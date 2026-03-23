Simulare Bac 2026 la română: Baremul de corectare, publicat de Ministerul Educației. Când se afișează rezultatele

Elevii de clasele a XII-a și a XIII-a care au susținut proba scrisă la limba și literatura română, în cadrul simulării examenului de Bacalaureat 2026, pot consulta baremul de notare și evaluare, publicat de Ministerul Educației. Documentul, disponibil și pe Digi24.ro, detaliază modul de acordare a punctajului pentru fiecare cerință, criteriile de verificare și calculul notei finale, oferind candidaților un reper util pentru analiza propriilor rezultate.

Potrivit calendarului oficial, rezultatele simulării vor fi comunicate în mod anonim, fiecare candidat fiind identificat printr-un cod unic care înlocuiește numele și prenumele. Acesta a fost atribuit elevilor la prima probă susținută, pe baza semnăturii de primire, măsură menită să asigure confidențialitatea și transparența procesului de notare.

Simulare Bacalaureat 2026: Barem de notare și evaluare la limba și literatura română, profil uman

Barem de notare: Limba şi literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară - Filiera teoretică - Profilul uman.

Simulare Bacalaureat 2026: Barem de notare și evaluare la limba și literatura română, profil real

Barem de notare: Limba şi literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară - Filiera tehnologică - Profil real.

Subiectele și baremele de corectare, publicate după încheierea probei

Subiectele și baremele de corectare pentru simularea examenului de Bacalaureat la limba română au fost publicate după încheierea probei, la ora 15:00. Elevii și profesorii le pot consulta pe site-ul oficial al Ministerului Educației, pe platforma dedicată examenelor - subiecte.edu.ro, secțiunea „Subiecte și bareme”.

Punctajul maxim pentru fiecare probă scrisă din cadrul simulării examenului de Bacalaureat este de 100 de puncte. Dintre acestea, 90 sunt alocate pentru rezolvarea subiectelor, iar 10 se acordă din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10, rezultatul fiind exprimat pe o scară de la 1 la 10.

Când se afișează rezultatele finale

Rezultatele simulării examenului național de Bacalaureat 2026 vor fi comunicate în data de 16 aprilie. Afișarea se va realiza în mod anonim, fiecare candidat fiind identificat printr-un cod individual care înlocuiește numele și prenumele. Acesta a fost distribuit elevilor, pe bază de semnătură, la prima probă susținută.

Calendar simulare Bacalaureat 2026

Simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat pentru elevii de liceu se desfășoară conform următorului calendar:

23 martie 2026 - Limba și literatura română;

24 martie 2026 - Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie);

25 martie 2026 - Proba la alegere a profilului și specializării;

26 martie 2026 - Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale);

16 aprilie 2026 - Comunicarea rezultatelor.

Simularea Bacalaureatului 2026, organizată în luna martie, vizează exclusiv probele scrise ale examenului. Evaluarea competențelor lingvistice și digitale nu este inclusă în această etapă, urmând ca aceste testări să fie susținute de elevi în cadrul examenului propriu-zis, conform calendarului oficial.

