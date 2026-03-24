Live TV

Simulare Bac 2026 la istorie: Baremul de corectare a fost publicat de Ministerul Educației. Când se afișează notele finale

Data actualizării: Data publicării:
Barem de notare și evaluare la istorie.
Barem de notare și evaluare la istorie. Foto Getty Images
Din articol
Simulare Bacalaureat 2026: Barem de evaluare și notare la istorie Când se afișează rezultatele Calendarul examenului național de Bacalaureat 2026: Sesiunea iunie - iulie 2026

Elevii din clasele a XII-a și a XIII-a care au susținut proba scrisă la istorie în cadrul simulării examenului de Bacalaureat 2026 au acum posibilitatea de a consulta baremul de notare și evaluare, publicat de Ministerul Educației. Documentul, disponibil inclusiv pe Digi24.ro, detaliază criteriile de corectare, punctajele aferente fiecărui exercițiu, precum și modalitatea de calcul a notei finale, oferind astfel un reper pentru verificarea lucrărilor și înțelegerea modului de evaluare.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Educației și Cercetării, simularea s-a desfășurat simultan în 1.364 de unități de învățământ din țară, în timp ce 63 de licee nu au participiat la această etapă de testare.

Simulare Bacalaureat 2026: Barem de evaluare și notare la istorie

Citește și descarcă: Barem de notare - Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările.

Când publică Ministerul Educației subiectele și baremele

Subiectele și baremele de corectare pentru simularea examenului de Bacalaureat la istorie au fost publicate după încheierea probei, la ora 15:00. Elevii și profesorii le pot consulta pe site-ul oficial al Ministerului Educației, pe platforma dedicată examenelor - subiecte.edu.ro, secțiunea „Subiecte și bareme”.

Cum se acordă punctele la simulare

Punctajul maxim pentru fiecare probă scrisă din cadrul simulării examenului de Bacalaureat este de 100 de puncte. Dintre acestea, 90 sunt alocate pentru rezolvarea subiectelor, iar 10 se acordă din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10, rezultatul fiind exprimat pe o scară de la 1 la 10.

Când se afișează rezultatele

Potrivit calendarului oficial, rezultatele simulării examenului de Bacalaureat 2026 vor fi comunicate pe 16 aprilie. Notele nu sunt afișate nominal, ci în format anonimizat, pentru a respecta prevederile privind protecția datelor cu caracter personal.

Notele de la simulare nu se trec în catalog

Rezultatele obținute la simulare sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare în perspectiva examenelor din vara acestui an. Rezultatele obținute nu se contestă și nu se trec în catalog.
Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.

Simularea examenului de Bacalaureat 2026, desfășurată în luna martie, include doar probele scrise. Testările pentru competențele lingvistice și digitale nu fac parte din această etapă, acestea urmând să fie susținute de elevi în cadrul examenului propriu-zis, potrivit calendarului oficial.

Calendarul examenului național de Bacalaureat 2026: Sesiunea iunie - iulie 2026

Probe de competențe:

  • 2 - 4 iunie: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen;
  • 4 iunie: Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a;
  • 8 - 10 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A;
  • 10 - 11 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B;
  • 11 - 12 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C;
  • 15 - 17 iunie: Evaluarea competențelor digitale - proba D.

Probe scrise:

  • 29 iunie: Limba și literatura română - proba E.a);
  • 30 iunie: Proba obligatorie a profilului - proba E.c);
  • 2 iulie: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d);
  • 3 iulie: Limba și literatura maternă - proba E.b).

Rezultate și contestații:

  • 7 iulie: Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00) și vizualizarea lucrărilor; depunerea contestațiilor între orele 14:00 - 18:00;
  • 8 - 9 iulie: Continuarea vizualizării lucrărilor și depunerea contestațiilor;
  • 9 - 10 iulie: Soluționarea contestațiilor;
  • 13 iulie: Afișarea rezultatelor finale;

Editor : C.S. | M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Recomandările redacţiei
Detalii cu o pompă de carburant și cu prețurile afișate într-o benzinărie din București, 18 martie 2026.
Tensiuni între Bolojan, ministrul Finanțelor și cel al Energiei...
Carburanți
Guvernul a amânat ședința de azi în care trebuia să adopte ordonanța...
femeiea curata usa de la ingrare in sediul csm
CSM nu a reușit nici a treia oară să dea avize pentru candidaturile...
Iran Mideast Jerusalem Protests
Mojtaba Khamenei ar fi de acord să negocieze cu SUA încetarea...
Ultimele știri
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
Percheziții DNA la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara. Procurorii ridică documente privind achiziția de aparatură medicală
Amendă de 100.000 de lei pentru o firmă din Buzău. Garda de Mediu a găsit deșeuri periculoase depozitate ilegal
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt forțate să ia atitudine din 25 martie. Sentimente ascunse ies la suprafață, iar emoțiile...
Cancan
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
Fanatik.ro
Decizia lui Mircea Lucescu după ce Ionuț Radu revine în cantonamentul naționalei. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
AVC-ul, prevenit printr-o injecție? Descoperirea care ar putea salva mii de români de boala ce ucide jumătate...
Adevărul
Fost agent CIA: „Vom înțelege răspunsul Iranului după doliul de 40 de zile de la martiriul lui Khamenei”
Playtech
Ora de vară 2026. Cum va fi afectat mersul trenurilor în noaptea de 28-29 martie, conform CFR
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Maria este mai tânără decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
MM Stoica: "Dacă îl aduci pe ăla, eu plec! Râde lumea de noi!" Gigi Becali n-a ținut cont și a rezolvat...
Pro FM
Cum reușește Loredana Groza să arate impecabil. Dieta care i-a schimbat complet viața: „Mănânc orice, mai...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
„Porajmos”: Holocaustul uitat al romilor. Povestea masacrelor și a suferinței din ghetourile Europei
Newsweek
Casa de Pensii face o bucurie pensionarilor de Paște. Pensiile, virate cu 4 zile mai devreme. Care e motivul?
Digi FM
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat după patru ani de căsnicie. Cântăreața, primele declarații: „Am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Moment viral la o grădină zoologică din China. Un bărbat a provocat o morsă la abdomene
Film Now
Ce spune Rosie Huntington-Whiteley despre relația cu Jason Statham. Detalii rare după 16 ani împreună
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...