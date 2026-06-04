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România, pe primul loc în UE la abandon școlar. Un tânăr din șase părăsește timpuriu sistemul de învățământ

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scoala inquam octav ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
România, pe primul loc în UE la abandon școlar Cum a evoluat fenomenul în ultimul deceniu Diferențe între femei și bărbați Situația pe piața muncii

România a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, arată datele publicate joi de Eurostat. Potrivit statisticilor, 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională.

România, pe primul loc în UE la abandon școlar

La nivelul Uniunii Europene, ponderea tinerilor care au abandonat școala înainte de finalizarea studiilor a fost de 9,1% în 2025, foarte aproape de obiectivul de 9% stabilit pentru anul 2030. Datele arată o scădere constantă în ultimul deceniu, de la 11% în 2015.

„În 2025, o medie de 9,1% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani din UE au părăsit timpuriu sistemul de educaţie şi formare profesională. În ţările UE, proporţia celor care au abandonat pregătirea a variat de la 2,1% în Croaţia la 15,5% în România”, a transmis Eurostat.

După România, cele mai ridicate rate ale abandonului școlar au fost înregistrate în Germania, cu 13,1%, și în Spania, cu 12,8%.

La polul opus, cele mai mici ponderi au fost raportate în Croaţia, Grecia, Irlanda şi Polonia, unde rata abandonului școlar a fost de cel mult 4%.

Potrivit Eurostat, 17 state membre au atins deja obiectivul european pentru 2030, având o rată a abandonului școlar sub pragul de 9%.

Cum a evoluat fenomenul în ultimul deceniu

La nivelul UE, ponderea persoanelor care au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională a scăzut cu 1,9 puncte procentuale între 2015 și 2025.

Cele mai importante progrese au fost înregistrate în Malta, unde rata a scăzut cu 7,7 puncte procentuale, în Portugalia, cu 7,4 puncte procentuale, și în Spania, cu 7,2 puncte procentuale.

În schimb, șapte state membre au raportat creșteri ale abandonului școlar în această perioadă. Cele mai mari majorări au fost consemnate în Cipru, Germania și Austria.

Diferențe între femei și bărbați

La nivel european, abandonul școlar a fost mai frecvent în rândul bărbaților decât al femeilor. În 2025, rata a fost de 10,6% pentru bărbați și de 7,5% pentru femei, o diferență de 3,1 puncte procentuale.

Aproape toate statele membre au raportat o pondere mai mare a abandonului școlar în rândul tinerilor bărbați, excepțiile fiind România și Bulgaria.

Cele mai mari diferențe între sexe au fost înregistrate în Spania, Letonia, Malta și Slovenia. În Cehia, în schimb, diferența dintre femei și bărbați a fost de doar 0,2 puncte procentuale.

Situația pe piața muncii

Eurostat arată că tinerii care părăsesc timpuriu sistemul de educație se confruntă adesea cu dificultăți pe piața muncii.

În 2025, 46,2% dintre tinerii care abandonaseră școala erau angajați. Alți 30,8% nu aveau un loc de muncă, dar își doreau să lucreze, iar 23,1% nu erau angajați și nici nu căutau un loc de muncă.

Datele Eurostat indică faptul că cea mai mică rată a abandonului școlar din UE a fost înregistrată în marile orașe, unde ponderea a fost de 8%, sub obiectivul european stabilit pentru 2030.

În orașele mici și suburbii, rata a fost de 10,1%, iar în zonele rurale de 9,6%.

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Editor : Ș.A.

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