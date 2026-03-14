Roxana Mînzatu: În aproape toate statele membre se văd rezultate tot mai slabe ale elevilor testaţi în jur de 15 ani, pe PISA

Nivelul rezultatelor la testele PISA este din ce în ce mai slab la nivel european, prin comparaţie cu rezultatele obţinute de copiii de 15 ani din SUA sau din state asiatice, spune comisarul european Roxana Mînzatu.

Vicepreşedinta Comisiei Europene a explicat într-un interviu difuzat sâmbătă seară de Euronews România că în mod deosebit matematica şi aşa numita „competenţă pentru cetăţenie” care vizează gândirea critică, capacitatea de a face faţă dezinformării sunt cele două elemente din setul de competenţe de bază unde statele europene trebuie să investească cu prioritate.

„În toată Uniunea Europeană aproape, aproape în toate statele membre se văd rezultate tot mai slabe ale elevilor testaţi în jur de 15 ani pe PISA comparativ cu competitorii noştri şi cu copiii din ţări asiatice, din SUA. Încerc să creez o mobilizare politică, şi asta înseamnă o dorinţă şi o angajare a miniştrilor Educaţiei alături de Comisia Europeană şi de Parlamentul European în jurul acestei idei că trebuie să investim cu priortate în competenţele de bază: matematică, citit, scris, ştiinţe, digital, competenţe pentru cetăţenie şi că trebuie să investim în profesorii care predau aceste competenţe de bază”, a declarat Roxana Mînzatu.

Comisarul european pentru drepturi sociale şi competenţe anunţă că pregăteşte un pachet prin care, la nivel european, ar urma să se acorde ajutoare şcolilor, acolo unde problema privind competenţele este una sistemică.

„Am lansat câteva instrumente suplimentare, dincolo de fondurile pe care le oferim deja, undeva în noiembrie voi prezenta un pachet european pe educaţie care în componenţă o schemă de sprijin a şcolilor pentru aceste competenţe de bază. Ce ar însemna asta? Ajutor financiar, dar şi un concept de sprijin ca şcolile în care există rezultate foarte slabe sistemice (...) să poată să primească sprijin care să ajute profesorii, să ofere ajutor suplimentar copiilor. Este în lucur acest concept, dar el va fi parte din pachetul pentru educaţie. Îl vom discuta cu statele membre, pentru că nu putem să forţăm pe nimeni să implementeze, dar cu toţii ne confruntăm cu aceleaşi probleme”, a adăugat Mînzatu.

