printr-un cod unic (cod alfanumeric) primit la prima probă scrisă susținută în cadrul examenului. Listele tipărite de comisiile școlare includ: codul candidatului, unitatea de învățământ, județul, promoția, forma de învățământ, specializarea, notele la probele scrise, media și mențiunile aferente (reușit/respins/etc.)

Pentru a promova examenul de bacalaureat, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să-și fi echivalat sau recunoscut toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
  • să susţină toate probele scrise şi să obțină minimum nota 5 la fiecare dintre acestea;
  • să obţină minimum media 6 la probele scrise.

Când se depun contestațiile la Bacalaureat 2026

După afișarea rezultatelor inițiale începe etapa destinată vizualizării lucrărilor și depunerii contestațiilor, desfășurată conform calendarului aprobat de Ministerul Educației. Astfel, pe 7 iulie 2026, între orele 14:00 și 18:00, candidații își pot consulta lucrările și pot depune contestații. Procesul continuă și în zilele de 8 și 9 iulie, potrivit programului stabilit de fiecare centru de examen.

Cererile pot fi depuse direct la centrul de examen sau prin modalitățile comunicate de inspectoratele școlare. În cazul candidaților minori, solicitarea trebuie semnată atât de absolvent, cât și de părinte sau de reprezentantul legal, în conformitate cu prevederile în vigoare.

Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 13 iulie, odată cu încheierea oficială a sesiunii. Acestea vor reflecta eventualele modificări apărute în urma soluționării contestațiilor și vor avea caracter definitiv.

Editor : C.S.

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