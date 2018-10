Școală fără apă și cu toalete în curte. Viceprimar: „Nu cred că sunt condițiile atât de rele”

Fără apă potabilă, fără canalizare și cu toalete în curte. Aşa sunt primiţi copiii care merg la şcoala şi grădiniţa dintr-o comună din Iaşi. Se spală pe mâini în ligheane, cu apă adusă de acasă. Autoritățile spun, însă, cu seninătate că situaţia nu e chiar aşa de dramatică.

-Așa vă spălați în fiecare zi?

-Da.

-Și apă de unde beți?

-De la fântână sau ne mai ducem la primărie, că este apă acolo.

Petrică Miron, învățător, Școala Gimnazială „Axinte Iricariul”: Avem recipiente în clase, ne aprovizionăm cu apă în lighean, o aruncăm, așa cum ne descurcăm de mulți ani.

Sunt condiţiile pe care le oferă profesorilor şi celor aproape 300 de elevi şcoala gimnazială din comuna Scânteia. Toaletele sunt în curte.

-Punem apă în sticluță, șervețele umede... na, ce să facem? Ne conformăm la ce este.

-În 2018 nu ni se pare normal, dar din păcate trebuie să ne obișnuim la regimul pe care îl avem.

Edilii din comună nu par să realizeze gravitatea situaţiei, în timp ce conducerea şcolii spune că a făcut ce a putut.

Viorel Atasiei, viceprimarul comunei Scânteia: Eu vă cred, că este vorba de copii, nu cred că sunt condițiile atât de rele că au baie în curte, WC, mă refer... S-au scos la licitație de două ori, nu s-a prezentat nimeni.

Gigel Vitel, director Școala Gimnazială „Axinte Iricariul” din Scânteia: Noi am asigurat, am modernizat WC-ul care era, că arăta mult mai urât, deci i-am schimbat acoperișul, i-am pus plafon din plastic, am tencuit pereții, am pus vase din oțel turcești.

Lucrurile stau la fel de prost şi la grădiniţa din localitate, unde merg 80 de copii. Ca să nu se întâmple accidente, educatoarele îi însoţesc pe copii până la toaleta din spatele clădirii.

