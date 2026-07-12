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România a obţinut două medalii de aur şi trei de argint la Olimpiada Internaţională de Fizică 2026

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Foto: Ministerul Educației/ Facebook
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Ministerul Educaţiei anunţă că România a obţinut două medalii de aur şi trei de argint la Olimpiada Internaţională de Fizică 2026. Cea de-a 56-a ediţie a evenimentului s-a desfăşurat în perioada 4-12 iulie 2026, la Bucaramanga, în Columbia, cu participarea a 381 de concurenţi din 90 de ţări.

Potrivit unui anunţ postat, duminică dimineaţă, pe pagina de Facebook a Ministerului Educaţiei, citat de News.ro, România a fost reprezentată la Olimpiada Internaţională de Fizică 2026 de către:

  • Vlad Bolohan, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică, Bucureşti, medalie de aur;
  • Andrei Vila, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de aur;
  • Rareş Muntean, Liceul Teoretic Ioan Jebelean, Sânnicolau Mare, medalie de argint;
  • Alexandru Jicu, Colegiul Naţional Gheorghe Vrănceanu din Bacău, medalie de argint;
  • Alexandru Condrea, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din Bucureşti, medalie de argint.

"Echipa României a fost condusă de conf. univ. dr. Sebastian Popescu, de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, şi de prof. dr. Gabriel Florian, de la Colegiul Naţional Carol I din Craiova. Felicitări elevilor, profesorilor lor şi părinţilor, care i-au susţinut neîntrerupt", au transmis oficialii ministerului.

Cea de-a 56-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Fizică s-a desfăşurat în perioada 4-12 iulie 2026, la Bucaramanga, în Columbia, cu participarea a 381 de concurenţi din 90 de ţări.

La nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de Direcţia Olimpiade, Concursuri, Parteneriate şi Educaţie Extracurriculară, prin prof. Elisabeta Ana Nagy, inspector MEC.

Editor : M.B.

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