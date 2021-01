Scandal la școala nr. 28 din București, unde este focar de COVID. Profesorii și părinții îl acuză pe director: „Nici nu purta mască”

Scandalul la Școala Gimnazială numărul 28 din Capitală, prima unitate de învățământ în care au fost confirmate infectări cu tulpina britanică de SARS-CoV-2, continuă. Profesorii îl acuză pe directorul școlii că ascuns, timp de 6 zile, cazurile confirmate și în felul acesta i-a pus în pericol pe ceilalți profesori. Surd la aceste acuzații, Inspectoratul Școlar al Municipiului București îi ia apărarea directorului.

Profesor Școala Gimnazială nr.28: Am fost luni, pe 18, la școală unde am stat câteva ore pentru a trece notele în catalog. (...) Mi se pare cumplit să nu mi se fi spus că sunt cazuri de COVID, în contextul în care erau deja confirmați colegi. (...) Am un copil mic acasă și această nouă tulpină este deosebit de periculoasă pentru el! Nici nu vreau să mă gândesc că am luat iar și că va păți copilul meu ceva!

Profesor Școala Gimnazială nr.28: Cât nu anunți la timp și corect, cât nu dai o listă cu contacții, când ne chemi la școală sa încheiem mediile, mi se pare că e iresponsabilitate și inconștiență din partea directorului, care văd că tace. De ce ?

Astfel de mesaje circulă pe grupul de WhatsApp al profesorilor de la Școala Gimnazială numărul 28 din București. Unii dascăli spun că directorul ar fi încercat să mușamalizeze cazurile de îmbolnăvire din cancelarie.

Profesor: Directorul a ascuns 6 zile adevărul

„Nenorocirea putea fi evitată la Școala 28, dacă directorul anunța la timp profesorii și autoritățile, și nu după 6 zile. Repet, șase zile a ascuns adevărul! Pe 14 caz confirmat, pe 19 ianuarie ora 21:00 suntem anunțați să stăm acasă, că sunt cazuri de COVID, iar pe 20, ora 15:00, e anunțat DSP-ul și ISMB-ul! În acest timp, au continuat să vină 27 de angajați ai școlii, neștiind de pericolul la care se expun. Dacă erau și elevii în școală? Ce proporții căpăta? Ar fi fost tragedie! S-a încercat mușamalizarea situației. Acest director consider că ar trebui demis, pentru că un asemenea om care ascunde adevărul și este pus într-o funcție este foarte periculos”, a declarat pentru Digi24 Ana Camelia Rădulescu, profesor la Școala nr. 28 din Capitală.

Părinții împărtășesc și ei acest punct de vedere.

Părinte Școala Gimnazială nr.28: O astfel de persoană, într-o asemenea funcție, poate pune grav în pericol sănatatea copiilor, a cadrelor didactice și a noastră.

Părinte Școala Gimnazială nr.28: S-a încercat mușamalizarea.

Părinții și profesorii fac front comun

La fel de tare ca situația epidemiologică din școală îi îngrijorează pe părinți și încercarea directorului de a ascunde adevărul.

„S-a început de duminică, de pe 24, când am văzut pe un canal de știri faptul că există o situație de focar la Școala nr. 28, unde eu am doi copii. Ulterior am luat legătura cu doamnele diriginte ale copiilor și am aflat mai multe detalii. Primul caz confirmat de COVID a fost în data de 14, iar până în data de 24 domnul director nu a anunțat absolut nimic pe nimeni, asta e îngrijorarea mea. De fapt, îngrijorarea mea este că în situația asta, dacă ar fi fost școală, într-un scenariu galben sau verde, dl. director nu ar fi anunțat, ar fi procedat la fel, tocmai pe acest precedent. Anul trecut, în această perioadă, într-una din clasele a V-a au fost 20 de confirmări de AH1N1 (virus gripal - n.r.) din 28 de copii. A refuzat să închidă clasa pe motiv că dumnealui a anunțat Sandepidul, deși cei de la Sanepid spuneau că nu știu nimic de această situație, și nu a închis clasa, a spus să vină la școală doar copiii care mai sunt sănătoși. Precedentul e acesta de care dă dovadă dl. director, pentru că nu comunică situațiile de importanță vitală”, a declarat pentru Digi24 un părinte al unor elevi de la Școala nr. 28.

Părinți și profesori fac front comun și spun că nerespectarea regulilor de siguranță ar fi condus la înmulțirea cazurilor de infectare cu noul coronavirus.

„Distanțarea nu s-a păstrat în această perioadă. Cadrele didactice au fost prezente, întâlnindu-se foarte mult unii cu alții, motiv pentru care s-a și ajuns la această situație. Este o mare vină a directorului școlii, care nu poartă mască. Nu se poartă mască nici la Secretariat, nici la Administrație. Pentru că dacă însuși directorul nu poartă mască, cum ar putea pretinde celorlalți? Pentru acest director este mai important scaunul directorial decât viața, siguranța, elevilor, profesorilor”, susține profesoara Ana Camelia Rădulescu.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București susține că mărturiile profesorilor și părinților ar fi nefondate

Întrucât cei doi directori ai unității de învățământ sunt în izolare la domiciliu, Inspectoratul Școlar al Municipiului București a spus, în numele școlii, că mărturiile părinților și profesorilor ar fi nefondate și că regulile de protecție sanitară au fost respectate cu strictețe.

„Inspectoratul Școlar, în urma acestor sesizări, a dispus o verificare la Școala Gimnazială nr. 28, a purtat discuții cu profesorii și cu personalul auxiliar și nu s-au susținut cele vehiculate în diverse medii”, a declarat pentru Digi24 Roxana Cercel, reprezentant ISMB.

„DSP susține faptul că îmbolnăvirile sunt prin mediul comunitar, așa cum se întâmplă și în alte societăți”, susține Roxana Cercel.

Ea a spune că la ISMB a venit o înștiințare în data de 20 ianuarie, înștiințare pe care directorul școlii a trimis-o și către DSP. „Telefonic dumnealui susține că a luat legătura cu DSP imediat ce a aflat de primul caz. Primul caz a fost identificat în rândul profesorilor pe 15 ianuarie și atunci directorul spune că telefonic a anunțat imediat DSP, care l-a consiliat în demersul ce avea să-l facă mai departe”, a explicat Roxana Cercel, purtător de cuvânt al ISMB.

16 persoane din cadrul unității de învățământ sunt confirmate pozitiv, iar trei dintre acestea cu noua tulpină SARS-CoV-2. Este vorba despre o persoană cu calitatea de îngrijitor, directorul, directorul-adjunct și alți angajați din personalul nedidactic.

