"Semi-adevărul" din spatele promovabilității la BAC 2024. Un absolvent din patru nu a luat examenul. Expert: Iei 7 fără să citești ceva

Un absolvent de liceu din patru nu a trecut examenul de Bacalaureat, arată datele publicate astăzi. Totuși, rata de promovare este în creștere față de anul trecut și cea mai bună din ultimul deceniu, după cum a anunțat ministrul Educației. Și la acest examen au fost licee cu rată de promovare zero.

Rezultatele din acest an sunt cele mai bune din ultimul deceniu, a anunțat ministrul Educației. Înainte de contestații, rata de promovare este cu 17 procente mai mare față de 2014, a declarat Ligia Deca. Pe de altă parte, ministrul a respins ipoteza potrivit căreia ar fi avut vreo implicare în elaborarea subiectelor de examen, pentru ca acestea să fie mai ușoare.

Reporter: Ați influențat direct sau indirect subiectele?

Ligia Deca, ministrul Educației: Ministrul Educatiei nu are nicio implicare în procesul de elaborare a subiectelor, procesul este coordonat de centrul de politici de evaluare. Și eu am văzut în presă diferite poziții ale cadrelor didactice care indicau mai degrabă un nivel mediu al subiectelor.

30.000 de foști elevi nu au reușit să obțină media șase și vor reveni la sesiunea din toamnă a Bacalaureatului.

Ligia Deca, ministrul Educației: "În acest an au existat, sigur, tot așa, o serie de unități de învățământ care au avut rate zero de promovare la bacalaureat. Ei nu vor mai putea școlariza pentru clasa a 9-a, celelalte generații mergând în continuare, dar sunt in proces de monitorizare de către inspectorate."

Rezultatele finale de la Bacalaureat vor fi afișate pe 12 iulie, iar până atunci vor fi reanalizate lucrările pentru care s-au depus contestații.

Rata de promovare la Bacalaureat:

2024: 76,4%

2023: 72,8%

2022: 73,3%

...

2014: 59,3%

sursa: Ministerul Educației

Marian Staș, expert în educație, a declarat la Digi24 că promovabilitatea de 77% e "un semi-adevăr sau o semi-minciună prin vocea ministrului Educației."

"76,4% e un procent de reușită din rândul celor care au intrat în sală, care sunt 76,4% dintre toți cei școlarizați în 12 ani.

E vorba de 146.000 de copii din care doar 113.000 au intrat în sală. Ar trebui să raportăm 77% la întreg și atunci procentul e mai mic. Statul cheltuiește pentru mult mai mulți copii, dar doar 70% intră în sala de examen.

Despre complexitatea subiectelor, dacă ne uităm la subiectele de română și la istorie, I și II nu au nevoie de cărți citire sau lecturi suplimentare. 60 din puncte din 100 plus cele 10 din oficiu sunt lipsite de context. Iei 7 fără că citești nimic.

Iei 7 din 10 dacă ești lucid, nu ai nevoie să știi istorie și română, iar asta e o mare rușine. Le bat obrazul celor care au girat subiectele.

La matematică au fost subiecte mai ok, spre deosebire de cele de la matematică de la Evaluarea Națională.

Răul adânc în școala românească în reprezintă rezistența feroce la schimbare și la transformarea modelului curricular. Școala făcută acum e prost croită și la gimnaziu și la liceu, modelul curricular e pentru salariile profesorilor și normele profesorilor, nu pentru binele copiilor", a declarat Marian Staș.

