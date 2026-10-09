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România cere Ucrainei să păstreze rețeaua tradițională de școli cu predare în limba română, în contextul reformei educației

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Drapelele României și Ucrainei fluturând. Sursa foto: Profimedia Images
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România a cerut Ucrainei să asigure continuitatea educației în limba română și să păstreze rețeaua tradițională de școli cu predare în limba română, în contextul reformei sistemului de învățământ ucrainean. Solicitarea a fost formulată de secretarul de stat pentru afaceri strategice și globale, Ana Tinca, în cadrul consultărilor politice cu adjunctul ministrului ucrainean de Externe, Oleksandr Mișcenko, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

Secretarul de stat pentru afaceri strategice şi globale, Ana Tinca, a subliniat, în cadrul consultărilor politice cu Oleksandr Mişcenko, adjunct al ministrului Afacerilor Externe al Ucrainei, necesitatea asigurării continuităţii, sustenabilităţii şi accesului adecvat la educaţia în limba română la toate nivelurile, ea evidenţiind că aceasta include păstrarea reţelei tradiţionale de şcoli cu predare în limba română şi evitarea oricăror măsuri regresive în contextul reformei educaţiei din Ucraina.

Potrivit unui comunicat al MAE, această rundă de consultări se înscrie în cadrul de dialog regulat pe linia Ministerelor Afacerilor Externe. În cadrul discuţiilor a avut loc un schimb amplu de opinii cu privire la situaţia de securitate regională, evoluţiile războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei şi perspectivele de consolidare a cooperării dintre România şi Ucraina.

Partea română a reafirmat sprijinul ferm şi multidimensional al României pentru Ucraina şi a subliniat importanţa continuării eforturilor comune pentru consolidarea rezilienţei şi securităţii în regiune, inclusiv în faţa ameninţărilor convenţionale şi hibride ruse. A fost evidenţiată în acest context relevanţa cooperării în domeniul securităţii cibernetice şi al combaterii ameninţărilor hibride, precizează MAE.

Discuţiile au reconfirmat disponibilitatea României şi Ucrainei de a continua dialogul politic şi cooperarea în domeniile de interes comun, în spiritul Parteneriatului Strategic şi în beneficiul securităţii, stabilităţii şi prosperităţii regionale.

În ceea ce priveşte educaţia în limba română în Ucraina, partea română a subliniat necesitatea asigurării continuităţii, sustenabilităţii şi accesului adecvat la educaţia în limba română la toate nivelurile. A evidenţiat că aceasta include păstrarea reţelei tradiţionale de şcoli cu predare în limba română şi evitarea oricăror măsuri regresive în contextul reformei educaţiei din Ucraina, se arată în comunicat.

De asemenea, a reiterat importanţa unei consultări regulate, transparente şi substanţiale a reprezentanţilor minorităţii române, inclusiv în perspectiva modificărilor legislative aflate în discuţie.

În domeniul conectivităţii, au fost salutate progresele recente, inclusiv deschiderea noului punct de trecere a frontierei şi a podului peste Tisa de la Sighetu Marmaţiei.

Totodată, a fost subliniată necesitatea continuării proiectelor de infrastructură, transport şi energie dintre România, Republica Moldova şi Ucraina.

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Editor : M.I.

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