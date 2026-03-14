Roxana Mînzatu: În aproape toate statele membre se văd rezultate tot mai slabe ale elevilor testaţi în jur de 15 ani, pe PISA

Nivelul rezultatelor la testele PISA este din ce în ce mai slab la nivel european, prin comparaţie cu rezultatele obţinute de copiii de 15 ani din SUA sau din state asiatice, spune comisarul european Roxana Mînzatu.

Vicepreşedinta Comisiei Europene a explicat într-un interviu difuzat sâmbătă seară de Euronews România că în mod deosebit matematica şi aşa numita „competenţă pentru cetăţenie” care vizează gândirea critică, capacitatea de a face faţă dezinformării sunt cele două elemente din setul de competenţe de bază unde statele europene trebuie să investească cu prioritate.

„În toată Uniunea Europeană aproape, aproape în toate statele membre se văd rezultate tot mai slabe ale elevilor testaţi în jur de 15 ani pe PISA comparativ cu competitorii noştri şi cu copiii din ţări asiatice, din SUA. Încerc să creez o mobilizare politică, şi asta înseamnă o dorinţă şi o angajare a miniştrilor Educaţiei alături de Comisia Europeană şi de Parlamentul European în jurul acestei idei că trebuie să investim cu priortate în competenţele de bază: matematică, citit, scris, ştiinţe, digital, competenţe pentru cetăţenie şi că trebuie să investim în profesorii care predau aceste competenţe de bază”, a declarat Roxana Mînzatu.

Comisarul european pentru drepturi sociale şi competenţe anunţă că pregăteşte un pachet prin care, la nivel european, ar urma să se acorde ajutoare şcolilor, acolo unde problema privind competenţele este una sistemică. 

„Am lansat câteva instrumente suplimentare, dincolo de fondurile pe care le oferim deja, undeva în noiembrie voi prezenta un pachet european pe educaţie care în componenţă o schemă de sprijin a şcolilor pentru aceste competenţe de bază. Ce ar însemna asta? Ajutor financiar, dar şi un concept de sprijin ca şcolile în care există rezultate foarte slabe sistemice (...) să poată să primească sprijin care să ajute profesorii, să ofere ajutor suplimentar copiilor. Este în lucur acest concept, dar el va fi parte din pachetul pentru educaţie. Îl vom discuta cu statele membre, pentru că nu putem să forţăm pe nimeni să implementeze, dar cu toţii ne confruntăm cu aceleaşi probleme”, a adăugat Mînzatu. 

Ea spune că în mod deosebit matematica şi aşa numita „competenţă pentru cetăţenie” care vizează gândirea critică, capacitatea de a face faţă dezinformării sunt cele două elemente din setul de competenţe de bază unde trebuie „investit şi prioritizat foarte, foarte mult”.

 

Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care vor simți din nou fericirea, începând cu 15 martie 2026. Dispar energiile negative și apare o...
Cancan
Dan Alexa a înscris în poarta vedetei, la party-ul de Revelion! Detaliile care schimbă totul în divorțul...
Fanatik.ro
Ce face Ionuț Iftimoaie, la 10 ani de la retragerea din sport. A dispărut din lumina reflectoarelor după...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Cristi Chivu, decizie-șoc după eliminarea din Inter – Atalanta 1-1. Jucătorii au acceptat deja măsura...
Adevărul
Expresia pe care Trump o folosește des în ultima perioadă. Explicațiile experților despre mesajul ascuns
Playtech
Nulitatea absolută a actelor. Ce înseamnă și când poate fi invocată
Digi FM
5 vedete care au fost interzise la galele de premiere. Will Smith are interdicție pe 10 ani la Oscaruri
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Două cuvinte! Ce i-a strigat Chivu arbitrului, după ce a luat cartonaș roșu în Inter - Atalanta
Pro FM
Ed Sheeran, după ce soția sa a fost diagnosticată cu cancer în timpul sarcinii: „Cea mai grea zi din viața...
Film Now
De ce nu s-a căsătorit niciodată Al Pacino. Actorul, tatăl a patru copii, a avut relații cu mai multe actrițe...
Adevarul
Mărturii tulburătoare ale victimelor lui Bivolaru, într-un nou documentar. Cum a fost prins gurul MISA
Newsweek
Guvernul anunță oficial cu cât cresc pensiile în 2027, 2028 și 2029? Cât va fi pensia medie?
Digi FM
"George Simion e ostaticul lui Maricel Păcuraru, al lui Dan Dungaciu și al lui Petrișor Peiu". Un fost aliat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Dakota Johnson, pictorial de senzație la 36 de ani. Fanii, uimiți: „Nimeni nu poate fi ca tine când e vorba...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică