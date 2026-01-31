Live TV

Simulare Bacalaureat 2026: Calendarul probelor scrise pentru elevii de liceu și afișarea rezultatelor inițiale

Simulare Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Simulare Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Simularea Bacalaureat 2026 - calendarul probelor scrise Calendarul examenului național de bacalaureat 2026  Rezultatele inițiale la Bacalaureat

Simulările examenului de Bacalaureat 2026 se vor desfășura în perioada 23 - 26 martie, oferind elevilor de clasa a XII‑a, precum și celor care urmează cursuri la seral sau cu frecvență redusă, o evaluare a nivelului de pregătire înaintea sesiunii naționale. Testările debutează cu proba la limba și literatura română și continuă cu disciplinele corespunzătoare profilului și specializării fiecărui candidat. Conform calendarului oficial publicat de Ministerul Educației, rezultatele simulării vor fi comunicate pe 16 aprilie 2026.

Rezultatele finale ale Bacalaureatului 2026 vor fi comunicate anonim, fiecare elev fiind identificat printr-un cod individual atribuit la prima probă. Listele vor include notele obținute la fiecare disciplină, precum și mențiunile „reușit” sau „respins”, astfel, elevii își pot verifica performanțele fără ca datele personale să fie făcute publice.

Simularea Bacalaureat 2026 - calendarul probelor scrise

  • 23 martie: Limba și literatura română (E.a)
  • 24 martie: Proba obligatorie a profilului (E.c)
  • 25 martie: Proba la alegere a profilului și specializării (E.d)
  • 26 martie: Limba și literatura maternă (E.b)
  • 16 aprilie: Comunicarea rezultatelor

Calendarul examenului național de bacalaureat 2026 

Sesiunea iunie - iulie 2026, probele de competențe

  • 2 - 4 iunie 2026: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen;
  • 4 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/ a XIII-a;
  • 8 - 10 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A;
  • 10 - 11 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B;
  • 11 - 12 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C;
  • 15 - 17 iunie 2026: Evaluarea competențelor digitale - proba D.

Probele scrise

  • 29 iunie 2026: Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă;
  • 30 iunie 2026: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă;
  • 2 iulie 2026: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă;
  • 3 iulie 2026: Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă;
  • 7 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00);
  • 8 - 9 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
  • 9 - 10 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor;
  • 13 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale.

Sesiunea iulie - august 2026, probele de competențe

  • 14-21 iulie 2026: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe;
  • 3 - 4 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;
  • 4 - 5 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B;
  • 6 - 7 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C;
  • 5 - 6 august 2026: Evaluarea competențelor digitale - proba D.

Probele scrise 

  • 10 august 2026:Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă;
  • 11 august 2026: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă;
  • 12 august 2026: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă;
  • 13 august 2026: Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă;
  • 18 august 2026: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 - 18.00);
  • 19-20 august 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
  • 20-21 august 2026: Soluționarea contestațiilor;
  • 24 august 2026: Afișarea rezultatelor finale.

Rezultatele inițiale la Bacalaureat

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. Acestea vor avea codul candidatului, unitatea de învățământ, județul, promoția, forma de învățământ, specializarea, notele obținute la fiecare disciplină, media și mențiunile „reușit”, „respins”, „neprezentat” sau „eliminat din examen”. Listele vor fi disponibile la avizierele unităților de învățământ și online.

Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

Elevii pot solicita vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor în intervalul 8 - 9 iulie 2026, în condițiile stabilite de centrele de examen. Elevii minori trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte sau de reprezentantul legal.

Rezultatele finale la Bacalaureat 2026

După soluționarea contestațiilor, în intervalul 9-10 iulie, rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie 2026, atât la aviziere, cât și online, pe site-urile unităților de învățământ, ale inspectoratelor școlare și pe pagina oficială a Ministerului Educației.

