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Roxana Mînzatu: „De azi, școlile europene au un ghid comun pentru a preda inteligența artificială”. Cum va fi integrat în școli

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Roxana Mînzatu
Roxana Mînzatu. Foto: Profimedia Images
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Roxana Mînzatu, comisar european și vicepreședintă a Comisiei Europene, a anunțat lansarea primului Cadru european pentru alfabetizare în inteligență artificială, un ghid comun destinat școlilor primare, gimnaziale și liceelor din Uniunea Europeană, realizat împreună cu OCDE și cu sprijinul CodeAI.

„De azi, școlile europene au un ghid comun pentru a preda inteligența artificială. Astăzi am lansat, împreună cu OCDE și cu sprijinul CodeAI, primul Cadru european pentru alfabetizare în AI destinat școlilor primare, gimnaziale și liceelor. Cadrele didactice din întreaga Uniune Europeană primesc un ghid comun și exemple practice pentru a preda cum funcționează AI-ul, cum se folosește responsabil și cum poate fi chiar creat de către elevi”, a scris Roxana Mînzatu pe Facebook.

Vicepreședinta Comisiei Europene a precizat că ghidul este disponibil în prezent în limba engleză, urmând să fie tradus în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene până la începutul lunii iulie.

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„Pentru că un copil care crește azi într-o lume dominată de algoritmi și modele AI care evoluează cu o viteză incredibilă trebuie să înțeleagă această nouă tehnologie — nu doar să o consume. Acesta este rolul noului Cadru de alfabetizare AI. El oferă învățătorilor și profesorilor un limbaj comun pentru dezvoltarea competențelor de care elevii au nevoie, alături de exemple practice de activități la clasă”, a mai precizat ea.

Competențele vizate sunt structurate în patru direcții: interacțiunea cu AI, crearea cu ajutorul AI, gestionarea sistemelor de inteligență artificială și contribuția la dezvoltarea acestora.

„Acesta e primul pas. Urmează, în acest an, un pachet mai amplu pentru educație digitală în Europa”, a mai transmis Roxana Mînzatu.

Editor : C.S.

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