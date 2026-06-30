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News Alert Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate. Elevii pot verifica notele online. Situația pe județe, conform Edu.ro

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Rezultate Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
Rezultate Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Rezultatele la Evaluarea Națională 2026, pentru fiecare județ, conform Edu.ro Sinteza rezultatelor la Evaluarea Națională 2026, înainte de contestații

Cu aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale (EN VIII) pentru absolvenții clasei a VIII-a, rezultatele inițiale înregistrate în sesiunea din acest an a examenului au fost publicate marți, 30 iunie, ora 17:00, potrivit Ministerului Educației. Digi24.ro vă prezintă rezultatele examenului pentru fiecare județ din România.

Primele rezultate ale Evaluării Naționale 2026, înainte de soluționarea contestațiilor, au fost publicate marți de Ministerul Educației, cu o zi înainte de termenul prevăzut în calendarul inițial al examenului. Candidații își pot verifica notele pe platforma oficială evaluare.edu.ro și la avizierele centrelor de examen, folosind codurile individuale primite înaintea probelor scrise.

Rezultatele la Evaluarea Națională 2026, pentru fiecare județ, conform Edu.ro

Rezultate Evaluarea Națională 2026 București;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Alba;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Argeș;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Arad;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Bacău;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Bihor;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Bistrița-Năsăud;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Botoșani;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Brăila;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Brașov;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Buzău;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Călărași;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Caraș-Severin;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Covasna;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Constanța;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Cluj;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Dâmbovița;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Dolj;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Galați;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Giurgiu;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Gorj;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Harghita;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Hunedoara;

Rezultate Evaluarea Națională 2025 Ialomița;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Iași;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Ilfov;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Maramureș;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Mehedinți;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Mureș;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Neamț;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Olt;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Prahova;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Satu Mare;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Sălaj;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Sibiu;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Suceava;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Teleorman;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Timiș;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Tulcea;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Vâlcea;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Vrancea;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Vaslui.

Sinteza rezultatelor la Evaluarea Națională 2026, înainte de contestații

Rezultatele inițiale ale Evaluării Naționale 2026, publicate marți de Ministerul Educației, arată că 79% dintre absolvenții de gimnaziu au obținut medii mai mari sau egale cu 5, iar șapte elevi au încheiat examenul cu media 10. La sesiunea din acest an au participat 143.251 de candidați, ceea ce corespunde unei rate de prezență de 96,6%.

La proba de limba și literatura română, 117.538 de elevi, reprezentând 81,8% dintre cei evaluați, au obținut note de cel puțin 5, iar 398 de candidați au fost notați cu 10. În total, au fost evaluate 143.713 lucrări.

La matematică, 106.505 elevi (74,3%) au primit note mai mari sau egale cu 5, iar 102 candidați au obținut nota maximă. Numărul lucrărilor evaluate a fost de 143.382.

La proba de limba și literatura maternă, 7.980 de elevi (90,3%) au obținut note de minimum 5, dintre care 86 au fost notați cu 10. În total, au fost evaluate 8.834 de lucrări.

Potrivit Ministerului Educației, opt elevi au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă, iar lucrările acestora au fost notate cu 1, conform metodologiei de organizare a examenului.

Editor : C.S.

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