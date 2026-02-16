Live TV

Școala fusese renovată în 2010, cu 100 de mii de euro de la Banca Mondială. Sursa foto: colaj captură video Digi24

O școală din Mehedinți, distrusă de grindină si ploaie, se năruie de la o zi la alta. Inițial, în mai 2025, bucățile mari de grindină au rupt acoperișul, însă nimeni nu a intervenit să salveze clădirea. Situația a ajuns acum atât de gravă, încât și cursurile au fost suspendate. Copiii fac naveta într-un sat din apropiere, la 7 kilometri distanță, spre nemulțumirea părinților. „Nu ne ajută nimeni”, spune primarul comunei Burila Mare.

Imaginile dezolante vin din Mehedinți, unde clasele și holurile unei școli arată ca într-un film de groază. Totul, din cauza grindinei și a ploii. Acum, zeci de elevi sunt nevoiți să facă orele la o școală dintr-un sat din apropiere.

„Din luna mai 2025, ne-am relocat într-o structură a școlii, la 7 kilometri distanță”, spune Alexandra Glav, directoarea școlii din Burila Mare.

Părinții sunt revoltați, pentru că elevii trebuie să se trezească înainte de răsărit, ca să ajungă la timp la ore.

„Foarte greu, foarte greu! Dimineața la ora 06:00 să se trezească, când aici era o școală foarte bună în sat. Trebuie să se ia măsuri”, spune o mamă.

„S-a ales praful de școala asta și nimeni, nimeni nu își dă interesul. Sunt copii mici”, e de părere altcineva.

Primarul a cerut fonduri la Guvern, pentru că primaria nu mai are bani nici de salarii.

„Nu ne ajută nimeni în această țară, parcă ar fi copiii altei țări, nu ar fi copiii României. Am făcut un proiect la ADRSV Oltenia, care se ridică la 8,3 milioane de lei, sperăm să-l și prindem. Și atunci sperăm că vara asta îl vor evalua, ca în septembrie să începem. Uitați cum arată acest hol, că dacă ne dădeau atunci 300-400 de mii... era altceva! Cu suma aceea reparam acoperișul”, spune primarul comunei Burila Mare, Jenică Cicic.

Școala fusese renovată în 2010, cu 100 de mii de euro de la Banca Mondială.

