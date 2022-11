Scandal într-un liceu cu renume, după ce un fost lider al lumii interlope ar fi ajuns suplinitor la catedra de matematică

Scandal într-un liceu cu renume din Turda. Un bărbat condamnat pentru înșelăciune a ajuns să aibă acces la catedra de matematică a Colegiului Național „Mihai Viteazu”. Mai mulți profesori au intrat în grevă japoneză, după ce suplinitorului cu renume de interlop i s-ar fi permis să predea.

Când unul dintre profesorii de matematică ai Colegiul Național „Mihai Viteazu” a intrat în concendiu medical, Ovidiu Vancea, fost lider al lumii interlope din Turda, s-a oferit, prin intermediul unei alte profesoare, să intre ca suplinitor.

Codruța Andreica- director la Colegiul Național „Mihai Viteazu”, Turda: I-am transmis prin aceeași colegă că pentru a deplini profesor suplinitor trebuie să îndeplinească anumite condiții. Să meargă la un cabinet de medicină muncii pentru a obține avizul necesar, să obțină un aviz psihologic și să ne aducă cazierul judiciar. Nu a adus niciunul dintre documente. Prin urmare nu a avut cum să fie profesor suplinitor în instituția noastră.

Insistent, Ovidiu Vancea a reuşit să găsească o cale să ajungă până la urmă la catedră. Revoltați, patru profesori au intrat în grevă japoneză.

Doina Tonca, fost profesor la Colegiul Național „Mihai Viteazu”: Părinții s-ar fi sesizat și elevii bineînțeles că ce caută individul aici.

Elev: Știu că a fost vreo 5 zile suplinitor. La clasa mea nu, dar la clasa a 9-a și a 10-a, am înțeles. E amuzantă situația, dar tristă pe de altă parte.

Elev: Mi se pare foarte ciudat. E o situație care părerea mea nu ar fi trebuit să se întâmple. Nu e acceptabil, părerea mea, într-o astfel de instituție.

Bărbatul, student la Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii Bábeș Bolyai, spune însă că prezenţa lui în liceu ar fi fost în baza unui contract de practică.

Ovidiu Manuel Vancea: „Sunt doar student în an terminal la Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul UBB Cluj-Napoca, specializarea matematică și, în baza unui contract de practică, mi-am făcut practica la acel liceu.”

Codruța Andreica- director la Colegiul Național „Mihai Viteazu”, Turda: Din câte am înțeles, dânsul este student la universitatea de matematică în cadrul universității Babeș Bolyai și și-a exprimat dorința de a face un stagiu de practică la noi în instituție. Pentru așa ceva nu este nevoie nici de cazier judiciar, nici de aviz psihologic. Lucrul acesta i s-a putut permite, dar atât. Stagiu de pregătire, nu să fie profesor suplinitor. În momentul în care am aflat că domnnul profesor a predat, deși nici până acum nu am siguranță că într-adevăr a predat, am chemat-o pe colega mea care l-a recomandat și i-am cerut să nu îi mai permită accesul în instuție.

Inspectoratul Şcolar Judeţean confirmă că liceul nu a încheiat niciun contract de muncă cu personajul controversat. În 2012, Ovidu Vancea a fost condamnat în primă fază la 5 ani ani de închisoare cu executare pentru înşelăciune. Ulterior sentința a fost majorată la 10 ani. La începutul anilor 2000 el a făcut 22 de luni de închisoare pentru că ar fi ordonat asasinarea unui rival. 13 ani mai târziu, Curtea Supremă a decis totuși achitarea lui definitivă în acel caz.

