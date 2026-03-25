Simulare Bac 2026, proba la alegere a profilului: Baremul de corectare a fost publicat de Ministerul Educației. Când se afișează notele

Elevii de clasele a XII-a și a XIII-a care au susținut proba la alegere a profilului, în cadrul simulării examenului de Bacalaureat 2026, pot consulta baremul de notare și evaluare publicat de Ministerul Educației. Documentul, disponibil și pe Digi24.ro, include criteriile de corectare, punctajele acordate pentru fiecare exercițiu și modul de calcul al notei finale, oferind un reper util pentru pentru analiza propriilor rezultate.

Rezultatele simulării examenului național de Bacalaureat 2026 vor fi comunicate în data de 16 aprilie. Afișarea se va realiza în mod anonim, fiecare candidat fiind identificat printr-un cod individual care înlocuiește numele și prenumele. Acesta a fost distribuit elevilor, pe bază de semnătură, la prima probă susținută.

Simulare Bacalaureat 2026: Barem de evaluare și notare proba la alegere - Profil Real

Chimie

Fizică

Biologie

Informatică

Simulare Bacalaureat 2026: Barem de evaluare și notare proba la alegere - Profil Uman

Când publică Ministerul Educației subiectele și baremele

Subiectele și baremele de corectare pentru simularea examenului de Bacalaureat la matematică au fost publicate după încheierea probei, la ora 15:00. Elevii și profesorii le pot consulta pe site-ul oficial al Ministerului Educației, pe platforma dedicată examenelor - subiecte.edu.ro, secțiunea „Subiecte și bareme”.

Cum se acordă punctele la simulare

Punctajul maxim pentru fiecare probă scrisă din cadrul simulării examenului de Bacalaureat este de 100 de puncte. Dintre acestea, 90 sunt alocate pentru rezolvarea subiectelor, iar 10 se acordă din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10, rezultatul fiind exprimat pe o scară de la 1 la 10.

Când se afișează rezultatele

Potrivit calendarului oficial, rezultatele simulării examenului de Bacalaureat 2026 vor fi comunicate pe 16 aprilie. Notele nu sunt afișate nominal, ci în format anonimizat, pentru a respecta prevederile privind protecția datelor cu caracter personal.

Notele de la simulare nu se trec în catalog

Rezultatele obținute la simulare sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare în perspectiva examenelor din vara acestui an. Rezultatele obținute nu se contestă și nu se trec în catalog.

Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.

Calendarul examenului național de Bacalaureat 2026

Sesiunea iunie - iulie 2026

Probe de competențe:

2 - 4 iunie: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen;

4 iunie: Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a;

8 - 10 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A;

10 - 11 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B;

11 - 12 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C;

15 - 17 iunie: Evaluarea competențelor digitale - proba D.

Probe scrise:

29 iunie: Limba și literatura română - proba E.a);

30 iunie: Proba obligatorie a profilului - proba E.c);

2 iulie: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d);

3 iulie: Limba și literatura maternă - proba E.b).

Rezultate și contestații:

7 iulie: Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00) și vizualizarea lucrărilor; depunerea contestațiilor între orele 14:00 - 18:00;

8 - 9 iulie: Continuarea vizualizării lucrărilor și depunerea contestațiilor;

9 - 10 iulie: Soluționarea contestațiilor;

13 iulie: Afișarea rezultatelor finale.

