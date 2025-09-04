Ministrul Educației, Daniel David, îndeamnă părinții să ducă luni copiii la școală. „Esența unui profesor, că o fi sindicalist sau nesindicalist, când are un copil în fața școlii, îl invită în școală și în sala de clasă”, a afirmat ministrul, în exclusivitate la Digi24. „Sunt optimist pentru faptul că vom începe luni școala, asta fără să anuleze nemulțumirile pe care le văd în sistem”, a subliniat acesta.

„Sigur începe școala luni. Fetița mea merge luni la școală. Văd discuțiile în spațiu public. Așa cum am spus de fiecare dată, indiferent de discuții, esența unui profesor, că o fi sindicalist sau nesindicalist, este mai mulțumit sau mai nemulțumit de ceea ce se întâmplă, când are un copil în fața școlii, îl invită în școală și în sala de clasă. Ăsta este, ca să spun așa, dincolo de aspectul legal, nu vorbesc de «așa ar fi legal, așa trebuie făcut»”, a afirmat Daniel David.

„E o chestie de morală”

„E o chestie de morală. Eu nu cred că sunt profesori care ar putea refuza acest lucru. Așa că sunt optimist pentru faptul că vom începe luni școala, asta fără să anuleze, așa cum am spus, nemulțumirile pe care le văd în sistem, care vin și din partea mea, poate să le discutăm cândva. Așa cum am spus, dincolo de lege, este în esența profesiei de dascăl, de profesor, să primești copilul la școală”, a adăugat ministrul Educației.

„Repet, dincolo de aspectul legal, cred că este esența a ceea ce înseamnă profesor, să îți faci datoria față de copii”, a subliniat Daniel David.

