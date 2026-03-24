Simulare Bac 2026 la istorie: Baremul de corectare a fost publicat de Ministerul Educației. Când se afișează notele finale

Elevii din clasele a XII-a și a XIII-a care au susținut proba scrisă la istorie în cadrul simulării examenului de Bacalaureat 2026 au acum posibilitatea de a consulta baremul de notare și evaluare, publicat de Ministerul Educației. Documentul, disponibil inclusiv pe Digi24.ro, detaliază criteriile de corectare, punctajele aferente fiecărui exercițiu, precum și modalitatea de calcul a notei finale, oferind astfel un reper pentru verificarea lucrărilor și înțelegerea modului de evaluare.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Educației și Cercetării, simularea s-a desfășurat simultan în 1.364 de unități de învățământ din țară, în timp ce 63 de licee nu au participiat la această etapă de testare.

Simulare Bacalaureat 2026: Barem de evaluare și notare la istorie

Când publică Ministerul Educației subiectele și baremele

Subiectele și baremele de corectare pentru simularea examenului de Bacalaureat la istorie au fost publicate după încheierea probei, la ora 15:00. Elevii și profesorii le pot consulta pe site-ul oficial al Ministerului Educației, pe platforma dedicată examenelor - subiecte.edu.ro, secțiunea „Subiecte și bareme”.

Cum se acordă punctele la simulare

Punctajul maxim pentru fiecare probă scrisă din cadrul simulării examenului de Bacalaureat este de 100 de puncte. Dintre acestea, 90 sunt alocate pentru rezolvarea subiectelor, iar 10 se acordă din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10, rezultatul fiind exprimat pe o scară de la 1 la 10.

Când se afișează rezultatele

Potrivit calendarului oficial, rezultatele simulării examenului de Bacalaureat 2026 vor fi comunicate pe 16 aprilie. Notele nu sunt afișate nominal, ci în format anonimizat, pentru a respecta prevederile privind protecția datelor cu caracter personal.

Notele de la simulare nu se trec în catalog

Rezultatele obținute la simulare sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare în perspectiva examenelor din vara acestui an. Rezultatele obținute nu se contestă și nu se trec în catalog.

Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.

Simularea examenului de Bacalaureat 2026, desfășurată în luna martie, include doar probele scrise. Testările pentru competențele lingvistice și digitale nu fac parte din această etapă, acestea urmând să fie susținute de elevi în cadrul examenului propriu-zis, potrivit calendarului oficial.

Calendarul examenului național de Bacalaureat 2026: Sesiunea iunie - iulie 2026

Probe de competențe:

2 - 4 iunie: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen;

4 iunie: Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a;

8 - 10 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A;

10 - 11 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B;

11 - 12 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C;

15 - 17 iunie: Evaluarea competențelor digitale - proba D.

Probe scrise:

29 iunie: Limba și literatura română - proba E.a);

30 iunie: Proba obligatorie a profilului - proba E.c);

2 iulie: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d);

3 iulie: Limba și literatura maternă - proba E.b).

Rezultate și contestații:

7 iulie: Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00) și vizualizarea lucrărilor; depunerea contestațiilor între orele 14:00 - 18:00;

8 - 9 iulie: Continuarea vizualizării lucrărilor și depunerea contestațiilor;

9 - 10 iulie: Soluționarea contestațiilor;

13 iulie: Afișarea rezultatelor finale;

