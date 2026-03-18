S-a încheiat simularea Evaluării Naționale 2026: Subiecte și barem de corectare la limba maternă. Când se afișează notele finale

Subiecte limba și literatura maternă, Simulare Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
Din articol
Evaluarea Națională 2026: Subiecte la limba și literatura maternă Evaluarea Națională 2026: Barem de evaluare la limba și literatura maternă Când se afișează rezultatele Calendar Simulare Evaluare Națională 2026

Elevii de clasa a VIII-a care învață în limbile minorităților naționale au susținut miercuri, 18 martie, simularea la limba și literatura maternă din cadrul Evaluării Naționale 2026. Proba a început la ora 9:00 și s-a desfășurat pe parcursul a două ore, iar subiectele și baremul de corectare au fost publicate de Ministerul Educației pe platforma subiecte.edu.ro și pot fi consultate și pe Digi24.ro

Simularea a debutat luni, 16 martie, cu examenul la limba și literatura română și a continuat pe 17 martie cu proba la matematică, discipline obligatorii pentru toți elevii.

Evaluarea Națională 2026: Subiecte la limba și literatura maternă

Evaluarea Națională 2026: Barem de evaluare la limba și literatura maternă

 

 

Subiectele și baremele de corectare pentru simularea Evaluării Naționale 2026 sunt disponibile în aceeași zi, după încheierea fiecărei probe, la ora 15:00. Elevii și profesorii le pot consulta pe site-ul oficial al Ministerului Educației, pe platforma dedicată examenelor - subiecte.edu.ro, secțiunea „Subiecte și bareme”.

Punctajul maxim pentru probă este de 100 de puncte, dintre care 90 sunt acordate pentru rezolvarea subiectelor, iar 10 puncte sunt acordate din oficiu. Nota finală se obține prin împărțirea punctajului la 10.

Când se afișează rezultatele

Potrivit calendarului oficial, rezultatele simulării Evaluării Naționale 2026 vor fi comunicate luni, 30 martie. Notele nu sunt afișate nominal, ci în format anonimizat, pentru a respecta prevederile privind protecția datelor cu caracter personal. Astfel, fiecare candidat este identificat printr-un cod unic atribuit la începutul examenului.

Listele publicate de unitățile de învățământ sau de inspectoratele școlare includ codul candidatului, în locul numelui și prenumelui, unitatea de învățământ, notele obținute la fiecare probă, media generală rezultată în urma simulării, dar și mențiunile speciale, acolo unde este cazul, precum „absent” sau „eliminat din examen”.

Rezultatele primite la simulare nu se trec în catalog

Rezultatele obținute la simulare sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare în perspectiva examenelor din vara acestui an. Notele obținute nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.

Calendar Simulare Evaluare Națională 2026

  • 16 martie 2026: Limba și literatura română - probă scrisă; 
  • 17 martie 2026: Matematică - probă scrisă;
  • 18 martie 2026: Limba și literatura maternă - probă scrisă; 
  • 30 martie 2026: Comunicarea rezultatelor.

Editor : M.C.

