„Şcoală săracă – Ţară needucată”: protest al sidicaliștilor din Educație, la Palatul Cotroceni, de la 12:00 la 13:30

Data publicării:
555
Protestatari din Federatia Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, la o manifestație împotriva Guvernului din 5 februarie. Foto: Facebook

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spiru Haret şi Federaţia Naţională Sindicală Alma Mater organizează, miercuri, un protest la Palatul Cotroceni. La evenimentul care se derulează sub sloganul „Şcoală săracă – Ţară needucată” ar urma să participe 500 de persoane.

„Din nou în stradă! Miercuri, 25 februarie, cele trei federaţii sindicale din învăţământ organizează o acţiune de protest”, anunţă, într-un mesaj comun Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spiru Haret şi Federaţia Naţională Sindicală Alma Mater.

Aproximativ 500 de sindicalişti vor protesta la Palatul Cotroceni, în intervalul 12:00 – 13:30, manifestarea fiind autorizată.

Protestul se derulează, ca şi cel de la Guvern de la începutul lunii februarie, sub sloganul Şcoală săracă – Ţară needucată”.

Potrivit organizatorilor, evenimentul are scopul de a „atrage atenţia asupra faptului că salariaţii din educaţie nu sunt de acord cu măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar adoptate în învăţământ, care influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice".

Pentru a-şi face auzită vocea, sindicaliştii vorbesc inclusiv de deslanşarea grevei generale pe durate examenelor naţţionale.

La începutul lunii februarie, sindicaliştii din Educaţie au nceut strângerea de semnături pentru iniţiativa legislativă cetăţenească având drept scop intenţia de anulare a măsurilor anti-educaţie luate de Guvernul Bolojan prin Legea 141/2025, privind unele măsuri fiscal bugetare.

„Pentru luarea în discuţie a acestei iniţiative de către Parlamentul României, trebuie să depunem la Parlament tabele care să conţină cel puţin 100.000 de semnături. Pentru ca această iniţiativă să fie o reuşită, vă rugăm să vă implicaţi în campania de strângere de semnături!”, este mesajul transmis de sindicate angajaţilor din educaţie.

În cursul zilei de marţi au protestat polițiştii şi militarii, aceştia pichetând ssediul Guvernului.

