România şi Pakistanul discută despre deschiderea unui campus universitar la Karachi

România şi Pakistanul ar putea dezvolta cooperarea universitară prin deschiderea unui campus românesc la Karachi, programe comune de studiu şi iniţiative de promovare a universităţilor româneşti în rândul studenţilor pakistanezi, relatează Agerpres.

Ideea unui campus românesc în oraşul pakistanez a fost discutată luni, la Bucureşti, în cadrul unei întâlniri între o delegaţie pakistaneză, condusă de Atif Farooqi, desemnat consul onorific al României în provincia Sindh, şi secretarul de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Gigel Paraschiv. Din delegaţie a făcut parte şi Sohail Shamim Firpo, preşedintele Consiliului de Afaceri Pakistan-România (PRBC), potrivit unui comunicat al organizaţiei.

Atif Farooqi a subliniat interesul crescut al candidaţilor pakistanezi pentru bursele guvernamentale oferite de România. Potrivit datelor prezentate de acesta, Pakistanul s-a clasat pe primul loc în ceea ce priveşte numărul de candidaturi pentru anul universitar 2026-2027, cu 14.515 de aplicaţii dintr-un total de 88.795. În acest context, Farooqi a propus ca oraşul Karachi să găzduiască primul campus al unei universităţi româneşti din Pakistan. El a afirmat că legislaţia ambelor ţări permite o asemenea iniţiativă şi a remarcat că nicio universitate occidentală nu are, în prezent, o filială universitară în Pakistan.

Discuţiile au vizat şi dezvoltarea unor programe universitare comune, precum şi organizarea în Pakistan, în februarie 2027, a unui eveniment de promovare a studiilor în România, intitulat „Study in Romania”. „Pakistanul are una dintre cele mai tinere populaţii din lume, iar România are universităţi de talie mondială, la costuri accesibile. Împreună putem face din România prima alegere în Europa pentru studenţii pakistanezi”, a declarat Atif Farooqi, potrivit comunicatului PRBC.

Tot luni, delegaţia pakistaneză s-a întâlnit cu Răzvan Marian Pîrcălăbescu, directorul general al ROMARM, pentru discuţii privind consolidarea cooperării dintre Pakistan şi România în domeniile industrial şi al ingineriei. Potrivit agenţiei de presă pakistaneze Associated Press of Pakistan (APP), cele două părţi au abordat posibilităţi de colaborare prin schimburi tehnice, producţie în comun şi schimburi de vizite între reprezentanţii celor două ţări.

„Pakistanul şi România împărtăşesc şase decenii de prietenie. Discuţiile de astăzi deschid un capitol promiţător pentru o colaborare concretă între ţările noastre”, a declarat Atif Farooqi, citat de APP.

Editor : Liviu Cojan