Scrisoarea unei eleve de liceu pentru Anisie: Locuiesc în ,,Lombardia României”. De două luni încoace, ne afăm într-un abis

O elevă de clasa a XII-a din Suceava a transmis o scrisoare deschisă ministrului Educației, Monica Anisie, în care arată că „frica, confuzia, stresul şi îngrijorarea sunt doar câteva din stările prin care mii de elevi au trecut în ultima perioadă”.

„Locuiesc în Suceava, acest oraş supranumit ,,Lombardia României”, aici, vieţile noastre s-au schimbat la 180 de grade în doar o săptămână. Vuietul îngrijorării sucevenilor ajunge mult prea greu la Bucureşti. De două luni încoace, ne afăm într-un abis ce, la acest moment, pare fără fund. Confuzia, frica, stresul şi îngrijorarea sunt doar câteva din stările prin care mii de elevi au trecut în ultima perioadă”, scrie Raluca Ţonea, o elevă ce urmează să termine liceul.

Raluca îşi aminteşte ziua de 30 martie când oraşul Suceava a intrat în carantină, pentru că existau 500 de pacienţi confirmați cu COVID-19.

,,În acea seară am plâns, la fel şi în serile ce au urmat, nu am putut să mănânc, din cauza stresului, corpul meu nu mai funcţiona, poate ar fi trebuit să merg la spital, dar spitalul Municipal Suceava era sursă sigură de infectare. Uşor, uşor, am reuşit să îmi revin şi sa mă încurajez singură ca totul va fi bine.”, mai scrie eleva.

Raluca are în continuare îngrijorări legate de examenul maturităţii şi propune ca Bac-ul să fie încheiat cu mediile din cei patru ani cu nota minimă de trecere 7 sau susţinerea examenelor în condiţii de maximă siguranţă.